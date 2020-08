La interpelación y la vacuna

#MartínBelaunde. “La pandemia plantea retos grandes para el sector educación, y es importante escuchar y debatir con el ministro sobre ello. Sin embargo, no hay ni una pregunta al respecto en la interpelacion. Ni una sola”. Con este tuit, el congresista del Partido Morado, Alberto de Belaunde, describía el ánimo con el que el Congreso citó al ministro de Educación, Martín Belaunde, el jueves pasado, para que fuera interpelado. Y claro que hay preguntas apremiantes que hacerle al ministro. Óscar Miranda, en esta edición, plantea algunas urgentes. ¿Qué pasará con los chicos que luego del levantamiento de la cuarentena no siguen las clases del programa Aprendo en casa acompañados de sus padres? ¿Qué pasa si el padre debe llevarse al trabajo el celular con el que el niño se conectaba con las clases? ¿Qué porcentaje de estos chicos no alcanzará las competencias que se exigen para pasar de año? ¿Cuántos desertores del sistema educativo tendremos para diciembre? Todo esto es apremiante y debería estar en boca de los representantes elegidos en el Congreso. Pero no, su verdadero interés es mellar el trabajo que el ministro hizo en la Sunedu, cuando supervisaba la calidad de las universidades. Hay quienes ya no disimulan los intereses que los animan a hacer un supuesto rol de fiscalización. Y lo hacen a pesar de la emergencia. Lamentable.

#Oxford. Actualmente hay 22 vacunas contra el Covid-19 en ensayos clínicos, y otras 100 en etapas más tempranas a cargo de laboratorios de China, Estados Unidos, Alemania, Suiza, Rusia, Inglaterra, entre otros países. Por unanimidad los grandes medios coinciden en que la más avanzada -en fase 3 y con pruebas en humanos- es la que lleva adelante la Universidad de Oxford, con 300 científicos al mando de la inmunóloga Sarah Gilbert, una autoridad mundial en vacunas contra la gripe. La vacuna de Oxford ha demostrado producir anticuerpos y células T contra la infección, y efectos secundarios mínimos. No obstante, aún es pronto para verla en el mercado: hacen falta más estudios para confirmar si evita totalmente el contagio, o si atenúa los síntomas y evita las complicaciones y muerte. En cualquier caso, las noticias son alentadoras. En este número tenemos un perfil de Sarah Gilbert, la jefa del laboratorio de la Universidad de Oxford. Ella confirma lo que todos esperan: está segura de que van por buen camino.