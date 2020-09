El racismo y la inmortal

#Fujimorismoesracismo. Lo explicaba Rosa María Palacios el último jueves. Los nombramientos en delegaciones diplomáticas del Perú en el mundo, como la representación permanente ante la Organización de Estados Americanos (OEA), tienen un carácter político. No hay mayor exigencia para los funcionarios que son designados en esos cargos. El presidente tenía carta abierta para poner en ese lugar al expremier Vicente Zeballos. Pese a ello, esas decisiones sí son opinables. Se puede cuestionar al funcionario por su falta de experiencia o su poca capacidad. Eso es libertad de expresión. Lo que hizo la congresista fujimorista Martha Chávez no lo es. La parlamentaria tuvo expresiones racistas al afirmar que el expresidente del Consejo de Ministros debió ser enviado a la embajada peruana en Bolivia porque “por sus rasgos andinos” debía conocer mejor y llevarse mejor con la “población mayoritariamente andina y mestiza” de ese país. Es decir, no debió ser nombrado en la OEA porque su color de piel condiciona el lugar al que debe ser enviado, en este caso la embajada de Bolivia. ¿Este acto de discriminación constituye delito? Por lo pronto, Rosa María Palacios afirma que sí, que los dichos de Chávez van contra la Constitución y el Código Penal. Falta saber cómo actuará el Congreso ante este hecho.

#Chabuca. El 3 de setiembre pasado se cumplieron 100 años del nacimiento de María Isabel Granda Larco, o simplemente Chabuca Granda, y fue objeto de numerosos homenajes: libros, espectáculos en su honor, el recuerdo de su música en los medios, shows en vivo en redes, una remozada alameda. Y todo ha sido merecido: Chabuca tiene la posteridad bien ganada en nuestro parnaso musical. Es un ícono de la música criolla, aunque sus hallazgos vayan mucho más allá del género. Puso al Perú en los ojos del mundo por temas como La Flor de la canela, o Fina estampa o Bello durmiente (que acaba de grabar Juan Diego Florez, sumando su voz a la de ella gracias a la tecnología). Y sus temas, que han sido traducidos a 30 idiomas, han sido interpretados por estrellas internacionales de antes y de ahora. Quien se sumerja en su música descubrirá nuevos sonidos, experimentación y mucha poesía.