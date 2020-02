Los parques de las pelotas diferentes

Un grupo de chicos se pasa un pequeño balón de mano en mano, evitando que los jugadores del equipo contrario se lo quiten o bloqueen el pase. Cuando han avanzado lo suficiente, un jugador recibe la pelota, avanza, da un salto y la arroja con fuerza hacia el arco contrario. El balón pasa rozando el palo y se pierde fuera de la cancha. No hubo anotación, pero fue un buen ataque.

Estamos en el parque zonal Flor de Amancaes, en Villa María del Triunfo, donde una treintena de chicos practican una disciplina poco difundida en el país: handball o balonmano. Muy atentos reciben las indicaciones de su entrenador, José Bolaños, un deportista venezolano que jugó varios años por la selección de su país y que hoy practica con la selección peruana de balonmano playa.

Como parte del entrenamiento, los chicos hacen planchas, flexiones y corren para calentar. Luego el coach les da unas indicaciones y arma varios equipos que se enfrentan unos con otros. "El balonmano se juega con siete jugadores, la pelota se debe picar (hacerla botar) mientras uno la lleva, y no se puede dar más de tres pasos con ella en la mano porque se considera caminata...", explica José las reglas del juego.

Todo eso también lo saben los alumnos -chicos y chicas- que van a jugar. Y ahora que los vemos en acción, nos damos cuenta de que todavía están aprendiendo. Se pasan bien la pelota, pero los tiros al arco son débiles, se hacen desde muy lejos o salen desviados. Lo que ocurre es que -en ambos equipos- falta claridad para avanzar rápido y pasarle la pelota limpia al mejor ubicado para que este anote. Con seguridad, seguirán mejorando.

“Ellos han ido conociendo el juego y hay varios que tienen condiciones. Por medio de la disciplina desarrollamos el juego”, comenta José, su entrenador. También cuenta que muchos de los chicos que hoy siguen sus indicaciones antes eran un poco distraídos, indisciplinados. “Con disciplina y deporte, eso ha cambiado. Además de difundir este juego, uno está para que también mejoren como personas”, dice.

Conversamos con algunos de ellos: "Me gusta porque es una fusión de fútbol y basquet, y me parece divertido", dice Aranza, de 15 años. "Es entretenido, se juega en equipo y hay que tener estrategia", comenta Claudia, de 16 años. "Es divertido, compartes con los amigos y trabajas en equipo", explica Sergio, de 16 años. "Lo vi en el cable y me gustó. Lo pasas bien con tus amigos y exige buena condición física", agrega Luis, de 16 años.

Jugando con esas pequeñas pelotas, vimos sudar y esforzarse a los chicos, pero también vimos que se divirtieron.

Pelotas ovoides

A veinte minutos de allí, en el parque zonal Huáscar, de Villa El Salvador, Nayeli Sánchez, 18 años, seleccionada peruana del equipo de rugby, le enseña los secretos del juego a sus alumnos. Todos tienen entre 6 y 10 años, son inquietos y disfrutan de andar corriendo en una enorme cancha de césped.

Es mediodía y hace un calor que debe estar cerca de los 30 grados, pero los chicos toman agua y hacen ejercicios. Luego forman y empiezan con su entrenamiento. La coach les pone unos cinturones con unas pegatinas que cuelgan a los costados y luego, en parejas, hacen un ejercicio de uno contra uno: uno de los jugadores debe avanzar con la pelota en las manos y ponerla en un cuadrado que defiende el jugador contrario.

Para lograrlo, el que lleva la pelota debe evadir a su rival sin que este le arranque una de las pegatinas de la cintura. Si eso ocurre, habrá ganado en el uno contra uno. "Usamos la pegatina porque, por ser niños, no pueden taclearse entre ellos", explica la entrenadora. Los vimos enfrentarse. Algunos lograron evadir al rival y anotar, y otros no lo consiguieron. Lo importante es que los chicos hacen deporte y lo disfrutan.

Nayeli, la coach, juega al rugby desde el 2017 y recientemente estuvo en una competencia en Uruguay donde la selección peruana no llegó al podio, pero sí obtuvo la copa Challenge. "Me enamoré de este deporte porque te da una cantidad de valores, te da seguridad y también te da una familia de compañeros para el juego en equipo. Es el mejor deporte que pude haber elegido", dice con emoción y ese mismo sentimiento intenta inculcar en los niños.

"¿Es un deporte poco difundido?", pregunto. "A partir de los Panamericanos se ha conocido un poco. Con estas academias estamos tratando de que se difunda mucho más", dice. A su lado, el pequeño Carlos, de 7 años, dice que es un deporte bonito y que le gusta ganar en el uno contra uno. Y Sofía, de 8 años, dice que el rugby es divertido. Luego cogen la pelota ovoide y salen corriendo.

A poca distancia de allí, Andrés Larco, jugador profesional de paleta frontón, también les enseña los fundamentos básicos del juego a un grupo de chicos en dos canchas de esa disciplina. Hace tres años que da clases en los clubes donde jugaba y este año llegó al parque Huáscar. "El frontón se ha extendido a raíz de los Juegos Panamericanos del 2019 y hay interés por practicarlo", cuenta.

Alrededor, un grupo de chicos con paletas en mano lanza tiros que estrellan la pelota contra la pared verde. Al rebotar, el balón vuelve a ser golpeado y así continúan. "A mucha gente le interesa este deporte, pero no hay muchas canchas o van desapareciendo. Academias como esta son un esfuerzo, todo suma", dice Andrés.

Los deportes que hoy se ofrecen en los parques zonales de Lima, a cargo de Serpar y de la Municipalidad de Lima, son muchos más, pero aquí destacamos algunos de los menos conocidos. Bruno Semino, subgerente de deporte, recreación y cultura de Serpar, comenta que el objetivo es reactivar la oferta deportiva y cultural en los parques zonales, que sea más diversa y que esté acorde a la infraestructura.

"Por ejemplo, este año hemos querido brindar paleta frontón, un deporte peruano, creado en 1945, que además nos dio medallas en los últimos juegos Panamericanos y Parapanamericanos de Lima 2019. Queremos masificar la recreación deportiva. Por eso también hay deportes no tan conocidos en Perú como el rugby o el balonmano que queremos difundir. Quizá no tuvieron los mejores resultados en los juegos, pero queremos sembrar las semillas para que los conozcan", explica.

Por ahora se trata de cursos de verano, pero continuarán hasta fin de año. La información sobre los deportes ofrecidos se puede encontrar en la página web de Serpar (https://www.serpar.gob.pe) o en su página de Facebook. Quizá en estas academias puedan aparecer chicos con talento para alguna disciplina deportiva. O simplemente practicar un deporte los haga más sociables, más seguros, menos agresivos. De cualquier manera, siempre ganan.