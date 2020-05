La confianza y los datos

#ElCongreso. La insistencia del Congreso, y de su presidente Manuel Merino de Lama, para que el gabinete Zevallos sea sometido a un innecesario “voto de confianza” presencial es una necedad. Es ilógico pensar que el gabinete -y su comitiva- deban ir al Parlamento en tiempos de extrema seguridad sanitaria por el coronavirus, considerando además que ha sido foco de contagio: once congresistas y casi una veintena de trabajadores contrajeron el Covid-19 allí. Hay herramientas digitales para hacer una reunión virtual donde se pueda tratar ese tema. Por la presión, Zeballos ha anunciado que acudirá a Palacio Legislativo, junto a sus ministros, el próximo jueves 28. Pero las escenas del viernes pasado, en las que el premier y el ministro de Justicia, Fernando Castañeda, comparecían ante un hemiciclo vacío, en el que presentaron un pedido para legislar en materia penitenciaria, hacen suponer que a los congresistas no los motiva el control político o el respeto a las tradiciones legislativas, sino un ánimo de confrontación que podrían envidiarles sus antecesores. La sensación que deja este Congreso es que, una vez más, nos equivocamos al elegir. No han estado a la altura de la historia y no han sabido trabajar sin banderas políticas. Por suerte se van pronto. Esperemos que sin causar mucho daño.

#DatosAbiertos. En nuestra anterior edición contamos que investigadores independientes, como Gabriel Carrasco, Mateo Prochazka y Ragi Burhum, pedían que el gobierno liberara las bases de datos que tienen sobre el avance del coronavirus en el país: información sobre cada uno de los infectados, zonas de mayor incidencia de contagios, número real de camas en cuidados intensivos, etc. Esta semana, el ministerio de Salud cumplió con parte de ese pedido al colocar información más detallada en la plataforma nacional de datos abiertos. Se abren nuevas fuentes de indagación. Es un gesto que hay que saludar.