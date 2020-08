Veinte años de viajes

El 25 de julio pasado el programa Costumbres, conducido por Sonaly Tuesta, cumplió veinte años en la televisión. Un premio al esfuerzo, al talento y la persistencia de su creadora, pero también un premio que la gente de muchísimos pueblos del interior del país ha hecho posible, porque ella ha sido la persona que ha contado sus fiestas, registrado sus voces y recogido sus historias.

Ahora Sonaly ha debido detener sus ansias de seguir viajando por el país y seguir contando las costumbres de nuestros compatriotas con imágenes y testimonios recogidos allí donde iba. La pandemia provocada por el Covid-19 la mantiene hoy en su casa, compartiendo tiempo con su hijo menor, pero siempre con tareas y proyectos por llevar adelante.

Este año Sonaly lo inició haciendo tres viajes para su programa: dos estaban en proceso de edición pero han quedado paralizados por la cuarentena que decretó el gobierno desde marzo. Un tercer viaje que hizo a Cerro Azul quedó inconcluso. Llevaba apenas un día de grabación cuando debió volver a la ciudad por las medidas de aislamiento decretadas.

“Me quedaban todavía cinco días de grabación y debí retornar. Desde entonces lo que ha pasado ha sido desconcertante para todos. Es una situación inédita, no sabíamos cuánto iba a durar esto, muchos pensamos en principio que esto iba a acabar pronto. Pero al final las cosas se han complicado y hemos llegado a este punto”, reflexiona.

Para una viajera como Sonaly, que no ha parado de viajar en las últimas dos décadas, estar encerrada por la pandemia del coronavirus debe ser difícil, pero dice que en estas circunstancias uno se da cuenta que esta crisis no ha afectado a todos por igual y que hay mucha gente, población de pueblos alejados, que está sufriendo más que cualquiera.

“Ahí tus prioridades pasan a segundo o tercer plano y lo que a mí me interesa, más allá de viajar o no, es que esas comunidades que he conocido, que sé que existen y cuyas precariedades y desigualdad se han develado con tanta desnudez en la pandemia, tengan la ayuda y las herramientas que necesitan para tratar de resolver la situación que viven”, dice.

-He visto que participas de charlas on line, con temas vinculados a la artesanía o a cómo mejorar los ingresos de la población en el interior del país

-Sí, trato de ver la posibilidad de ayudar desde donde estoy. Justo en medio de todo esto ha surgido la posibilidad con la UPAO de dictar en la maestría de Periodismo y Desarrollo Turístico. He estado trabajando en una propuesta de periodismo social, de bien común, que pueda ayudar a las poblaciones más vulnerables a salir adelante. También hemos creado un Facebook Live los lunes a las cinco de la tarde para promover ideas de gente que está creando cosas nuevas y ayudar a que otras personas las puedan replicar.

Mano a mano

Por estos días, todos los domingos a las 9 de la noche, los televidentes tienen una cita con el programa Los 20 de los 20 en TvPerú, donde Sonaly y Manolo del Castillo, los dos viajeros de la casa, celebran los 20 años de Costumbres y Reportaje al Perú respectivamente. Ahí comparten, cada uno desde su casa, conectados a su computadora, anécdotas y miradas sobre el Perú.

“Manolo cumplió veinte años en mayo y yo en julio. Fue una propuesta del canal hacer veinte programas por el aniversario. Al principio parecía un poco complejo, pero nos hemos acomodado a la nueva realidad. Los 20 de los 20 también se ha convertido en una ventana para decir cosas a favor de la mujer, de las comunidades, del turismo rural comunitario, que es importante”, explica.

El primer programa de Los 20 de los 20 se lanzó el 17 de mayo pasado y ahí ambos conductores recordaron los primeros programas que hicieron, veinte años más jóvenes y con otros looks. También recordaron algunos viajes que hicieron a lo alto de algunas montañas, caminatas extremas que realizaron y encuentros inolvidables con la naturaleza.

“Nunca nos imaginamos cuando empezamos estos proyectos que estaríamos celebrando los veinte años”, le dijo Manolo a Sonaly en ese primer programa. Ambos también han compartido dos viajes. Uno para Reportaje al Perú a Markahuasi, en la sierra de Lima. Y otro para Costumbres, a la Jalca Grande, en Amazonas.

“Cada uno tiene su perspectiva del país, su forma de mirar las cosas y en esa diferencia, también tenemos muchas similitudes. Eso te ayuda a compartir el viaje, ambos amamos el país y nos gusta viajar. Y hemos hecho nuestra vida de esto”, comenta. Mientras Sonaly disfruta mucho de la fiesta y los rituales, Manolo parece disfrutar las caminatas extremas.

Hasta ahora han sido doce ediciones de Los 20 de los 20 y el ciclo culminará en setiembre. El programa se estructura en ocho bloques y la conversa es la de dos amigos que disfrutan lo que hacen.

Metas a la vista

Un recuerdo que Sonaly tiene muy presente es un viaje que hizo a Nauquipa, en Caravelí, Arequipa, donde caminó acompañando a unos cargadores para recoger a San Pedro, a quien los pobladores envuelven con algodones y mantas. Luego lo llevan, cargado a la espalda, haciendo un recorrido de día y medio de Nauquipa a Caravelí.

“Acompañamos ese recorrido y es superdifícil. Hay piedras en el camino o no existe. Me lesioné la pierna, no pude caminar y uno de los cargadores tuvo que cargarme en parte de la ruta. Lo recuerdo como algo muy fuerte, pero también piensas en la fe de estas personas. Te preguntas cómo lo hacen todos los años. Pero es algo ritual, parte de su vida, y es especial que te den la oportunidad de compartirlo”, cuenta.

Sonaly fue reportera de los diarios El Mundo y El Sol y en esas épocas publicó poesía y crónica periodística. El poder de su escritura se nota en los guiones que escribe para su programa. Sabe observar y sabe trasmitir ideas con frases recordables.

“La escritura nunca se va, ni la poesía. La poesía está en el paisaje, en el relato de una señora, está en algo especial que encuentras. Ahora estoy terminando un libro de diez crónicas que se va a llamar Costumbres, el verdadero espíritu de los peruanos, y se va a presentar el 5 de setiembre en la Feria del Libro de Lima”, anuncia.

También presentará el 24 de agosto en la FIL el libro Ya endulzó la coca, que antes había lanzado en forma virtual. Son cinco historias de festividades de pueblos del Perú.

-¿Qué razones explican la vigencia de Costumbres?

-El programa dura porque hay un respaldo de la gente. Hay un apego y un cariño que se ha fortalecido a lo largo del tiempo. Esos apegos, en distintas partes del país, han hecho posible que esto continúe. Hay un grupo de aliados con los que nos reunimos en junio y nos contaban su experiencia respecto al programa, cómo los ha fortalecido en algún proyecto que tenían. Eso va mucho más allá de mirarse en la televisión y hace que las nuevas generaciones nos sigan viendo.

Ese cariño lo vio muy de cerca cuando el 2016 estuvo muy grave de salud. Se dio cuenta que estaba en el corazón de muchísima gente. “Tu has bailado con nosotros, has comido en nuestra mesa. Has compartido nuestra fiesta”, le dijo esa vez un artesano amigo. Por eso, aunque hoy está en su casa por el Covid-19, sigue trabajando en proyectos para estar cerca de todos ellos.