Jhonny Guerrero avanza contra la corriente

Fue el favorito para ganar el Campeonato Nacional Junior de surf de 2015 y no se presentó a la competencia porque se quedó dormido. Un par de años después, su nombre fue el más voceado en el Campeonato Mundial Junior de la WSL en Kiama, Australia. Jhonny Guerrero competiría con jóvenes promesas del surf mundial. Pero una vez en el mar, se paralizó. Se quedó flotando sobre la tabla, mirando a un lado y otro, confundido, braceando hacia la nada.

Nadie lo podía entender. Sus condiciones para el surf eran excepcionales, sus movimientos en el mar, los de un profesional, tenía todas las condiciones físicas para llegar a ser campeón, pero, ¿qué pasaba por su mente?, ¿por qué fallaba cuando estaba a punto de lograr un triunfo?, ¿era suficiente tener la tabla correcta y el cuerpo entrenado para llegar a ser una estrella?

Cuando el documentalista británico, Adam Brown, conoció la historia de Jhonny tuvo buen ojo para reconocer su conflicto: en el Perú, los jóvenes talentos corren riesgo y hay carreras deportivas que se pueden hundir si no se rodean de la gente correcta.

Ese fue el caso de Jhonny, joven surfista de Alto Perú, un barrio pobre de Chorrillos, donde los niños se crían entre traficantes de droga y balaceras, y a medida que crecen tienen pocas opciones: o se vuelven uno del barrio o tienen que hacer esfuerzos titánicos para salir de él y cumplir sus sueños.

“Jhonny creció con su padre en la cárcel y su madre luchando por mantenerlo a él y a su hermano menor. Cuando comencé a filmar el documental, ellos estaban pasando por un momento realmente difícil: se mudaban constantemente de una casa a otra. A veces su madre no comía para que sus hijos sí lo hicieran”, escribe Brown.

Jhonny cargaba una mochila muy pesada. Por un lado, la violencia del barrio. Por el otro, la precariedad de su hogar. Tenía preocupaciones de un adulto siendo aún un adolescente. Enfocar la mente solo en el surf era para él un lujo que no se podía dar.

Todo esto lo ha registrado Brown en el documental Into the storm (En la tormenta), un filme que protagoniza Jhonny, a quien, prácticamente, se le ve crecer frente a la cámara. El director capta cada momento de la carrera del surfista: desde que es convocado por la Fundación Sofía Mulanovich, a los 14 años, como una joven promesa del surf nacional, hasta los 18, cuando, tras pasar una serie de baches - una balacera, entre otros- Jhonny pone a flote su carrera y queda quinto en el Mundial de Surf Junior en Huntington, California, en 2018.

Into the storm fue seleccionada en la categoría Documentales del prestigioso Brooklyn Film Festival de New York, que este año, debido a la pandemia, ha dado un salto tecnológico y será online. Es una buena noticia para los peruanos, porque desde el viernes pasado, que fue su estreno mundial, podemos ver desde nuestras casas la historia del audaz Jhonny hasta el 6 de junio, previa inscripción en el portal del festival.

“Han sido cinco años de trabajo. El viernes veré por primera vez la película”, escribe brevemente Jhonny por el WhastApp. Alto Perú se prepara para verlo en la pantalla.

Deporte del alma

En realidad, Brown se cruzó con Jhonny cuando grababa un video institucional para la Fundación Sofía Mulánovich. La tres veces campeona mundial de surf lanzó en 2014 una iniciativa, en colaboración con la marca de relojes Swatch, para seleccionar a los surfistas adolescentes más talentosos de Lima, con la finalidad de darles una formación de élite. De los elegidos saldrían los surfistas profesionales que competirían al más alto nivel en los campeonatos internacionales representando al país.

Rápidamente, Brown fue atraído por el perfil de Jhonny. “Me llamó la atención su talento natural y el entorno en el que había crecido”. En paralelo a su trabajo audiovisual con la fundación, decidió hacer inmersión en el barrio de ese chico delgado y tímido que era muy popular en la playa Makaha a donde iba a correr olas casi todos los días, y cuyo primer gran triunfo fue conseguir su primera tabla Wetsuit.

Una pieza clave en el rompecabezas de la vida de “Jhonicito”, como lo llaman sus amigos del barrio, fue su acercamiento a la ONG Alto Perú, una organización benéfica que desde hace quince años recluta chicos de barrios chorrillanos y los forma en diferentes deportes, entre ellos, claro, el surf. “Al ver que Jhonny tenía muchísimo talento para las olas, decidimos apoyarlo para que compita en el circuito nacional, que es caro e implica viajes al interior del país. Tendría unos 12 años cuando inició su carrera como surfer”, comenta Matías Ballón director de Alto Perú que, de primera mano, sabe los riesgos que corren niños como Jhonny que, a pesar tener algún talento, pueden ser absorbidos por la violencia. “Una mala decisión puede llevarlos a acabar presos o muertos”, advierte.

El momento más crítico que registra Brown en Into the storm es cuando Jhonny y su primo Martín reciben impactos de bala al salir de un concierto de salsa. El surfista se convirtió en titular de las noticias policiales. Al muchacho casi no se le ve sonreír en la primera parte de la película, por ahí tiene chispazos de felicidad, sobre todo, cuando Sofía Mulánovich va a su casa a comunicarle que había sido seleccionado como parte de su fundación. Sin embargo, la mayor parte del tiempo, se le ve preocupado, debatiéndose entre dejar el barrio para enfocarse en el deporte o ayudar a su madre en la manutención de la casa. Pero pasará algo inesperado, su padre recuperará su libertad y la actitud de Jhonny cambiará. Ser talentoso y disciplinado no es suficiente para prosperar en un deporte, también hace falta soporte emocional y amor.

“Las personas surfean porque sienten una conexión espiritual con el océano, las atrapa la forma en que las hace sentir y esa experiencia de atrapar la primera ola”, escribe Adam Brown, quien practica el surf de forma amateur. En cierta forma, este deporte le ha abierto muchas puertas entre ellas las de RAW, una empresa de producción audiovisual líder en el Reino Unido, cuyo fundador, Dimitri Doganis, es también surfista y ni bien escuchó la historia de Jhonny, apostó por ella y financió por completo la edición de la película, que, ade- más, fue transmitida por la BBC Storyville.

Into the storm comienza con una escena muy metafórica: Jhonny nada en el mar de la Costa Verde, de pronto, se sumerge, parece que se ahoga, se escucha un enjambre de voces en off, gritos de gente que se menta la madre, balazos al aire. Hay un corte. En otra escena se le ve a Jhonny saliendo a flote, diciéndose así a mismo que quiere llegar a ser campeón mundial de surf. Recupera el aire. Vuelve a respirar. Lo espera una carrera prometedora.