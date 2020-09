¿Estamos listos para almacenar y aplicar la vacuna?

Cuando las vacunas contra el COVID-19 ya sean una realidad -algo que puede ocurrir en unos meses- su distribución alrededor del mundo será “el mayor desafío de transporte jamás enfrentado”, según un portal mundial de noticias. De igual manera, la llegada de la vacuna a los países plantea problemas específicos a cada uno de ellos. En el Perú, expertos en salud llaman la atención sobre nuestra capacidad para almacenar y distribuir la vacuna considerando que habrá varias en el mercado -hay diez laboratorios en fases finales de investigación- y algunas de ellas tienen exigencias complejas, como requerir refrigeración casi industrial para mantenerse en buen estado. ¿Podríamos tener esas condiciones en el interior del país? De eso y otros retos opinan tres expertos en las siguientes líneas.

“Si algo funciona bien en el Perú, son las inmunizaciones”

Dr. Carlos Castillo. Asesor del Minsa.

En este momento el país tiene una gran cadena de frío. No van a llegar 50 millones de vacunas al mismo tiempo, sino a lo largo del año. Son cuatro las plataformas tecnológicas de desarrollo de vacunas más comunes y de ello depende la cadena de frío que se va a requerir. Hay unas en que el punto de congelación es menos 70 grados. En otras el punto de congelación es menos 20. Y otras no requieren congelación, solo refrigeración.

Las que requieren congelación, es para su almacenamiento central. Luego, cuando se distribuye deben mantenerse solo en refrigeración. Hay otra variante: en unas la estabilidad puede ser seis meses, en otras un mes y en otras cinco días. Según eso se hace la distribución, pensando en la estabilidad de la vacuna. Si tengo una de menos 70 grados con estabilidad de cinco días, por lógica las pondría en Lima. Si tengo una vacuna en refrigeración con una estabilidad de seis meses las llevo a las regiones, a la amazonía, porque la estabilidad es más duradera y puede llegar sin problemas. Se dispone de las vacunas según su tecnología y estabilidad.

Todo es como un rompecabezas y eso se llama microplanificación. ¿Dónde necesito congelamiento? En Lima y quizás en algunas capitales de región. Cuando sale la vacuna, va en refrigeración. Si algo funciona bien en el Perú, son las inmunizaciones.

“La cadena de frío hoy no existe en regiones”

Dr. Ernesto Gozzer. Universidad Cayetano Heredia.

Va a depender del tipo de vacuna que se compre, hay diferentes tipos y tienen distintas necesidades de conservación. Hay algunas genéticas, que se hacen con RNA, como las de Moderna o Pfizer, que requieren cadenas de frío exigentes, menos 40 y menos 80 grados centígrados. Distribuirlas en todo el país va a ser difícil. El INS tiene dos almacenes de frío, pero no sé si llegan a menos 80 grados. No conozco en el Estado esa capacidad.

El sector Salud tiene capacidad para almacenar todas las vacunas que aplica actualmente para otras enfermedades y ninguna requiere lo de Moderna o Pfizer. La vacuna de Sinopharm es parecida a las que tenemos: usa un virus atenuado y no tiene mayores exigencias. Hay vacunas que, si son aprobadas, podrían usarse, como las de Rusia: tiene dos vacunas, una de ellas es liofilizada, es decir en polvo. No requiere refrigeración.

Es un reto grande si se adquieren vacunas genéticas porque la cadena de frío es importante, o sino se corre el riesgo de aplicar vacunas que no tendrán efecto. Es improbable que pueda ser utilizada en regiones porque la cadena de frío hoy no existe. Para la vacunación en sí, sí estamos preparados. Hemos eliminado la polio, el sarampión, la rubeola con el personal, los equipos y la organización del ministerio, la seguridad social, y los voluntarios. Tenemos experiencia en eso.

“La vacunación de otras enfermedades se da parcialmente”

Dr. Godofredo Talavera. Presidente de la FMP.

La idea sería adquirir vacunas que necesiten menos 4, menos 8 grados centígrados. El Perú podría adquirir la vacuna que esté de acuerdo con su equipamiento, porque en el Perú hay lugares que no tienen ni luz, no hay forma de poner cadena de frío ahí. Para las vacunas que van a necesitar cadenas de frío muy altas, no estamos preparados.

Ahora, además, escasean los recursos humanos. Nos están faltando médicos, enfermeras. Incluso la vacunación de otras enfermedades y de los niños se está dando parcialmente, con citas a uno, dos meses Y si no baja la cantidad de contagios hasta fin de año, también va a ser un problema. Cuando hablamos de vacunación, por ejemplo, del sarampión, hablamos generalmente de niños menores de un año. En el caso del COVID-19 va a ser una campaña de vacunación para toda la población, es decir el universo de personas es mucho mayor.

Hay todavía mucha duda sobre qué vacuna se va a comprar. La de Johnson y Johnson es una sola dosis, la de Sinofarm son dos dosis, la de Moderna son dos dosis. Si se escoge las de dos dosis, considerando que se tendría que vacunar a unos 25 millones, son 50 millones de vacunas que almacenar y distribuir. Creo que la vacuna va a llegar a fin de año. Hay que prepararse.