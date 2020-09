Los candidatos y las vacunas

#Elecciones2021. Semana movida en los predios de los partidos políticos peruanos. De cara al 2021, varios rostros conocidos anunciaron su inscripción y precandidatura presidencial en varias de estas organizaciones. El economista Hernando de Soto lo hizo en Avanza País, el alcalde de La Victoria George Forsyth en Restauración Nacional, y el empresario Roque Benavides en el Partido Aprista, el exgobernador de Ica Fernando Cillóniz en Todos por el Perú. El ambiente electoral se va calentando, y aún faltan más candidatos. Habría que recordar que De Soto va con un partido que el 2019 llevó como cabeza de lista al Congreso a Beatriz Mejía, vocera de Con mis hijos no te metas, y cuyo líder, Pedro Cenas, fue investigado cuando fue alcalde de un distrito trujillano. Sobre Forsyth, que encabeza las preferencias electorales, hay que decir que más allá de sus declaraciones en la calle, no ha dado una entrevista larga y seria sobre su visión del país. Cillóniz, por su parte, quiere un frente y buscaría alianzas con algunos de los precandidatos citados. Entre los electores, el 44% ha dicho que no iría a votar en abril si para entonces continúa la pandemia. Es un hecho. Ningún candidato los emociona.

#Cadenadefrío. ¿Puede el gobierno asegurar que las vacunas contra el Covid-19 que posiblemente lleguen el próximo año podrán ser correctamente almacenadas y luego distribuidas a todo el país para contrarrestar la pandemia? El Ministerio de Salud dice que tiene los almacenes, la cadena de frío y el personal que hará posible esa tarea con éxito. Sin embargo, algunos expertos señalan que hay retos a superar: algunas vacunas requieren para su conservación temperaturas de -80 grados centígrados y ese equipamiento no existiría en el interior del país. En todo caso, las vacunas que vendrán serán de varios tipos y no todas tienen requerimientos complejos. Todavía hay tiempo para ajustar los detalles de equipamiento y cumplir con inmunizar a toda la población. Sobre algo hay consenso: el Perú tiene una eficiente red de vacunación, con 95% de cobertura. Pronto tendrá que ponerla a prueba.