La líder y el Demócrata

#PilarMazzetti. En lo que va de la cuarentena aplicada por el Ejecutivo en el país debido al coronavirus, ningún funcionario había hablado hasta ahora con tanta honestidad sobre la real dimensión del peligro que enfrentamos como Pilar Mazzetti, jefa del comando de operaciones Covid-19. “No hay EPPs (equipos de protección personal) suficientes, no hay equipos de ventilación asistida suficientes, no hay pruebas suficientes, hay que ser claros..”, dijo en Arequipa, a donde fue a instalar el comando regional de operaciones contra el virus. Incluso dijo que estamos comprando sistemas refrigerados para almacenar los cuerpos. Ante ese panorama la figura de Mazzetti, ex ministra de Salud, se consolida como alguien que no sólo conoce del tema, sino que tiene ideas claras sobre cómo actuar ante una crisis de vida o muerte. “Actuemos con sentido de urgencia”, ha dicho por la indolencia de varios líderes políticos. Antes que desconocer lo que está pasando, es preferible la honestidad brutal de Mazzetti. Para saber a qué nos enfrentamos.

#BernieSanders. En Estados Unidos, el país que se ha convertido en el epicentro de la pandemia por Covid-19, las aguas políticas siguen su curso. Donald Trump aún debe responder por su lenta reacción ante la amenaza del virus y, fiel a su estilo, cada semana escoge un chivo expiatorio que le quite el peso de la culpa. En estos días su enemigo es la OMS, por -según él- no advertirle de la real magnitud de la enfermedad. En la otra orilla, los demócratas se preparan para presentar a Joe Biden, exvicepresidente de Barack Obama, como su candidato a la Casa Blanca, en las elecciones de noviembre. La opción que representaba el también demócrata, Bernie Sanders, terminó por opacarse y este se vio obligado a renunciar. Es curioso, en época de pandemia, el candidato que proponía un plan de salud universal para todos los estadounidenses, con impuestos a las rentas más altas, ha quedado fuera de juego.