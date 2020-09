Jason Day: “La política es una herramienta del actor”

Hace tres semanas, Jason Day (34) había sacado a pasear su perro por las calles de Barranco cuando se encontró con una amiga a la que no veía en mucho tiempo. Hablaron de la pandemia, de la ausencia de mensajes que reforzaran en la gente todo lo que debemos hacer para protegernos. “Jason, hay que hacer algo”, le dijo ella. “Si vuelvo a ver un video de cinco actores peruanos diciéndonos lo que tenemos que hacer, rompo todo”, le contestó él entre risas.

Day recordó que días atrás había conocido por Instagram a un joven rapero llamado ELCIEM, cuyo video le había gustado. Después del encuentro con su amiga, el actor le escribió. ¿Estaría dispuesto a participar en una campaña para concientizar en los jóvenes los peligros de la COVID 19? Él se mostró encantado. ¿Qué había que hacer?

Fue así como surgió “Esto no es broma, esto es urgente”. Una campaña que ha movilizado a miembros de la Iglesia, profesionales de la salud, artistas y activistas y que busca instalar en los ciudadanos los mensajes más adecuados para protegernos de la enfermedad.

–El mensaje del primer spot [que salió la semana pasada, en Cuarto Poder] fue el de evitar socializar– explica Day. –Este domingo [hoy] veremos uno que habla sobre el cuidado personal: el adecuado uso de la mascarilla, la distancia social y el lavado de manos.

El tercero hablará de los peligros de automedicarse y el cuarto, de la necesidad de guardar cuarentena cuando uno tiene los síntomas. El actor validó los mensajes con los científicos y médicos de la iniciativa Resucita Perú, con la que se ha aliado.

–Necesitábamos una plataforma desde donde lanzarla. Yo soy muy consciente de los anticuerpos que despierto en algunos sectores, por lo que prefería que la lanzara una institución. Y nos acercamos a Resucita Perú, conversé con el cardenal Pedro Barreto, se la presentamos y ellos la abrazaron de inmediato.

Day organizó a su alrededor a un grupo pequeño de profesionales, entre ellos el músico apurimeño Kenneth Saravia, quien compuso la música; el director de fotografía César Fajardo, con quien rodó los spots; y ELCIEM, el responsable de las líricas y rostro de la campaña.

–Lo hicimos muy rápido. [La tragedia en la discoteca Thomas de Los Olivos] fue un factor que aceleró los procesos. Ese fin de semana estábamos terminando de aterrizar conceptos y visto lo que ocurrió el sábado, determinamos que el lunes mismo debíamos grabar las canciones y el miércoles debíamos filmar, para salir al aire cuanto antes.

Day cuenta que monseñor Barreto le ha pedido que organice una comisión de artistas que se involucre en la iniciativa y que incorpore a exponentes de los Andes y la Amazonía. Por lo pronto, una de las primeras en sumarse ha sido la actriz Mónica Sánchez, gran amiga suya.

–Es una suerte de gran productora de la campaña. Muy estratégica. Haciendo las llamadas correctas a las personas correctas, tiene una capacidad para persuadir impresionante.

Después de los cuatro spots programados, la siguiente etapa será presentar mensajes de especialistas en epidemiología, salud mental y otros profesionales que tienen muchas cosas qué decir sobre cómo enfrentar adecuadamente la pandemia.

Un actor político

No es usual que un actor dedique su tiempo libre a organizar campañas de concientización social, se pronuncie en las redes sociales contra tal o cual partido y acuda a las marchas contra la corrupción. Se da, hay un puñado de actores y actrices peruanos que lo hacen, pero no es usual, y menos cuando el actor trabaja sobre todo en producciones internacionales y hasta aparece en Netlix, como le sucedió a Jason Day este año con la serie Jugando con fuego.

–¿Ser actor con una voz política te ha traído dificultades?

–No, ninguna.

–¿No te ha impedido trabajar más en el Perú?

–Bueno, la verdad es que no lo sé. Hace rato que no recibo una oferta en el medio peruano. Pero no me puedo detener a pensar si soy un actor problema. Incluso, cuando no aparece mi voz pública... cuando he visto alguna injusticia en los rodajes, que no se les paga a tiempo a los técnicos, he parado los rodajes. Ese es mi carácter. No me importa si la productora decide no volver a contratarme.

–¿De dónde te viene esa inquietud política?

Yo como actor he sido formado dentro del sistema de Stella Adler. Stella fue la maestra de Marlon Brando, Robert de Niro, Edward Norton, todos actores muy políticos. En cada sesión de entrenamiento, mi escuela siempre insistió en que la política es una herramienta del actor, en el sentido de que lo que ocurre en política nos afecta. Y eso explica por qué, a medida que voy avanzando en mi carrera, sigo insistiendo en estar al servicio de varias causas.

Desde que comenzó la cuarentena, el actor estuvo conectándose en vivo con sus seguidores a través de Instagram. De ese modo pudo conocer, y darle voz, a trabajadoras de la salud que estaban viviendo en primera línea la lucha contra la pandemia, en Perú y otros países.

En junio, luego de que el bailarín Brian Gómez se viera obligado a cancelar una clase debido a los comentarios homofóbicos que recibía, Day decidió usar una de sus transmisiones para entrevistarlo. Sumó a la charla a Isaac Hernández, bailarín del Ballet Nacional de Inglaterra y gran amigo suyo. De ese modo, quiso ayudar a desterrar de la mente de muchos jóvenes los prejuicios que rodean a esta expresión artística.

Acostumbrado a pasar largas temporadas en hoteles mientras graba, Day dice que no le afectó demasiado el encierro en Lima. Luego de su papel en Jugando con fuego y de la buena acogida que tuvo la serie en Netlix, siente que ha llegado a una posición en la que puede elegir con calma el rumbo que seguirá su carrera. Los proyectos en los que iba a participar este año han quedado paralizados y no se sabe si reanudarán, pero, ahora, dice, eso no le preocupa.

–A medida que se vaya abriendo la industria y las oportunidades, voy a ir retomando el camino que estaba andando– dice. –Pero si me tengo que quedar encerrado un año más, me quedaré encerrado un año más, y aportaré como mejor pueda a nuestro país.