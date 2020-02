Juntos... y también revueltos

Son el agua y el aceite. Ella, la rubia villamarina que estalla a menudo con una risotada de camionero y él, un pata afable siempre más serio de lo que parece. Pero tienen una química singular que se pondrá a prueba de nuevo en la comedia teatral Hasta que la tele nos separe. Este es el resumen de una divertida conversa. Usted decidirá qué debe tomar en serio y qué no.

•Son muy amigos y hasta se van a la playa juntos, pero no actúanjuntoshace12años. ¿Seguirá la química?

•Carlín: Ella se ha ido, más bien. Digo, a mi casa en la playa. Y la química, siempre ha estado. (A Johanna) ¿Tú que dices…?

•Johanna: (Ríe) ¡Yo lo amo! Y vamos a volver a jugar. Y de hecho el arranque es: vamos a ver, después de doce años, qué juego vamos a hacer.

•Ustedes se conocieron en Carmín (la emblemática telenovela de los 80), ¿verdad?

•Johanna: ¡Pero si tú no estuviste en Carmín…!

•Carlín: No, yo estaba en la puerta de Carmín y ella me choteó olímpicamente. Y la segunda choteada fue en una fiesta en casa de unos primos a la que invitaron a todos los de Carmín... Y hubo una tercera choteada. Ella trabajaba en Pataclaun, en el Teatro Británico, y yo estudiaba allí, con Roberto Ángeles. Un día yo salía con gente de mi taller y Johanna estaba sentada con Wendy (Ramos). Me acerqué a saludar a Wendy y ella: ¡Wendy, vámonos! ¡Choteada!

•Johanna: (Carcajada) Yo no me acuerdo de ninguno de los tres episodios de esa saga.

•¿Y tú, Johanna, cuándo notaste por fin su existencia?

•Johanna: Cuando estuvimos juntos en Los unos y los otros, pero porque él era amigo de mi pareja en la novela…

•Carlín, ¿eso fue antes o después de tu romance con Wendy (Ramos)?

•Carlín: No, pues, lo de Wendy ha sido en el año noventa. ¡Mucho después!

Hace unos días, Johanna sorprendió a todos publicando, en su Instagram, una foto de ella y Carlín besándose. La prensa farandulera hirvió. Es que la pareja de actores siempre juega al filo del romance. De hecho, en la sesión gráfica, no necesitan ningún pedido para abrazarse y hacerse arrumacos.

•¿Y esa química es solo químicade amigos?

•Johanna:¿Que si alguna vez hemos chapado? Hemos chapado una vez. ¿O fueron dos? Yo me acuerdo de una. Pero le dije a Carlín que chapamos una vez y él me dijo: yo me acuerdo de otra, pero no de esa (risas).

•Carlín: Pero una vez teníamos que darnos un pico en Chancho amor y a ella no le daba la gana. ¡Hubo que hacer unas negociaciones espantosas!

•Johanna: Ah, porque teníamos que darnos un pico todas las noches por tres semanas…

•Carlín: ¡Y no querías! Estabas con novio, creo. Y cuando ella está con novio ¡se vuelve bien sonsa! (carcajada general). La única vez que todos los integrantes de Pataclaun trabajaron juntos fue en A los 40, la película que dirigió Bruno Ascenzo y que, coincidentemente, los dirigirá en esta obra. Johanna y Carlín, en cambio, han hecho juntos un programa de radio, un libro, cuatro espectáculos e infinidad de eventos.

•¿Por qué solo ustedes han sobrevividocomodupla?

•Johanna: ¡Porque creo que los otros nos odian! (risotada).

•Carlín: Hemos sobrevivido porque nos mandamos a explotar la dupla que apareció en Pataclaun. Nosotros éramos los fantasmas malvados. • Johanna:Además, por un tema de, cómo decirlo, códigos de humor. No porque nos parezcamos en el código de humor, sino que Cachín, perdón, Carlín (risas), Carlín lanza algo y yo levanto lo que él hace. Eso funcionaba mucho en la radio. • Carlín:Eso es lo que habría que hacer contigo, ¡levantarlo! • Johanna: (mirándose los pechos) Ay, no, ¿está chorreado?

•Carlín: (poniendo su mejor cara de Tony, el fantasma) Nooo. ¡Estás perfecta, muñeca!

Tras su salida de Esto es guerra hace ya cinco años, Johanna San Miguel hizo cine y un exitoso unipersonal, Se busca marido cama adentro. El año pasado volvió a la televisión para formar parte del jurado de Yo soy. Por su parte, Carlín es, hace cinco años, conductor de Wantan Night, el programa de conversación de Plus TV, pero antes tuvo un atribulada experiencia televisiva con La noche es mía.

•Carlín, has contado que te arrepientes de haber hecho La noche es mía. Johanna, ¿te has arrepentido de algo que hayas hecho en televisión?

•Johanna: No, nunca. Todas las cosas sirven para aprender. Todo lo que hagas en tu vida. Todas las personas con las que te cruces. Todo es para algo.

•Carlín: Yo también he aprendido, pero si me das, pasados los años, la opción de extirpar esa experiencia, sí la hubiera extirpado.

•Johanna, en Esto es guerra, ¿tuviste que hacer cosas por rating que hubieras preferido no hacer?

•No. Era muy claro: eso era un programa de competencia, yo tenía que defender a un equipo. Mi rol era básicamente de conductora. Yo iba, me daban mi pauta, me decían lo que tenía que hacer, terminaba y me iba a mi casa con mi hijo. O con… (guiña un ojo, pícara, y ríe).

•Carlín, en tu caso sí hubo presiónpor el rating…

•Yo pasé por todos los procesos: humor, desconcierto, aprendizaje, volverme loco por el rating, creerme el líder de opinión, porque, además, te empodera estar en un programa en el que tú dices algo a la cámara y te responde un ministro, pues. Eso duró un mes y medio. Y después, al odio, a la depresión absoluta, a la vergüenza, a la preocupación por juicios...

•¿Y cómo manejan la fama hora, después de los golpes y encontronazos?

•Johanna: No tengo la menor idea. O sea, es un día a día...

•Carlín: Ella está expuesta desde los 16 años en el foco… ¡Es nuestra Drew Barrymore!

•Johana: (risas) Él se va a la playa, pues. ¡Él no sale de su casa! Ni siquiera me recibe a mí.

•Carlín: Sí, procuro no salir. Detesto, por ejemplo, los estrenos. ¡Son una tortura! • Johanna: Creo que ya estamos viejos y cansados… Es eso, nada más. No hay más tema, ¡sino cansancio! • Carlín: Te provoca quedarte en tu cama... • Johanna: ¡Calato! (risas). Pero ¿cómo nació la idea de Hasta que la tele los separe? Fue iniciativa de Dea Promotora, la misma productora del unipersonal de Johanna. A propósito de una entrevista que le hizo Carlín a Johanna en su Wantan night, ella lanzó el reto, él recogió la idea y ahí los tenemos ahora, ajetreados entre los ensayos y los encuentros con la prensa. • ¿Dequéva la comedia?

•Carlín: No podemos dar mucho detalle. Es como un juego y es de cómo dos personas que están en ese juego tienen que mantenerse en estos días.

•¿Son Johanna y Carlín interactuando como tales?

•Johanna: Sí. Dos actores que, tras 12 años, están en una búsqueda para mantenerse vigentes y, ante los cambios que hay hoy, van a hacer de todo.

•Carlín: Nosotros hemos pasado por todo. Por ejemplo, ahora hay mucho más recelo por lo políticamente correcto. Nosotros tuvimos un programa de radio totalmente incorrecto. Ahora ya no se podría. Ella está en la televisión desde los 16 años y yo, desde los 20. Entonces es como estar siempre expuesto. Pero ahora tienes que hacer historias, mantenerte vivo…

•Johanna: ¡Activado! Tienes que estar activado (en redes).

•Pero son influencers. Carlín tiene 241 mil seguidores en InstagramyJohanna,911mil. ¿Eso dapoder?

•Johanna: O sea, da poder, pero vamos a pensar realmente qué significa el poder. Tiene muchísimas aristas.

•¿Para ti qué significa?

•Ser feliz. Eso es ser poderoso.

•¿Y para ti, Carlín?

•La tranquilidad. Ahora, sentirte poderoso porque te manden una caja de helados a tu casa, ¡francamente…!

•¿Qué tanto de ustedes va a haber en el espectáculo? ¿Qué tantolos revela?

•Carlín: El espectáculo es nosotros. Se sostiene en base a nuestras experiencias, a nuestro humor, a lo que hemos pasado y, como ha sido siempre, la estructura, el sostén, el hilo de los espectáculos anteriores.

•Johanna: Si estás preguntando si hay como momentos de vulnerabilidad, es algo que tendremos que ir viendo en el camino, porque tiene que ser orgánico, eso no puedes forzarlo. Y tiene que haber verdad.

•¿Hay algún miedo a esa vulnerabilidad?

•Carlín: No, porque el público ya nos conoce lo suficiente y nosotros también como para jugar con nuestras propias virtudes y defectos.

•Johanna:Y creo que todos hemos perdido de un tiempo a esta parte el aprecio y la paz de mostrarte vulnerable. Todos quieren mostrar una imagen de poder, una careta, una foto. Todos queremos ser…

•Carlín: ... Una exitosa imagen de Instagram.