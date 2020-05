El sacerdote y la madre campeona

#Iquitos. Desde hace unas semanas, la capital de la región Loreto es parte del menú diario de noticias. Ha sido parte de los informativos porque su sistema de salud ha colapsado y la información que llega a diario a las pantallas da cuenta del número de compatriotas fallecidos por coronavirus: médicos, enfermeras, personal asistencial, ciudadanos comunes. El último fin de semana, un llamado de auxilio hizo eco en todas las redes sociales. Se trataba del padre Raymond Portelli que pedía donaciones para implementar lo que hoy es más urgente en la ciudad: una planta de balones de oxígeno que auxilien a los contagiados con la pandemia. El padre, conocido por hacer obra social en la ciudad, tuvo éxito. Los donativos triplicaron lo que pedía el sacerdote. Raúl Mendoza lo entrevistó esta semana para que explicara la situación real de su ciudad. El resultado de esa conversación puede verse en esta edición.

#SofíaMulanovich. El día que Sofía Mulanovich, nuestra campeona mundial de surf, anunció el nacimiento de su hijo por Instagram, recibió más de 5 mil likes en menos de una hora. Lo ha tenido con su pareja Camila Toro, quien llevó el embarazo. Una buena noticia y un signo de los tiempos: una familia con dos mamás. Lo ‘chévere’ -para usar una palabra que le gusta a Sofi- es que una noticia de ese tipo ya no sorprende a buena parte de la población, como en el pasado. La otra cara de la moneda la planteó el portal Mano Alzada: “Sofi le dio triunfos al Perú, el Perú no le dará derechos a su hijo”. Porque no hay legislación al respecto y hacen falta cambios en el tema. En tanto, mucha felicidad para nuestra campeona, su pareja y su pequeño Theo. Como ella ha dicho, él es su mejor ola. Que pasen juntos un feliz Día de la Madre.