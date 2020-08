Las vacunas y el expresidente

#MartínVizcarra. El anuncio hecho el último jueves por el presidente Martín Vizcarra, el inicio de conversaciones con cinco laboratorios internacionales para comprar 30 millones de vacunas, ha dejado una duda bastante extendida. ¿Qué pasará durante los cuatro o seis meses que, según el gobierno, debemos esperar para que lleguen las vacunas? ¿Cuál es el plan? Quizá dar la respuesta a esa duda le corresponda al primer ministro, Walter Martos, pero hasta que se anime a decir algo se pueden revisar iniciativas particulares. Una de ellas es la que expone en esta edición el arquitecto y humorista gráfico, Carlos Tovar. Suena a quimera, pero tiene un buen punto de apoyo. Tovar parte de una realidad: los contagios se dan actualmente en los hogares, sobre todo en las zonas más pobres, donde las personas viven hacinadas. Su propuesta, entonces, es simple. Sacar de esos lugares a los más vulnerables, sobre todo a los adultos mayores y personas que tienen condiciones de riesgo, como obesidad, hipertensión o diabetes, y llevarlos a refugios administrados por el gobierno. ¿Cómo se pagaría? Tovar tiene las cifras bastante claras. ¿Es posible? Una vez más, esa respuesta la deben dar las autoridades. Pero a falta de iniciativas, no está de más prestar atención a lo que por ahora parece una utopía.

#Obama. El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, reapareció en la última Convención Demócrata para respaldar la candidatura de Joe Biden, su exvicepresidente, quien se medirá con Donald Trump en las elecciones de noviembre próximo. Fue una situación especial. Obama habló en línea, en una convención atípica, y lo hizo desde Filadelfia, el lugar en el que se redactó la constitución de los Estados Unidos, para darle más peso a un discurso en el que quiso apelar a la responsabilidad histórica de los votantes. “Donald Trump no ha crecido al obtener su puesto porque no puede. Y las consecuencias de esa imposibilidad son severas: 170.000 estadounidenses muertos”, señaló, rompiendo la tradición que lo obliga a no atacar a su sucesor. La arena electoral en el gigante del norte verá más de este enfrentamiento.