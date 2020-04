Prohibido tocar

Un día antes de que el presidente Martín Vizcarra decretara la cuarentena por el Covid-19, la odontóloga Carolina Soria atendió a quien ha sido su último paciente hasta el momento. Desde entonces -hace un mes- no ha vuelto a su consultorio, cerrado hasta nuevo aviso. En su trabajo debe estar cara a cara con sus pacientes, lo que hoy significa alto riesgo de contagio.

En su misma situación están los 40 mil odontólogos que hay en todo el país, la mitad de ellos en Lima. Todos, como Carolina, miran el futuro con incertidumbre. En la cavidad bucal de sus pacientes se puede esconder el virus. ¿En cuánto tiempo volverá la normalidad para ellos?

Y lo mismo pasa con otras profesiones como la de los/las masajistas, una labor que en el Perú ha estado asociada, por ejemplo, a personas invidentes. Hoy el local de la Unión Nacional de Ciegos del Perú, en la céntrica plaza Bolognesi, está cerrado. Allí trabajaban ochenta personas invidentes, y otros doscientos afiliados lo hacían en locales de la ciudad.

Todos están sin trabajo y no ven posibilidades de que la situación mejore en los próximos meses. “Esta situación va a hacer que la gente esté con la sicosis del contagio si te acercas mucho a una persona. Y entonces, cuando ya se pueda salir un poco, ¿quién va a querer realizarse un masaje?”, augura Javier Silva, dirigente de esa institución.

Otros profesionales que seguramente sufrirán esa misma situación, por el temor a la cercanía y al contagio, serán los peluqueros, los fisioterapistas y algunos más. El futuro pinta difícil para todos aquellos que brindan servicios tan personales como los descritos. Un estilista, Edwin de la Cruz Suyón, dueño de dos locales en Lima, nos dice que no sabe si podrá trabajar este año.

La incertidumbre que viven no es solo porque no pueden trabajar ahora, sino porque no saben si podrán hacerlo en el futuro inmediato. Aun trabajando con todas las medidas de bioseguridad, se preguntan si los usuarios acudirán a ellos. Parece que eso no ocurrirá muy pronto.

“No va a ser fácil ejercer”

Carolina Soria, odontóloga

Hace 25 años es odontóloga y ahora, en medio de la pandemia del Covid-19, Carolina dice que la vida te puede cambiar de un día para otro. “Los odontólogos hemos sido muy perjudicados por el coronavirus porque tenemos cercanía con la cavidad bucal del paciente. Y a ese nivel está la infección. No va a ser fácil ejercer más adelante, va a ser paulatino y con medidas de seguridad extremas”, comenta.

Antes, en su consultorio del distrito de Magdalena podía atender a unos veinte o veinticinco pacientes a la semana. Hoy su local está cerrado desde un día antes de que el presidente Vizcarra decretara la cuarentena en el país. Sus pacientes que tenían cita para los días posteriores tuvieron que ser cancelados. “El Colegio Odontológico está analizando la situación y nos va a guiar en esto”, adelanta acerca de lo que harán ante la crisis.

Explica que cuando pueda retomar su consulta, los primeros casos que podría atender serían aquellos que tenían pendiente sus controles de ortodoncia o corrección con brackets, porque requieren tratamiento mensual. “Si no lo controlas, el paciente se perjudica”.

Una extracción o una curación o alguna intervención odontológica es impensable en las actuales circunstancias. “¿Qué pasa si un paciente la llama y le dice que le duele la muela? Es un dolor insoportable a veces”, decimos. “Hay que darle medicación: antiinflamatorios. Si le duele mucho, una ampolla. Por ahora no estoy atendiendo a nadie”.

Para el futuro piensa que no atenderá tantos pacientes porque cada odontólogo tendrá que mantener nuevas y exigentes medidas de seguridad y desinfección en el consultorio y eso tomará más tiempo. “Quizá más adelante tendremos que atender dos días a la semana nada más porque será con muchos cuidados”.

“Va a ser un tiempo complicado”

Edwin de la Cruz, estilista

Al día siguiente del mensaje presidencial que encerró a todos los peruanos en sus casas, Edwin de la Cruz conversó con los trabajadores de sus dos salones de belleza en Jesus María y Pueblo Libre y les explicó que cerraría, que la situación se ponía difícil. Hoy está en la casa de sus padres, en Chiclayo, sin muchas esperanzas de abrir pronto su negocio.

“No creo que la cuarentena acabe en la fecha que ha decretado el gobierno”, dice por el hilo teléfonico. A diario atendía en sus locales -E y G Estilistas- entre 20 y 30 personas. Hoy, como él, sus empleados también están en sus casas. “Hemos sido muy afectados porque son servicios del día a día. Y no hay cómo solventar los gastos”, cuenta.

“Pienso que esta crisis va a durar mucho más y además cuándo permitirán que abramos. Por ahora solo abren los negocios de primera necesidad. Nosotros, que tenemos mucha cercanía con el cliente, la tenemos difícil porque van a tener miedo de un posible contagio. Y también podríamos ser contagiados. Va a ser un tiempo complicado”, reflexiona.

“Hace doce años que soy estilista y estoy en el rubro de la belleza. Y hace cuatro años que tenía mis locales. Lo que veo es que este año no va a ser bueno para nosotros y quién sabe como será el año que viene por el tema de la cercanía con el cliente. Hacíamos cortes, color, peinados, maquillajes. Espero que en algún momento la gente vuelva a los salones de belleza”, comenta. “La situación a futuro es tan incierta que estoy analizando otras alternativas”, finaliza.

“No va haber ese contacto como antes”

Mónica Valdiviezo, fisioterapeuta

“Soy técnica en fisioterapia y rehabilitación y estoy muy preocupada”, es lo primero que nos dice Mónica. Ella también es cosmiatra y brinda tratamientos faciales y corporales en dos locales que tiene en un centro comercial de Jesús María. “Tengo contacto directo con los pacientes. La pandemia nos va a afectar mucho y estoy pensando qué medidas debo tomar si esto se extiende mucho tiempo”, comenta.

Ella duda de poder abrir sus locales en el corto plazo. “Viendo las noticias hay empresas de servicios, restaurantes y otros negocios que no vamos a poder atender porque no va a haber ese contacto como antes. En mi caso, que hacia terapias físicas y tratamientos de belleza, el contacto era cara a cara. También trabajaba con citas, todo se canceló”, cuenta.

Con ella trabajaban dos personas que tampoco tienen muchas expectativas sobre el futuro de las terapias que ofrecían. “En todo lo que hacemos tenemos contacto directo con el paciente”, dice Mónica.

Hace seis años abrió su primer local y ahora la crisis ha paralizado todo. “Siempre hemos trabajado con medidas de seguridad como mascarillas, guantes, gorro. Y al paciente también lo cuidamos. Pero ahora, ¿cómo el paciente va a ir a un centro si hay el temor de contagiarse? Y yo, si hago un tratamiento de rostro, estoy muy cerca. Si la persona tiene el virus me contagio. El temor es de ambos lados”, dice.

Ahora Mónica dice que espera que el Estado pueda brindar ayuda a pequeños empresarios como ella. “No sabemos qué vamos a hacer cuando esta cuarentena pase. Si llego a abrir, este año o el otro, no podré contratar personal. Volveré a empezar de cero”, reflexiona.