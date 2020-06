La génesis del buen pan

El pan casero se ha convertido en protagonista de la cuarentena. La gente se ha dado a la repostería amateur e inunda las redes sociales con las fotos de sus primeros panes horneados en casa. Han aprendido que no hay mucha ciencia para hacer uno: agua, harina, sal y levadura son los ingredientes básicos que apuntan las recetas online. Los más exploradores, sin embargo, habrán encontrado recetas que incluyen un añadido poco conocido por el mortal común y que promete un pan 10 puntos: la masa madre.

“Se añade a la preparación de cualquier tipo de pan. Le otorga sabor, aroma y frescura. Hace que su corteza salga más crujiente y le da una coloración caramelo al pan por la misma acidez que tiene”, dice el panadero Karl De Smedt, un belga que tiene la inusual afición de coleccionar masas madres. Pero antes de ahondar en el tema, dejemos claro qué es este ingrediente tan codiciado por los aficionados al pan artesanal.

Si usted es un iniciado y se acaba de enterar que al pan se le echa levadura -el fermento que lo hará crecer y que se encuentra en varias presentaciones en el supermercado-, pues apunte que la masa madre es una levadura natural que puede hacerse en casa combinando harina y agua y aislando la mezcla por varios días. Hay que darle tiempo para que se activen los microorganismos propios de la harina y se dé el proceso de fermentación.

“Una vez que la obtienes, puedes mantener la masa madre entre 10 a 20 años almacenada, pero va a depender mucho de cómo la conserves. Debes seguir un proceso riguroso: refrigerarla por unos días y luego volver a alimentarla para activarla y volver a usarla”, añade De Smedt, que se ha hecho fama de ser el gurú del pan. Alimentar la masa quiere decir añadirle agua y harina de tanto en tanto para que conserve esa textura que muchos confundirían con el engrudo, pero que para De Smedt es el génesis del buen pan.

Darle tiempo

Hablemos de la colección. En el sureste de Bruselas, Bélgica, el panadero guarda con celo 125 muestras de masas madres de 25 países en el Centro Puratos para el sabor del pan. Los frascos que las contienen permanecen refrigerados a cuatro grados centígrados. Cada uno contiene a un especímen único rotulado con su respectivo nombre de pila como si de una mascota se tratase.

Esta biblioteca, la única en su género, fue creada en 2013 por la empresa de suministros de panadería Puratos, donde De Smedt trabaja ya casi tres décadas. Cada año añade nuevos hallazgos de masas madre que trae de diferentes latitudes. Viaja a reunirse con viejos panaderos, dueños de pizzerías y ‘académicos’ del pan que le comparten sus secretos.

De Japón trajo una masa madre hecha con arroz de sake cocido. La de México tiene que refrescarse con huevos, lima y cerveza. La número 73 es la masa madre peruana y fue donada por una conocida marca de panetones. “Tiene una gran cualidad fermentativa y se digiere con facilidad. Es usada para preparar los panetones más finos del mundo”, dice Alessandra Dentone, gerente de Puratos Perú.

La otra gran cualidad que le otorga la masa madre al pan es que lo hará más saludable y eso correrá por cuenta de sus microorganismos, llamados lactobacilos, que ayudan a la buena digestión. “Un pan de mala calidad que no cumplió el proceso de fermentación no tendrá sabor ni aroma”, dice De Smedt, quien indica, además, que un pan de ensueño no solo se logra con un horno a leña -ese que tenían nuestras abuelas-, también el horno de casa será un buen aliado.

Y ya que muchos han regresado a esa actividad ancestral de hornear su propio pan, sería interesante que escarben en los secretos de la masa madre. Ahora que tenemos un poco más de tiempo, deberíamos intentarlo.