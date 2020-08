Los radicales de la cuarentena

El antropólogo Javier Torres (54) calcula que no saldrá de su casa hasta el 2022. Sospecha que la vacuna contra la COVID-19 no llegará al Perú hasta agosto del próximo año, e intuye que no estará entre los primeros que la recibirán. Se prepara mentalmente para pasar dos navidades en cuarentena, con su hija y su hermana, con quienes está confinado desde que inició el estado de emergencia en marzo pasado.

Hoy se cumplen 167 días de su encierro. Y aunque podría salir, porque en Lima el aislamiento social ya no es obligatorio, solo ha pisado la vereda de su casa unas cuentas veces. Algunas para sacar la basura y otras para recibir paquetes.

La salida que le provocó más estrés fue cuando recibió un celular que compró por internet. El aparato del repartidor no reconocía su huella digital y no la reconoció nunca. Fueron quince minutos agobiantes. Javier pensaba en todas las personas que habían tocado aquel sensor. Temía contagiarse por algún movimiento involuntario.

“Solo saldré de casa por una situación excepcional. Por ejemplo, una emergencia médica. Me he preparado para una larga pelea”, dice.

Javier es parte de la fracción de limeños que hace teletrabajo, que puede quedarse en casa y que ha tomado la radical decisión de reducir casi a cero el contacto con los otros. Reconoce que tener una vivienda de dos pisos y un amplio jardín interior hace más llevadera su cuarentena voluntaria.

Mientras tanto, ha renunciado a sus ganas de dar largas caminatas. Todo lo compra por internet. No recibe visitas, salvo la vez que fue a verlo su hijo, quien tuvo que bañarse y cambiarse de ropa al entrar a casa, y usar mascarilla y mantener la distancia de dos metros, por supuesto.

Dice que la razón principal por la que ha extremado sus cuidados es el asma y la rinitis que padece: “Yo sé lo que es no poder respirar, a mí no me lo van a contar. Estoy convencido de que si me diera COVID no la cuento. Tengo dos hijos que son mayores de edad, pero aún dependen económicamente de mí”.

Javier es consciente que solo cuatro de cada cien infectados mueren por el virus según la Sala Situacional del Ministerio de Salud. Sin embargo, no está dispuesto a exponerse. Pisar la calle representa para él jugar a la ruleta rusa: “Si salir significa un riesgo que puede costarme la vida, prefiero no hacerlo”, dice al otro lado del Zoom, mientras se desinfecta las manos con la botellita de alcohol en gel que lleva siempre en el bolsillo.

Lo mismo opina el matrimonio Mendoza Tupayachi, que ha reducido su contacto con el exterior y permanece recluido en su pequeño departamento de 78 metros cuadrados, para minimizar las posibilidades de infectarse.

Al comienzo de la pandemia, Raúl (51) salía a comprar los víveres cada quince días, pero, a medida que se detectaron más positivos de SARS-CoV-2 en su condominio, optó por el despacho a domicilio y solo sale una vez por semana a botar la basura.

Lo hace como quien va a una excursión temeraria. Usa doble mascarilla, una capucha que le cubre la cabeza y esquiva a quien se le cruce. A su regreso, se quita toda la ropa, la mete en la lavadora y se da un baño caliente. “Siento que el virus está en el viento y se me podría pegar al cabello”, comenta.

Susana (54) tiene la impresión de vivir asediada por el virus. Imagina que puede entrar por la rendija de la puerta cuando se barre el edificio o en el periódico que le llega cada fin de semana y que por seguridad lee con tapabocas. “Debemos estar atentos limpiándolo todo. El virus podría estar dentro de la casa”, asegura.

La pareja vive alerta y ha aumentado sus reglas de cuidado. No caminan con medias por la casa. Desinfectan todo lo que se cae al piso. Y si alguno se asoma unos centímetros fuera del departamento, echará una buena cantidad de alcohol a la suela de sus zapatos antes de ingresar.

Cuando Raúl se lava la cara, cierra los ojos hasta enjuagarse completamente. Ha escuchado que el virus podría ingresar por los conductos lagrimales. “Sí, soy un poco paranoico, pero creo que todos los que se cuidan lo son en cierta medida”, opina.

Con todo, prefieren quedarse en casa pues perciben que la amenaza en la calle es mayor. Afortunadamente, él no perdió su empleo como periodista y trabaja de forma remota. Ella, que no ha cruzado el portón del condominio hasta ahora, recibió una propuesta laboral esta semana y lo están discutiendo porque implicaría salir.

Desde el piso 11

Génesis Ojeda (20) no tiene ninguna comorbilidad que la haga vulnerable si contrae el virus y -si vemos las estadísticas- podría superar la COVID-19 como lo ha hecho el grueso de sus contemporáneos. Pero, ni bien comenzó el estado de emergencia, decidió dejar la casa que compartía con su papá que tiene 60 años y mudarse al departamento de su hermana para protegerlo. “Temía contagiarlo si en caso me reincorporaba al trabajo”, dice la diseñadora gráfica que no esperaba que su encierro fuera tan largo.

Como trabaja desde casa, sus días han caído uno tras otro como fichas de dominó y hasta ahora no se ha planteado ir a dar una vuelta. Su autoconfinamiento es el más extremo. Vive en un departamento del piso 11 de un edificio multifamiliar y no baja porque ve al ascensor como un potencial foco de contagio.

Se mantendrá entre cuatro paredes viendo la vida pasar desde la ventana que da a la avenida Arequipa hasta que baje el número de infectados o hasta que llegue la vacuna. Su hermana Katherine es quien le trae noticias de afuera pues volvió a su oficina hace poco.

“Sé que muchos tienen que ir a trabajar y enfrentan el peligro todos los días. Los que nos quedamos en casa tenemos que enfrentar la ansiedad y la soledad”, dice Génesis.

La angustia se apodera de Javier Torres cuando se entera cómo avanza la pandemia fuera de Lima. Al ser director de un portal web de noticias del interior, sabe que allá la precariedad es aplastante y mata tanto como el virus. Si ha decidido ser extremo con el encierro es porque puede: “Pero no quiero pontificar sobre cómo debe afrontar la gente la situación. Cada familia tiene que decidir qué es lo mejor para ellos”.

Todos los días Raúl Mendoza ve cómo el timeline de su Facebook se ha convertido en la versión digital de una página de defunciones. La gente postea que un familiar o un amigo o un conocido murió. Con el panorama así de sombrío mantendrá su encierro: “No siento gran necesidad de salir. Si me quedo es porque quiero, no siento que me estén obligando”, dice.

Génesis, que se está haciendo adulta en medio de la crisis sanitaria, reconoce que el en- cierro está socavando su salud mental. Trata de seguir en con- tacto con sus amigos y su papá a través de videollamadas casi a diario. Espera que todo esto pase, aunque es consciente que nada volverá a ser como antes. “A pesar de ser independientes, los humanos necesitamos interactuar, creo que quien se encuentra completamente solo en estas circunstancias, podría perder la cordura”.