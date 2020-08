Adolescentes en pandemia

Una voz en off suena, lenta y serena, mientras las imágenes animadas de una joven dibujada a trazos de lápiz aparecen en la pantalla: “Sabía de él, que era pequeño, invisible para mis ojos, pero con una fuerza letal. Tanto que ya había tumbado países lejanos. Así que era cuestión de tiempo. Y un buen día, sin previo aviso, también llegó a Perú”.

Así empieza el cortometraje Detrás de la ventana, un proyecto de La Combi, arte rodante, que han llamado el “Reto Imagina”, para dar voz a un grupo de adolescentes. Un sector de la población que sienten que no está siendo escuchado y que hoy está encerrado, aislado, en medio de la pandemia del Covid-19.

Ellos juntaron a 14 chicos de varias regiones del país a través de la plataforma Zoom y Teams para darles un taller de creación audivisual. Son chicos de la costa, la sierra, la selva, y de ciudades grandes y chicas. Con lo aprendido, filmaron lo que sienten y piensan en estos momentos. El resultado es un corto de ocho minutos de creación colectiva.

La voz que suena al inicio del cortometraje le pertenece a Mariana, 17 años, que vive en Pucallpa y estudia diseño gráfico. Ella dibujó las imágenes que abren y cierran el corto. Y también aparece en su casa, viendo pasar los días, mientras trata de cumplir con sus tareas sin distraerse.

“Hay días atareados, hay días aburridos, es un vaivén de emociones”, dice por el teléfono, cuando le preguntamos cómo se siente. La pandemia del coronavirus hizo que sus clases se suspendieran y no pueda salir. Era su primer año. Hoy espera que en un futuro cercano la situación mejore y ella pueda volver a las aulas en algún momento.

Jun, 17 años, de Huánuco, es otro de los chicos que han participado de este proyecto. Él estaba estudiando inglés en Lima y también estudió música en el Conservatorio. Cuando empezó la pandemia volvió a Huánuco. Además de aparecer en el video, colaboró con la música y compuso una hermosa canción para el corto.

“Los videos donde aparezco los grabé en tres días. La música demoró más, la edité y fue un proceso muy agradable. Siento que he aprendido mucho con este taller”, cuenta. A él le gusta el deporte pero no puede practicarlo porque no puede salir. Las imágenes que grabó dan cuenta de ese sentimiento: de no poder hacer lo que quisiera.

Expresar sentimientos

La Combi, arte rodante decidió hacer este proyecto online porque se hablaba de muchas aristas de la pandemia, pero se tocaba poco el tema adolescente.

“En este contexto de cambio los adolescentes son un sector vulnerable. Están en una edad en que necesitan socializar, conocer a nuevos amigos, estrechar lazos de amistad. Hoy están en sus casas, no pueden ir a clases, no pueden ver a sus amigos, salir a la calle. Hay estudios que demuestran que a nivel psicológico, social, puede llevar a secuelas más importantes”, dice Carolina Martin, integrante de La Combi y una de las maestras del taller.

Además de aprender el uso de las distintas herramientas audiovisuales, el taller les ha permitido a los adolescentes hacer catarsis, reflexionar sobre las cosas que están viviendo, expresar lo que les duele. Y todo eso ponerlo en imágenes y palabras. Y sacar también lo positivo. Según La Combi, lo han hecho muy bien, se abrieron y compartieron sentimientos. Hicieron amistad.

Agnes, 14 años, vive en Chachapoyas y participó del taller. Ella gusta de la fotografía y pudo aprender mucho del tema audiovisual con este proyecto. Se grabó haciendo algo que le gusta, pero que ahora puede hacer muy poco: pasear en bicicleta. Hoy, solo lo hace en su jardín. Y también aprovecha que no puede salir para estudiar francés online.

En Detrás de la Ventana está lo que los chicos participantes sienten ahora y lo que quisieran hacer. El taller se hizo entre junio y julio. Hoy Mariana dice que conversa por WhatsApp con sus nuevos amigos. Jun cuenta que está feliz de haber participado. Agnes explica que quisiera hacer otros reportajes en video. La Combi espera que un día todos se conozcan en persona.