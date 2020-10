¿El trabajo remoto beneficia o perjudica a los trabajadores?

Si es de los que empieza el día conectado a una reunión de trabajo vía Zoom y ha hecho de su sofá su oficina casera, usted es uno de los 200 mil peruanos que empezaron a trabajarde forma remota cuando inició la crisis sanitaria por el coronavirus. El gobierno ha señalado que esta modalidad de trabajo se ampliará hasta el 31 de julio del 2021 y muchos han tenido que adaptar sus hogares, comprar nuevos equipos tecnológicos, pagar un mejor servicio de internet y subvencionar el alza de sus recibos de luz y agua. Si bien el trabajo remoto evita que se produzcan más contagios, flexibiliza los horarios de los trabajadores, también tiene grandes desventajas pues libra al empleador de ciertas obligaciones. Los expertos hablan de sus ventajas y desventajas.

Javier Mujica

Abogado, vicepresidente de la Asociación Peruana de Laboralistas

“Se benefician de menos gastos en transporte”

Trabajo remoto y teletrabajo no son lo mismo. El primero (citado en el decreto de Urgencia 026-2020) es obligatorio para los trabajadores sindicados como grupo de riesgo y opcional para el resto. El trabajador presta sus servicios remotamente, desde su domicilio o en un lugar aislado durante la emergencia sanitaria. Se distingue del teletrabajo en que no demanda el acuerdo del trabajador. El empleador define la jornada, distribución de labores y medidas de seguridad y salud. Y, además, no está obligado a proporcionar las herramientas de trabajo o asumir los costos generados. En el teletrabajo (reconocido en la Ley 30036 y su reglamento), se requiere acuerdo y contrato escrito. El empleador provee los medios para llevar a cabo el tra- bajo, y si lo hace el trabajador, debe reconocerle los gastos ocasionados. En ambos casos, los trabajadores conservan todos sus derechos individuales y colectivos (incluyendo la jornada máxima de trabajo). ¿Ventajas del teletrabajo? El trabajador se beneficia de menos gastos en transporte y alimentación; y goza de autonomía para adecuar su horario a sus necesidades personales y familiares. ¿Desventajas? Su desvinculación de sus compañeros de labores; y su exposición a situaciones de explotación: definición de metas excesivas basadas en reducciones arbitrarias de los “tiempos muertos”.

Fernando Cuadros Luque

Economista, exviceministro de promoción del empleo.

“Se debe regular el respeto de la jornada máxima de trabajo”

En el actual contexto de pandemia por la COVID-19, el trabajo remoto es una herramienta fundamental para proteger a los trabajadores de un eventual contagio y permitirles, a la vez, preservar sus empleos en el sector formal. Asimismo, facilita a los empleadores privados y públicos continuar con sus respectivas actividades, en aquellos casos donde las características de las funciones de los trabajadores lo permitan, disminuyendo de esta manera el impacto económico negativo de la crisis sanitaria. No obstante, los Poderes Ejecutivo y Legislativo deberían dar algunos pasos adicionales en esta materia, por ejemplo, estableciendo la obligatoriedad del uso del trabajo remoto mientras dure la epidemia del COVID-19 en nuestro país, en todos los puestos de trabajo donde sea factible de aplicar. Además, se debería establecer que los empleadores privados y públicos asuman el financiamiento de los gastos adicionales que la aplicación del trabajo remoto pudiera generar en los trabajadores, tales como el mayor consumo de electricidad, internet, telefonía móvil, equipos informáticos, entre otros; así como, regular adecuadamente las particularidades de esta modalidad de trabajo y fiscalizar el cumplimiento de todas las obligaciones laborales de los empleadores, como el estricto respeto de la jornada máxima de trabajo.

German Lora

Abogado laboralistay socio Damma Legal Advisors

“No existe una prestación contínua del trabajador”

Debemos tener presente que el teletrabajo es, como el trabajo presencial, una modalidad de prestación de servicios, donde el trabajador cumple con su obligación contractual (trabajar) fuera del centro de trabajo, por lo que los pro o contras están directamente vinculados a sus propias características. Efectivamente, las ventajas y desventajas existen en todas las formas de prestación de servicios subordinados y en cuanto al teletrabajo debemos resaltar dos aspectos que consideramos de mayor relevancia. El primero de ellos referido al cumplimiento de la jornada máxima de trabajo de 8 horas diarias o 48 horas semanales. Es evidente que cuando un trabajador presta los servicios en su domicilio o en una cafetería no necesariamente existe una prestación contínua y concentrada de los servicios prometidos a favor del empleador, por lo que los horarios y jornadas de trabajo – naturalmente– se flexibilizan, muchas veces en contra y otras a favor de los trabajadores. Asimismo,la seguridad y salud en el trabajo cambia totalmente de dirección, razón por la cual los empleadores deben buscar la manera de controlar que sus trabajadores se encuentren seguros al momento de trabajar. Como es de esperarse, no podrán realizar un control permanente pues el trabajo se realiza a distan- cia y no bajo su exclusiva administración.