Hanan, el rescate de los Incas

Cusi Yupanqui no era el elegido para ser Inca. El sucesor legítimo de Wiracocha Inca era su hijo mayor Inca Urco. Pero cuando los Chancas, otro imperio guerrero de esas épocas, pretendió tomar el Cusco como parte de sus afanes de expansión, Cusi Yupanqui encabezó la defensa y derrotó a la poderosa fuerza chanca. Su padre, entonces, forzado por las circunstancias, lo eligió Inca. Él asumió el gobierno del Cusco, y más tarde el mundo lo conocería como Pachacútec.

Esa historia, contada con más detalles, además de animaciones y mapas, está en uno de los primeros videos que publicó Raúl Cabezas Estrada, en su canal de Youtube. Ahí, en dos capítulos, cuenta la historia del gobernante inca que convirtió a su pueblo en un Imperio.

Desde su creación en enero de 2019, Hanan, Historia y Cultura ha subido 18 videos que abarcan distintos personajes y episodios de la historia Inca. El origen del proyecto puede encontrarse en la etapa escolar de Raúl: desde el colegio le fascinaba la historia y dentro de ella la historia andina, aquella que hablaba de los antiguos tiempos incas. Con el tiempo se volvió un atento lector de los cronistas de la conquista y de los libros que tocaban el tema.

El 2015, Raúl terminó de escribir un libro de historia sobre el Imperio Inca pero no le fue bien con las editoriales. El quería contar una historia plena de detalles, con datos que otros historiadores soslayan o no citan por juzgarlos irrelevantes para lo que quieren contar. ¿Por qué no encontramos momias incas? ¿Cuál era la lengua particular de los incas? ¿Fue fácil la conquista del Imperio? Preguntas como esas quería responder.

“Al ver el boom que había en Youtube con el tema de la difusión cultural, me animé a traducir ese libro a formato de video, con los materiales que había investigado. Mis primeras entregas son básicamente material que iba a estar en el libro”, cuenta.

Entre todo aquello que quiere rescatar hay personajes secundarios cuyos nombres se pierden en los libros de historia, pero son interesantes, valiosos. Es el caso de los generales de Atahualpa, Challco Chima y Quisquis, que lucharon fieramente contra los españoles. O Rumiñahui, o la madre de Huáscar, Raura Ocllo, que tuvo mucha influencia y poder en la corte imperial. Todos tienen una biografía interesante, pero se les nombra poco en nuestra historia.

Raúl le ha dedicado un video a Challco Chima -el capitán general del ejército inca a la llegada de los españoles- y otro al enigmático viaje que el Inca Túpac Yupanqui hizo a algunas islas del Pacífico. El autor dice del primer video, de 18 minutos y medio de duración: “No hallarás en internet (y me atrevo decir, que tampoco en un solo libro) una biografía tan completa de él”. Sobre el segundo video se puede decir que es una recopilación muy completa de las teorías sobre el lugar a donde llegó Túpac Yupanqui y todo parece indicar que fue Oceanía.

“Otro episodio poco conocido, por ejemplo, y que a mí me sorprendió cuando lo leí, es que Huáscar tuvo contacto con una comitiva de españoles cuando lo llevaban prisionero a Cajamarca. También ofreció pagar un rescate, incluso superior al que pagó Atahualpa, si lo liberaban”, cuenta.

Contar con emoción

Una de las últimas entregas ha sido la historia de Manco Inca, en dos videos que han tenido miles de vistas cada uno. En el primero cuenta la colaboración que Manco prestó a los españoles en un primer momento como Inca títere de Francisco Pizarro, y en el segundo la rebelión que encabezó y que estuvo a punto de acabar con la hegemonía española en Cusco, Lima y los territorios conquistados. La historia avanza con citas, datos, mapas, diagramas, un estupendo manejo de las fuentes históricas y una narrativa emocionante.

“Increible material, qué buen video, fácilmente con esto hasta pueden sacar la base para una película, Hanan serás grande”, le dice un emocionado usuario. “Al ver tu video me entero de cosas nuevas, detalles y cosas que ignoraba, bendiciones compatriota, eres un genio”, le dice otro, más emocionado todavía. Y claro, Raúl Cabezas sabe contar una historia.

“Hay cronistas que incluyen historias de personajes poco conocidos que son material como para un corto. En esos me fijo siempre”, dice él.

Uno de esos personajes es Quisu Yupanqui, general de Manco Inca, un tremendo guerrero y estratega militar que batió en el transcurso de semanas a cuatro expediciones de españoles que partieron de Lima para unirse a los españoles sitiados en Cusco. Quisu Yupanqui incluso estuvo a punto de tomar Lima, pero fue herido y murió poco después. Su historia está incluida en los videos dedicados a Manco.

Raúl Cabezas Estrada, 29 años, creador de Hanan, Historia y Cultura, es cusqueño, licenciado en Administración y Marketing, pero un apasionado de la historia. Aunque su trabajo parece hecho por todo un equipo, él se encarga de hacerlo todo: el guion, la animación, la edición de video. Por eso se demora alrededor de un mes en publicar uno nuevo.

“Muchos pensarán que trabajo con programas complejos, pero es una labor muy básica. Trabajo con power point para las imágenes y con el programa Premier para editar los videos”, cuenta.

Lo mejor para él, de esta aventura en redes, es combinar sus dos pasiones: el arte y la historia. Desde chico también le gustó dibujar y eso lo ayuda a la hora de hacer los gráficos que animan sus videos. En las últimas entregas ha elegido temas que le han pedido sus seguidores y que él ya conocía o había investigado. El manejo de las fuentes se le hace fácil porque ya había investigado para el libro que no llegó a publicar.

Raúl trabaja como analista en el área de inteligencia de mercado de una empresa, y cumple horario de oficina. A Hanan le dedica todo su tiempo libre.

“Trabajo con datos, estadísticas, presentaciones, proyectos”, dice. “Tu trabajo formal no tiene nada que ver con la historia”, le comentamos. “Hay elementos en común: investigar, sintetizar información, hacer entendible conceptos que pueden ser complejos. Y en una presentación conseguir explicarlos y transmitirlos bien. Ese conocimiento, también lo aplico en mis videos”, responde.

A pesar que ya tiene un año en redes -ahora también está en Facebook- Hanan todavía tiene pocos suscriptores, pero estos han aumentado en los últimos meses. “Hasta marzo de este año tenía alrededor de mil seguidores, pero a partir de abril esto ha crecido un montón y ya me estoy acercando a los cuatro mil”, explica.

“¿Será que la cuarentena ha hecho que más personas ingresen a Internet buscando contenidos y te sigan?”, le decimos medio en serio, medio en broma. “Son los misterios de la red neuronal de Youtube. Es difícil de entender. He perseverado en el contenido, la promoción. Porque es una mis pasiones. Lo iba seguir haciendo independiente del éxito o no del canal”. Para asegurar la sostenibilidad de su labor tiene una cuenta en Patreon que puede verse en su página.

En este tiempo Raúl ha trabajado en algunos videos con la colaboración de un artista peruano radicado en España, Frank Abarca, también interesado en la historia inca. “Ha sido una colaboración muy puntual, pero es valioso encontrarse a través de la red con personas que tienen las mismas inquietudes”, comenta.

La última entrega de Hanan, Historia y Cultura es Todo sobre el Ejército inca, una explicación detallada sobre la formación de los guerreros del imperio. Una razón más para acercarse a mirar esa historia tan nuestra y hoy tan poco recordada.