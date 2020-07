El terminal y el placebo

#AeropuertoJorgeChávez. Costará mucho acostumbrarse a esta nueva realidad. Y mientras las versiones de que un crecimiento significativo en el número de contagios y muertes producidas por el virus es inminente, las empresas tratan de reiniciar sus actividades. Esta semana le tocó el turno al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, que abrió sus puertas a los pasajeros de vuelos nacionales. El primer día fue caótico por la aglomeración de personas en el ingreso del terminal y la escasa presencia de agentes de la policía. Un día después de esta experiencia, las cosas fueron mejorando. La señalética y los ingresos están más ordenados. La distancia física entre personas se mantiene y las mascarillas y caretas son obligatorias. Lo que preocupa ahora es si el desplazamiento de pasajeros de una ciudad a otra puede ser foco de contagio. Se avanza lentamente, con pasos de plomo, para que los protocolos funciones. Se espera que la operadora del principal aeropuerto del país esté a la altura del desafío.

#Dióxidodecloro. En Ecuador fue materia de debate en la Asamblea Nacional. En Bolivia acaba de salir una ley que autoriza su uso en los hospitales. En Perú, el saliente ministro de Salud parecía tener intenciones de darle una oportunidad. Los científicos del mundo no pueden decirlo de forma más alta ni más clara: el dióxido de cloro no cura la Covid-19 y, por el contrario, ingerirlo puede tener graves consecuencias para la salud. Sin embargo, la gente está desesperada y no solo lo está usando, sino que está presionando a sus autoridades para que lo incluyan en los protocolos para el coronavirus. Probablemente, la única forma de que se detengan por un momento a reflexionar sobre lo que están haciendo es darles información, y eso es lo que hacemos en esta edición, presentando a nuestros lectores las extravagantes historias de los “descubridores” de este supuesto remedio.