El acoso y el cantante

#MayraCouto. La actriz, directora de teatro y estudiante de cine, Mayra Couto, denunció esta semana, por supuesto acoso, a su colega actor Andrés Wiese, con quien compartió roles en la serie “Al fondo hay sitio” hasta el 2016. Por el alcance mediático de ambos personajes, la noticia se convirtió en tendencia en medio de la cuarentena. Los argumentos de los dos deben ser oídos. Pero lo que no puede tolerarse son los clichés que se usan para responder a las víctimas de acoso que se animan a contar sus historias. En muchos casos, si ya ha pasado buen tiempo de los hechos que se denuncian, se cuestiona a las mujeres por tardar tanto en presentar su molestia o queja, como si un hecho de esa naturaleza fuera fácil de asimilar. No hay manera de imaginar el proceso por el que pasa una víctima de acoso. Y si no lo sabemos, al menos debemos mostrar empatía y dejar de lanzar cuestionamientos absurdos. Ambos personajes dirán qué pasó, y antes de que lo hagan, es mejor evitar llenarnos de prejuicios y frases vacías.

#MiguelBosé. El cantante español, admirado en el mundo de habla hispana por su música, ha levantado la polémica por unas recientes declaraciones en donde niega la ciencia y abraza teorías conspiranoicas. Ha puesto en duda que el Covid-19 exista y ha dicho que la vacuna contra el virus es parte de un plan de Bill Gates para inocular un chip en las personas y controlarlas una vez que el 5G empiece a funcionar. “Seremos borregos a su merced”, afirma. Bosé, quien perdió a su madre por Covid-19, ha tuiteado estos mensajes en su cuenta de más de tres millones de seguidores, lo cual es peligroso. Cuando alguien tiene esa llegada entre la gente, su influencia puede ser perniciosa. Triste para sus fans, sobre todo cuando hay tanta información confiable que lo desmiente.