Riesgos de un mal sueño

Dormimos cada vez peor. El insomnio pandémico apremia. De pronto, en medio de la madrugada, nos sobresaltan las pesadillas, frecuentes en situaciones de estrés, angustia y preocupación. Los sueños atemorizantes se acentúan con el confinamiento. Amanece y buscamos recarga en un café, que sin embargo no difumina nuestras ojeras, efecto del cansancio. Hay incertidumbre: pavor al futuro. Si el sueño es un “taller de restauración” y contribuye a la “consolidación de la memoria”, ¿esta vorágine nos dejará como una generación desgastada y descompuesta? La coach de bienestar y especialista en medicina del sueño, Karen Hidalgo, se lo ha preguntado en las últimas semanas. Su labor, poco extendida en el país, es necesaria junto a la de otros especialistas en salud mental: actúa como guía y apoyo, e identifica por qué se producen trastornos en el estado anímico desde un ejercicio tan simple como hundirse en el sopor de la cama.

“El problema en la calidad del sueño y el insomnio no son nuevos —dice la terapeuta—. La coyuntura los ha incrementado. Y aunque sabemos que afectan nuestro bienestar integral, no le damos la debida importancia”. Referirse al sueño como un “taller” resulta interesante porque entonces uno entiende cuántas horas son necesarias “para que lo demás se restaure y funcione en perfecta armonía”. Un niño, por ejemplo, necesita que su taller funcione un mínimo de once horas, debido al desgaste físico y al aprendizaje que realiza a lo largo del día. Un adolescente, nueve horas. Un adulto, entre siete u ocho.

“Cuando hacemos dormir al cerebro al momento incorrecto, ocurren trastornos de diversa índole. Al alterar los ritmos del sueño sufrimos crisis metabólicas como el aumento de nuestro nivel de azúcar en sangre —señala Hidalgo, directora de la clínica Juvencia—, así se asoma el inicio de la diabetes”. Sin embargo, la especialista va más allá: “Ahora sabemos también que algunos cánceres son más frecuentes en trabajadores nocturnos, que los trastornos psicológicos aumentan en pacientes insomnes” y que la depresión y ansiedad devienen en ataques de pánico, dolores de cabeza, condiciones gastrointestinales y hasta taquicardia.

“Dormir bonito” es tan importante como llevar una alimentación óptima: fortalece las conexiones neuronales y facilita la producción de melanina y serotonina, esas hormonas que nos ayudan a estar más felices y emocionalmente más fuertes. La ciencia ha demostrado incluso que la calidad del sueño influye en la capacidad del organismo en la recuperación de la salud ante ciertas enfermedades de alta prevalencia. ¿Por qué, entonces, seguimos minimizando su función?

La tecnología ha jugado un papel determinante, cree Karen Hidalgo. “Pecamos al llevar el celular o la laptop a la cama, o cuando revisamos mails o redes sociales entre pestañeos. Estos equipos electrónicos emiten una luz azul, invisible, que le ordena al cerebro pensar como si siguiéramos de día. De esa forma se retarda la producción de la melatonina, la hormona del sueño”. Las técnicas que nos ayudan a hacer más llevadera la transición entre el ajetreo diario y la cama van desde ejercicios de respiración hasta escuchar música suave. Esa docilidad influye en el cuerpo y la mente. Es la materialización del ánimo. “Además, resulta fundamental hacer del dormitorio un espacio propicio para el descanso, el único lugar para eso, con lo cual los aparatos deben ser apagados al menos una hora antes del descanso”, asevera Hidalgo. Los llama “hábitos emancipadores”. Dicho de otro modo: apagarse, en todo sentido de la palabra.