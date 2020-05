El crimen y el despegue

#JusticeforGeorgeFloyd. “No puedo respirar”. Estas fueron las últimas palabras que se le oyeron decir a George Floyd mientras luchaba por mantener la respiración, con el pecho contra el piso y la rodilla de un oficial de policía sobre su cuello. Esas son las mismas palabras que hoy se repiten en su ciudad, Minneapolis, y en varias otras ciudades de los Estados Unidos, en las pancartas con las que miles de ciudadanos afroamericanos expresan su rabia e indignación por el presunto asesinato -otro más- de uno de los suyos a manos de un agente del orden. “El racismo no está empeorando, solo que ahora se está grabando”, dijo, hace unos años, el actor Will Smith al condenar uno de los tantos casos de brutalidad policial cometidos contra la minoría negra en ese país. Es probable que si la escena de abuso no se hubiese grabado en video y, luego, viralizado, el aparente crimen cometido contra Floyd hubiese pasado desapercibido. Hoy, ese video y esas estremecedoras palabras parecen haber sacudido la conciencia de una nación.

#SpaceX. Elon Musk es ese magnate que desea poner en el imaginario de la humanidad la necesidad de usar coches eléctricos y explorar el espacio en busca de nuevos planetas habitables. El hombre que creó la plataforma de pagos PayPal y Tesla Motors puede convertirse hoy en el primer empresario que entre de lleno al negocio de los vuelos estelares, si la nave diseñada por su empresa SpaceX, la Crew Dragon, se acopla con éxito a la Estación Espacial Internacional. En esta edición, Raúl Mendoza da más detalles de su aventura fuera de este mundo.