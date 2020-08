“Los discursos de Vizcarra se agotaron la primera semana o los primeros quince días de la pandemia”

“Los estados, pero sobre todo las naciones, están hechos de palabras. De palabras oficiales, escritas y sancionadas con sellos y rúbricas”, dice el último libro de los maestros universitarios Manuel Fernández y Fred Rohner: 7 discursos de interpretación del Siglo XX Peruano (Planeta, 2020). En ruta hacia el bicentenario, ambos se han detenido a escuchar, leer e interpretar elocuciones históricas de Manuel González Prada, Augusto B. Leguía, Manuel A. Odría, Juan Velasco Alvarado, Alan García, Alberto Fujimori, y un invitado inesperado en esta junta: Gastón Acurio. ¿Se puede comprender la historia del Perú a través de la prédica de estos personajes? Fred Rohner piensa que sí. Él -que como historiador de la música tiene que prestar oído a todo tipo de ritmos- ha debido hacer una pausa para atender esta enorme acumulación de frases, menos melódicas y más estridentes.

¿El Estado peruano solo está construido por palabras pronunciadas por hombres? ¿No hay en la historia un discurso significativo pronunciado por una mujer?

Es una de las primeras cosas que pensamos con Manuel (Fernández). Hay algunos discursos importantes, como el de Rosa La Rosa en la Sociedad de Obreros, pero dentro de los discursos que marcaron el devenir del Siglo XX la mayoría de los más importantes son de hombres. Lo decimos al final del libro. Es en este momento que empiezan a destaparse nuevos actores, mujeres, y no solo mujeres, sino actores con otro tipo de identidades de género y también de otros lugares sociales.

¿Y diría que somos un país que frivoliza las frases históricas? El último cartucho de Bolognesi ha sido manoseado en las juramentaciones en el Congreso y hasta en las cantinas.

Bueno, no es patrimonio nuestro (sonríe). Hay muchos países que trivializan este tipo de frases. Lo que sí me parece es que aquí se han trivializado algunas frases en lugares oficiales como la escuela. De tanto repetirlas y sin entender bien a qué aluden esas frases, terminan por trivializarse sin que ese sea el objetivo. Y creo que eso pasa por no entender el entorno en que estas frases se mueven, sobre todo en una escuela como la nuestra, que tiene muchas deficiencias.

Vayamos al libro. En las primeras páginas sostienen que afirmar que la mayor parte del Perú no obtuvo la ciudadanía con la proclamación de la independencia puede ser subversivo. Y lo que realmente puede ser subversivo es una frase que viene a continuación: “Los peruanos, en su mayoría, somos como unos niños adoptados por obligación, casi a regañadientes, por una élite blanca”.

Es una mirada sobre ese evento en particular, la independencia. Pero creo que de alguna manera hemos estado bajo el poder de una élite blanca, culturalmente hablando. No es una cuestión que alude exclusivamente a lo racial. Nos referimos a un conjunto de sujetos con un tipo de educación particular, a un tipo de aspiración cultural, donde lo racial y lo étnico son sin duda elementos importantes. Y en esto, lo que se ha leído es a quién debía incorporarse. En todo el siglo XX la gran discusión no fue la inclusión de las mujeres, sino la inclusión del indio. Y los que hacen esta discusión, los que discuten si se les va a incluir, son los miembros de una élite culturalmente blanca. Esa es la gran clave, desde González Prada a Velasco, y quizá hasta Gastón Acurio.

Ustedes dicen que el Perú moderno no se inició con el grito de libertad de San Martín en 1821, sino con el furioso reproche de Manuel González Prada a la clase dominante en 1888, después de la derrota en la Guerra del Pacífico, ¿por qué?

A ver, esta no es una lectura solo nuestra. Esta es una lectura que la historiografía viene consolidando hace una buena cantidad de años. Y la idea de que el Perú se refunda después de la guerra con Chile creo que ya no es nueva. ¿Pero por qué nos ceñimos nosotros a Gonzales Prada? Porque él logra articular eso que venía ocurriendo entre 1884 y 1888, cuando escribe y da su discurso en el teatro Politeama. Entonces, no es tan novedoso que se diga que el Perú se refunda a fines del siglo XIX. De hecho, en 1895 se le quita el voto a la población indígena, que lo tenía por colegio electoral, y se termina de ir. En 1895, con la posguerra, se reinicia el Perú del siglo XX. Y las claves de ese cambio están marcadas en ese discurso: modernizarse dejando elementos más hispánicos, atacar la corrupción, el boom que va a significar la educación, e incluir a la población indígena.

La frase más recordada de ese discurso es “Los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra”, pero es la menos dura. Hay otras más fuertes como “La historia de muchos gobiernos del Perú cabe en tres palabras: imbecilidad en acción” o “Anémicos y nerviosos no sabemos amar ni odiar con firmeza”, ¿por qué esas otras afirmaciones no trascendieron en el tiempo?

No lo sé. A mí me parece que la primera ha prevalecido en el tiempo por el significado que tiene, por el antagonismo que se crea.

Por el cambio que exige…

Sí. Pero yo creo que el momento más importante de ese discurso está en otro espacio, cuando nos dice cuál es el verdadero Perú. Cuando dice: “No forman el verdadero Perú los grupos de criollos asentados en la costa, el verdadero Perú está formado por las muchedumbres de indios diseminadas en la banda oriental de la cordillera”. Eso es sustancial. Y lo otro es toda su reflexión sobre el indio. Lo otro es el momento del cual parte para entrar en esta lectura, que luego van a seguir (José Carlos) Mariátegui y Pedro Zulen, los pensadores de los primeros treinta o cuarenta años del siglo XX, y que dará lugar a los movimientos campesinos.

Haciendo un salto importante llegamos al discurso de Juan Velasco Alvarado al dar la Ley de la Reforma Agraria. ¿Velasco evitó con esto el triunfo de Sendero Luminoso en los 80?

Mira, ese discurso nos costaba bastante a nosotros, porque Manuel Fernández…

Su coautor.

Sí. Bueno, Manuel es un enamorado velasquista y yo soy muy reticente, así que había que llegar a acuerdos. Y en lo que coincidíamos es en esto que decía Macera, que sí o sí, de alguna manera, si la reforma agraria no evitó, por lo menos alivianó la posibilidad de que Sendero triunfara o de que cualquier otra cosa parecida a Sendero pudiera surgir antes. Ese es un consenso al que tuvimos que llegar porque yo fui criado con muchas dudas sobre el velasquismo y él es un enamorado de esa gestión.

Lanzan también esta idea de que el gobierno militar no solo identificó bastante bien a los movimientos subversivos que podían gestarse sino que quería que la población rural se identificara con el Estado, justo cuando se cumplían cien años de la guerra con Chile.

No sé si lo decimos tan así.

Creo que lo he reordenado un poco.

Entonces puede ser que eso lo haya escrito Manuel (se ríe).

¿Velasco es el primero que usa el término campesinos para referirse a lo que en siglo XIX se conocía como indios?

La verdad es que esto ya se venía gestando desde Belaunde, pero el primero que le da contundencia fue Velasco. Hasta antes de Belaunde todavía era usual, hasta la década del 50, referirse a la población andina en esos términos. Toda la Constituyente del 35 se hace con esa figura.

¿Tenemos una constitución que recoge esa palabra en sus páginas?

No sé si en sus páginas, pero si está en el debate constitucional que publica Víctor Andrés Belaunde. Allí hacen la identificación: el indio es el analfabeto, el indio no debe tener derecho al voto, son cosas muy fuertes. Te mentiría si te digo que está en la Constitución del 35.

Para hacer el libro, ¿cuántas veces ha leído o escuchado el discurso de Alan García a favor de la estatización de la banca de 1987?

Lo leímos varias veces, porque, además, los dos nos criamos en los ochenta y teníamos un odio por García. Pero al leer nos quedábamos admirados.

¿Reconoce en ese discurso al hombre que gobernó el país entre el 2006 y el 2011?

Ni siquiera reconozco al que gobernó entre el 85 y el 90 (se ríe). O sea, podemos reconocer al Alan de los discursos, pero no al de las acciones, eso es interesante. No se condicen ambos. Es impresionante porque, además, en el discurso se cuida de no pelearse con la comunidad internacional, dice que lo que hace no es un nuevo velasquismo, que no quiere torcer el orden constitucional, pese a su elocuencia.

Pero igual se le van las palabras. Llega a decir: “Los bancos son un aparato de dominación y han llenado el sitio que hace muchos años tenía el feudalismo terrateniente”. Esa no parece una frase pronunciada por el hombre que escribió El síndrome del Perro del Hortelano en 2007.

No, no. Hay una distancia enorme. Pero ciertamente es una distancia que el mismo Alan reconocía. Ya te digo, yo no soy un fan del primer ni del segundo Alan, pero esa es una de las primeras cosas que se le encaró y salió bastante bien, reconociendo que había cambiado de opinión. Pero, de acuerdo, no es el mismo Alan. ¿O sí? Eso sería súper fuerte (se ríe).

¿A quién se dirigía Alberto Fujimori cuando dio el discurso del 5 de abril de 1992 con el que cerró el Congreso?

Esa pregunta es interesante. Y es difícil de responder. Yo creo que se dirigía a una población parecida a la que Vizcarra tenía al frente cuando cerró el Congreso, una población muy insatisfecha de la cosa política, en un contexto muy complicado, con una crisis económica y la violencia campeando. Yo creo que le habla a ese descontento. Ahora, ¿quién materializa ese descontento? Creo que es más difícil de saber.

Era un país o una Lima que se podía ver reflejada en una canción de Chacalón o de Los Mojarras, inicios de los noventa.

Eran unos noventas que recién empezaban, veníamos muy golpeados. Y ese discurso representa la practicidad que esperaba la gente. Por eso es casi telegráfico.

Que hayan incluido un discurso de Gastón Acurio en el libro es sorprendente. Si la nación se ha construido en base a los discursos de varios caudillos, ¿es Gastón Acurio nuestro último caudillo?

Nos parecía que cerraba el círculo como lo habíamos abierto, con un Gonzales Prada que no era ciertamente un caudillo, sino el ilustrado. Y Gastón Acurio representa al ilustrado, pero no al que tenemos como modelo hacia fines del siglo XX e inicios del siglo XXI. Es un ilustrado absolutamente distinto, con un lenguaje pragmático y sencillo. Y su discurso pega más que el del intelectual verdadero. Hernando de Soto, y lo decimos un poco a la broma, quizá dice lo mismo que Gastón, pero no tiene su impacto. De Soto no llegó realmente a la población y Gastón hizo que miles de personas abrieran una cebichería.

Por ponerlo de otra manera, nadie cambiaría la foto que tiene del Señor Cautivo de Ayabaca en su huarique para poner la de Hernando de Soto, pero sí haría eso con la de Gastón.

Así es (se ríe). Ciertamente.

¿Y eso es verdad? Es un dato que está en el libro: que los huariques cambiaron a sus santos por Gastón.

No los cambiaron pero los arrimaron, los pusieron al costado. Arrimaron un poquito al Niño Jesús de Praga para poner a Gastón (se vuelve a reír).

¿Por qué es importante el discurso de Gastón en el que dice que antes que productos con valor agregado lo que necesitamos es crear marcas? ¿Por qué debería funcionar?

No sé si debería funcionar. Pero lo interesante es que después de esto, el Estado comenzó a operar en los términos de Gastón. Creó la Marca Perú, luego lo buscaron para crear la marca Lima, la marca Arequipa. El Estado se volvió parte de esa aventura que proponía Gastón.

¿El discurso de las plazas ha sido reemplazado por los tuits?

No es que el discurso de las plazas haya muerto totalmente, lo que pasa es que quienes postulan no han articulado grandes discursos en las plazas. Que hayan llevado mucha gente no quiere decir nada, porque ahora todo viene acompañado de música, de bailes, esos mitines parecen una gymkana.

¿Diría que los discursos del presidente sirvieron como consuelo, aunque sea hasta la mitad de lo que va de la pandemia?

No. Yo creo que los discursos de Vizcarra se agotaron la primera semana o los primeros quince días de la pandemia. Se notó. Es que no hay nada que calme lo que estamos pasando, ni siquiera la palabra de Dios (se ríe).

¿Ha escuchado algún discurso estimulante o vibrante del presidente Vizcarra?

No, vibrante no. Al menos desde mi perspectiva.

Dice en el libro, “los Estados están hechos de palabras”. ¿También las personas?

De alguna manera creo que sí. Estamos hechos de símbolos. Y la palabra es el elemento simbólico que nos da identidad. Nos construimos desde las palabras, definimos quiénes somos, qué nos gusta, cómo queremos a alguien. Tenemos muy claro, por ejemplo, la importancia que tiene el lenguaje dentro de estos movimientos feministas, para que la gente luche para poder decir “nosotres” en lugar de decir nosotros. Le damos un peso al lenguaje. Sigue siendo un símbolo importante.

¿Y qué palabra o frase podría definir su gusto por la música?

(Se ríe) Mi gusto por la música es parte de mi pasión por el pasado. No sé si hay alguna frase en particular, quizá una melodía.

¿Por qué uno de los valses que más cantamos, el Contigo Perú, no habla de personas sino de lugares?

Habla de una geografía sí, y además de una geografía imaginada. Es una geografía que se ha visto desde el espacio urbano más o menos educado, clasemediero. Y ve al Perú como un espacio dividido, porque, aunque habla de un todo, lo termina por ver como costa, sierra y selva. No logra articularlo para verlo como uno. Y eso tiene que ver con cómo hemos construido en el siglo XX la idea de quiénes somos. La costa como un espacio urbanizado, moderno, la sierra como un espacio tradicional, anclado en el pasado, y la selva como algo que en ese momento -cuando se escribió la canción- no se sabía bien qué era.

Alguna vez dijo que Lima, contrariamente a lo que se piensa, es un lugar en el que se escuchan más baladas que cumbia

Eso no lo he afirmado yo realmente. Primero lo hizo Gfk y luego una encuesta que hicimos con la PUCP. Y no es que se escuchen más baladas. La cumbia sigue siendo primera y luego están las baladas, la música romántica. ¿Por qué? Eso sí no sabría explicarlo (se ríe)

Somos unos tipos bastante cursis los limeños.

Bueno, la encuesta era a nivel nacional. Somos unos románticos.

Estuvo en contra de la movida que hubo en el segundo gobierno aprista para que se cante la sexta estrofa del himno nacional junto al coro. ¿por qué?

Estoy en contra de lo que hizo Alan García. Allí tengo motivos personales, pero también históricos. Y no porque se cante esta estrofa en particular sino porque se nos quite la otra. Me parece que el “largo tiempo” tiene un valor: surgió de la propia población. Y el pueblo no deja de cantarla a pesar de todas las veces que se la han querido quitar, le pidieron a Chocano otra letra, a Chabuca Granda. Pero, repito, no tengo nada en contra de esta otra estrofa, no soy un enemigo del Dios de Jacob.

Acá quiero recoger algo que dice Carlos León en el prólogo de su segundo tomo de la Historia Secreta del Perú. Si esa es la estrofa del pueblo, ¿por qué no hubo un movimiento masivo en contra de su exclusión?

Allí debo reconocer algo. En estos tiempos, el himno como tal no nos resulta tan cercano. Se siente una distancia. Y, además, la gente ya no se hace grandes problemas con este tipo de cosas. Solo si le quitan algo que le sirve, la gente se indigna. La última gran indignación, por ejemplo, fue por la Ley Pulpín. Finalmente, creo que la gente se ha ido haciendo sus propios himnos.

Como Contigo Perú.

O Muchacho Provinciano.

¿Volverá a cantar Petronila en la Catedral del Criollismo de Breña cuando acabe la pandemia?

Bueno, yo sigo cantado en la Catedral del Criollismo, pero por Zoom.

¿Se puede?

Sí, se puede, gracias a un amigo de la Catedral que quiere mantener vivo el espíritu. Aunque cantamos de una manera extraña. A veces el sonido de la guitarra no llega a tiempo. Y no solo en la Catedral del Criollismo, hay otras peñas que se reúnen por Zoom una vez por semana. Hay un espíritu de comunidad en plena pandemia.