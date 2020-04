¿Cómo levantar el telón?

Ximena Arroyo lleva un mes sin decir ‘mucha mierda’. Un mes sin experimentar los nervios de un estreno ni sentir la sonora caricia del aplauso. Un mes después de 18 años sin abrir las puertas de una casona colonial de mil metros cuadrados, en la cuadra 3 del jirón Ica, en el Centro de Lima: la Asociación de Artistas Aficionados o, como nos dicta la pereza, la ‘Triple A’.

En esta institución del teatro que cumplirá 82 años en junio, Ximena ha sido actriz, profesora y luego su directora. Su madre, Sonia Seminario, actriz, socia y luego presidenta. Demasiado pasado interrumpido de pronto. Ni en el 2018, cuando una triquiñuela legal estuvo a punto de arrebatarle la tenencia de la casa y el desalojo parecía inminente, el teatro paró. Un teatro autogestionado con gastos mensuales de mantenimiento de cinco mil soles.

Más que pensar en ella como actriz, su angustia anida en cómo hacer sobrevivir a un teatro sin gente. Si a eso le sumamos que es coordinadora general del teatro Julieta, en Miraflores, podríamos imaginar cómo duerme desde hace cinco semanas. Los diez talleres frenados por el coronavirus no pueden dictarse de manera virtual tal como están diseñados, dice. Y reinventarse no es un verbo tan sencillo de pronunciar.

“No es fácil decir: ‘hagamos teletrabajo’, cuando nuestra actividad está relacionada a la respiración del otro, al encuentro en directo”, sostiene. Por ahora, para palpitar esa cercanía, han apelado a los recuerdos. Preguntas en redes sociales. Anzuelos. Paliativos.

Según una investigación de la asociación cultural Playbill (con el soporte del Movimiento Independiente de Artes Escénicas del Perú), 3 mil 239 funciones fueron canceladas, representando 4.5 millones de soles en pérdidas. Y 453 temporadas levitando a la deriva.

Números de terror que muestran el impacto real de la crisis. Si bien el Ministerio de Cultura lanzó una encuesta virtual cuyos resultados todavía se desconocen, Pedro Iturria, presidente de Playbill, trabajó esta data en plena cuarentena. Él y su equipo, desde luego. Una iniciativa civil ante la falta de reflejos de un sector que todavía hoy, después de tantos ministros, carece de un empadronamiento total.

Para obtener esta información, encuestaron a gestores culturales de casi 200 compañías teatrales. Y contaron con el apoyo de Teleticket. En las próximas horas lanzarán la data actualizada con el aporte de Joinnus. Y presentarán un proyecto al Ministerio de Cultura con dos pedidos puntuales: apoyo comunicacional del Estado para que el público vuelva al teatro, y un protocolo de salud para salvaguardar al público.

“Solo lanzaron la encuesta y eso tardará meses. Necesitamos acciones específicas”, clama Iturria.

Faltando trece días para la inauguración de Trama Interescénica, el encuentro anual que organiza desde hace seis años para celebrar el Día Mundial del Teatro (27 de marzo), Wili Pinto se vio forzado a reprogramar y luego, como tantos, a suspender indefinidamente. Si el año pasado habían recibido a 500 artistas de ramas diversas en Maguey —el fortín teatral que fundó hace 37 años—, esta vez contaban con 800. Y por si fuera poco, una muralización en dos distritos, y nuevas sedes en la plaza Túpac Amaru y el boulevard de Magdalena. Meses de planificación e inversión hechos polvo.

“La crisis ha aflorado disfuncionalidades con las que hemos convivido históricamente. Así como el sector salud es caótico, la cultura ha estado siempre descuidada”, dice Pinto quien, en aras de la resonancia colectiva, envió un manifiesto a título del Movimiento de Grupos de Teatro Independiente para exigir una reunión virtual con la Ministra de Cultura Sonia Guillén. La moción fue firmada por 68 grupos teatrales de todo el Perú, a los que se adhirieron 145 compañías e innumerables artistas independientes. Por ahora solo hay un frío acuse de recibo virtual.

La vida sin música, un error

El domingo 15 de marzo, cuando se dictó la cuarentena, Maycol Paz solo tenía 300 soles en el bolsillo. Trescientos soles, dos hijos, una casa alquilada y la incertidumbre por delante.

A pesar de contar con 31 años en la salsa, un paso por orquestas importantes como Camagüey y La Sensual 990, y un registro superior al promedio, Maycol Paz estaba desnudo. Maycol es un cantante ‘chivero’, como dicen en el argot popular. Canta en donde lo llamen por las horas que sean. A veces hasta por cien soles.

Aunque está inscrito en el Sindicato de Músicos, Compositores y Cantantes del Perú (SIMCCAP), dice no haber recibido ninguna ayuda de ellos. Solo de una asociación liderada por Carlos Paiva quien repartió bolsas de menestras, arroz y fideos a 150 músicos la semana pasada.

“¿De qué vamos a vivir? Mis hijos tienen que comer. Si todo continúa así, cuando se levante la cuarentena me subiré a los micros o me pondré a lustrar zapatos. Por ahora no puedo vivir de mi nombre ni mi talento”.

Si Paz estuviera afiliado a la Sociedad Nacional de Intérpretes y Ejecutantes (SONIEM) quizá no estuviera padeciendo tanto. Pero, como muchos de su gremio, les ha perdido la fe a las instituciones.

“La gran mayoría de artistas no está en ninguna organización porque no son inclinados a organizarse ni a conocer sus derechos, y mucho menos sus deberes”, exclama Walter Humala, quien preside la institución desde hace un año.

Soniem realiza un pago anual de regalías cada setiembre. Por ahora solo han podido adelantarle las regalías del 2019 (que tendrían que hacerse efectivas en cinco meses todavía) a doscientos de sus 3,500 asociados.

En estos días de angustia, la ira ha teñido los comentarios en las redes sociales de la Asociación Peruana de Autores y Compositores (APDAYC). Aunque como su nombre lo indica, solo velan por los derechos intelectuales de los creadores, gran parte del gremio musical les reclama un bono solidario. Una confusión si tomamos en cuenta que existen otros organismos como la Unión Peruana de Productores Fonográficos (UNIMPRO), encargados de recaudar por el uso de la música.

“La televisión nos ha comunicado que suspenderá sus pagos alegando la ausencia de publicidad. Es un perjuicio enorme. Nuestros ingresos han bajado en un 75% en abril. ¿Qué será de nosotros en adelante si los radiodifusores no cumplen con sus obligaciones?”, cuestiona Guillermo Bracamonte, director de UNIMPRO.

Por su parte, Rubén Ugarteche, director general de la APDAYC, quien ha elevado un pedido al gobierno para que el porcentaje de consumo de música local se eleve de 10% a 50% en las radios, cuenta que han repartido bonos entre 200 y 700 soles a sus asociados conforme a sus categoría.

“Hemos entregado el bono a casi mil autores independientemente de sus regalías. Pero tenemos un tope de ayuda”.

Fueron los primeros en parar y serán los últimos en volver.