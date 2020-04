Las clases virtuales y la denuncia

#Liberenfranjaeducativa. Si algo bueno tiene esta crisis tan dura, es que se han activado discusiones importantes que en otras circunstancias habrían permanecido ocultas o silenciadas. ¿Se hará una reforma del sistema de las AFP cuando la tormenta amaine? El gobierno ha dejado entrever algo de eso. ¿Se discutirá una ley de identidad de género? Hay quienes vieron en las palabras del presidente Vizcarra, cuando dijo que su gobierno es inclusivo y que no permitirá actos de homofobia de las fuerzas del orden, una ventana para empezar ese debate. ¿Y la educación? Mañana, el Ministerio de Educación afrontará un enorme desafío: empezar el año escolar, a través de clases remotas, con el programa “Aprende en casa”. ¿Tiene capacidad el Estado para llevar contenidos curriculares a millones de escolares a distancia? El Perú no es un país que esté 100% conectado a la red. ¿Qué otras plataformas podría utilizar? La televisión parece, en estas circunstancias, el medio más efectivo. Y llegado a ese punto, solo queda una interrogante más. ¿Puede la televisión de señal abierta sumarse al esfuerzo del gobierno por llevar contenidos educativos a millones de escolares? Por parte de los canales de televisión, sí hay la intención de colaborar, aunque por lado del Gobierno no se tiene material propio y lo que se transmitirá es producción argentina, del canal estatal Paka Paka y de Plaza Sésamo. Las redes piden una salida mediante el hashtag #Liberenfranjaeducativa

#Venezuela. El país que gobierna Nicolás Maduro es hoy una interrogante en muchos sentidos. ¿Sus cifras de contagio de coronavirus son reales? ¿Cómo afronta este problema un país que antes de la pandemia parecía estar ya en crisis sanitaria, sin medicinas ni centros de atención? Pero las movidas de la política internacional también apuntan hoy a Venezuela. En medio de la catástrofe que se vive en Estados Unidos, por el COVID-19, Donald Trump ha lanzado una seria acusación contra Maduro por narcotráfico y lavado de dinero, y lo que es más sorprendente: ha movilizado fuerza naval a costas venezolanas. ¿Qué sigue a continuación en este libreto? ¿El mundo debe esperar una intervención militar en Caracas? Son los peores días para jugar a la guerra. Venga de donde venga.