El futuro está en sus manos

Desde que empezó a trabajar en enero en la búsqueda de una vacuna contra el Covid-19, la científica Sarah Gilbert se despierta a las cuatro de la mañana “con muchas preguntas en la cabeza”, trabaja en su casa unas horas y después va en bicicleta al laboratorio del Instituto Jenner, de la Universidad de Oxford, donde se queda hasta altas horas de la noche.

Un artículo de Bloomberg Businessweek decía el mes pasado que “la pionera de la vacuna Covid está meses por delante de su competencia”. En abril, su equipo empezó las pruebas en humanos, con 1,100 personas. Espera testear la vacuna con 10 mil voluntarios de Brasil, Sudáfrica, Inglaterra y EE.UU. Sus hijos, trillizos de 21 años, estudiantes de bioquímica, fueron parte del estudio.

Sobre esa participación dijo: “Realmente no lo discutimos porque no estaba mucho en casa en ese momento”. Nunca estuvo preocupada por sus hijos y además necesitaba voluntarios. “Conocemos el perfil de eventos adversos y sabemos la dosis a usar, porque lo hemos hecho muchas veces antes. Obviamente hacemos pruebas de seguridad, pero no nos preocupa”, agregó.

Gilbert, de 58 años, está segura de la efectividad de la vacuna, pero no quiere pecar de optimismo. Por eso ha dado muy pocas entrevistas hasta ahora a pesar de que ya es una celebridad científica. El trabajo de 24 horas en la vacuna contra el nuevo coronavirus ha reducido los tiempos que toman los pasos de una investigación de ese tipo de cinco años a cuatro meses.

Ella lidera un equipo que empezó a trabajar con un grupo pequeño de especialistas y que hoy reúne a unos trescientos investigadores. Trabaja junto a Andrew Pollard, Teresa Lambe, Sandy Douglas, Catherine Verde y Adrian Cerro, científicos destacados, con algunos de los cuales también compartió investigaciones sobre gripe y malaria en el pasado.

Gilbert es inmunóloga, una autoridad mundial en vacunología y actual profesora de la Universidad de Oxford. La vacuna desarrollada por ellos, probada en voluntarios entre los 18 y 55 años y en buen estado de salud, ha mostrado que genera anticuerpos y las llamadas células T que pueden combatir el coronavirus. La fase tres, que acaba de empezar, concluirá en octubre.

La vacuna se ha hecho de una combinación entre una versión debilitada del virus que provoca la gripe común en chimpancés y de las proteínas que el coronavirus tiene en sus ‘brazos’ (los que le dan el aspecto de corona). Según la publicación The Lancet, una dosis única cuadriplicó los anticuerpos contra el virus en el 95% de los participantes un mes después de la inyección.

En todos los participantes, se indujo una respuesta de células T, que alcanzó su punto máximo el día 14, y se mantuvo dos meses después de la inyección. “Los hallazgos del laboratorio británico son alentadores, pero hay que enfatizar que todavía es demasiado pronto para saber si esto es suficiente para garantizar protección”, decía la BBC en un artículo de hace una semana.

Un personaje

Sarah Gilbert ha contado que nunca tuvo la intención de convertirse en una especialista en vacunas. Según reseñó el diario inglés The Telegraph, ella llegó a Oxford para trabajar en un proyecto de genética humana. Sin embargo, allí se involucró en lograr un tipo particular de respuesta inmune en la protección contra la malaria.

“El siguiente paso fue hacer una vacuna que funcionaría a través de ese tipo de respuesta inmune, y así fue como comencé con las vacunas”, ha recordado.

Gilbert se graduó en Ciencias Biológicas por la Universidad de Anglia del Este y realizó su doctorado en la Universidad de Hull, donde se especializó en bioquímica. Después trabajó como investigadora en la industria médica. Estuvo en la Brewing Industry Research Foundation, el Leicester Biocentre y en Delta Biotechnology, compañías biofarmacéuticas.

Esa experiencia ha sido valiosa para ella: todos coinciden en que no solo es una científica de alto perfil, sino que sabe cómo conseguir fondos para proyectos médicos.

Cuando, tras esta experiencia en el ámbito industrial volvió a la Universidad de Oxford, realizó investigaciones sobre la malaria y comenzó a trabajar en nuevas vacunas contra la gripe. Como parte de estos estudios también participó del desarrollo y pruebas de la vacuna universal de la gripe, que no necesita ser reformateada cada año y se usa en adultos mayores.

Estaba concentrada en esos estudios cuando en diciembre apareció el nuevo coronavirus o SARS-CoV-2 en Wuhan, China. En enero se puso a trabajar con un equipo que ha crecido con los meses.

“Lo más importante ahora es concentrarse en los ensayos clínicos y acelerar la producción tanto como sea posible para detener el crecimiento de la pandemia” le dijo a la BBC hace dos semanas.

Desde abril, Oxford llegó a un acuerdo con el gigante farmacéutico AstraZeneca para encabezar la fabricación y distribución global y ayudar a realizar más ensayos en todo el mundo. AstraZeneca acordó vender la vacuna sin fines de lucro durante la crisis si resulta ser efectiva y ha firmado acuerdos con varios fabricantes para producir más de 2 mil millones de dosis.

El jueves se conoció que Oxford y AstraZeneca llegaron a un acuerdo con laboratorios de Argentina y México para producir millones de dosis de la vacuna para ser aplicadas en América Latina cuando ya se haya probado su efectividad.

Aunque Gilbert ha señalado que no hay una fecha para tener la vacuna, también ha dicho que para setiembre u octubre el panorama estará más claro. De lo que sí está segura es de que el fármaco funcionará: “Gilbert ha expresado confianza en sus posibilidades, diciendo que la vacuna Oxford tiene un 80% de probabilidad de ser efectiva para evitar que las personas desarrollen Covid-19” cita Bloomberg Businessweek.

Sus compañeros del colegio la han descrito como una mujer reservada, trabajadora y extremadamente inteligente. Los expertos en el tema dicen que sus explicaciones son refrescantes, tranquilas, claras y libres de complejidades.

Los medios ingleses han citado que Sarah Gilbert es un soplo de aire fresco en un círculo dominado por los hombres y donde estos ganan un 20% más que sus pares mujeres. Si logra que su vacuna tenga éxito quizá le espera el Premio Nobel. La mujer más importante de la ciencia en este momento, solo piensa en el ahora: “Lo único que podemos hacer es una vacuna y eso es lo que estamos haciendo”.