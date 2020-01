El poder en tus manos

Por: Sandra Campó

La masturbación en mujeres es una práctica sexual que, aún hoy en día, es considerada un tabú y por eso permanece envuelta en un silencio lleno de miedo, culpa y vergüenza.

Quienes la practican lo ocultan como si fuese el más grande secreto de sus vidas; quienes no saben cómo masturbarse pero tienen curiosidad por el tema no se atreven a hablar de este con nadie y quienes creen que la masturbación es algo que solo hacen los hombres piensan que entre mujeres no tiene sentido mencionar ese asunto.

Pero lo que todas ellas ignoran es que, aunque el placer debería ser ya un motivo suficiente para masturbarse, hacerlo tiene múltiples beneficios para la salud corporal, mental y emocional de las mujeres. Comparto aquí solo algunos de ellos, pero te adelanto que hay muchas más razones por las que deberías masturbarte ahora mismo.

1. Alivia los dolores menstruales

Las endorfinas que se generan durante el orgasmo ayudan a combatir los cólicos menstruales, así que la próxima vez que los sientas, tal vez no necesites consumir analgésicos pues podrías aliviar los dolores menstruales masturbándote. Eso sí, hay que tener en cuenta que esto se aplica a dolores o cólicos leves, no a condiciones ginecológicas como la endometriosis, en las que el dolor puede ser demasiado intenso.

2. Ayuda a combatir el insomnio

Si tienes problemas para dormir, luego de masturbarte y llegar al orgasmo te sentirás tan relajada y tal vez también agotada que caerás profundamente dormida. Una fórmula ideal para tener dulces y placenteros sueños.

3. Mejora tus orgasmos

Sí, masturbarte trae como consecuencia que la calidad y la intensidad de tus orgasmos mejoren. La práctica masturbatoria te convierte en una experta en tu placer y, al aprender cómo te gusta estimularte o cuáles son las zonas erógenas de tu cuerpo, logras un conocimiento profundo sobre ti misma. Una mujer que sabe cómo darse placer es una mujer que disfruta mucho más del sexo tanto a solas como en compañía. Por eso tus orgasmos serán cada vez más largos, más placenteros y más potentes.

4. Alimenta tus fantasías

A través de la masturbación tienes la posibilidad de dar rienda suelta a tus fantasías sexuales porque al darte placer a ti misma no solo puedes recordar experiencias que ya has vivido sino que además puedes imaginar las experiencias que te gustaría vivir. Tu creatividad sexual se potenciará a niveles insospechados a medida que los apasionantes encuentros contigo misma se vayan multiplicando.

5. Mejora tu autoestima

Saber y sentir que puedes darte placer cuando quieras y cómo quieras y con quien más quieres (que eres tú misma) te da más autonomía sexual y mejora la imagen que tienes de ti, con lo cual tu autoestima también mejora. Es tu cuerpo el que acaricias y el que estimulas durante tus encuentros sexuales a solas y eso hace que mires con nuevos ojos tu apariencia: te descubres sexy, sensual y erótica. En una sociedad que nos enseña a odiar nuestro cuerpo, las mujeres podemos comenzar a ver nuestro físico de manera positiva a través de la masturbación.

Ahora que ya tienes 5 buenas razones para masturbarte, ¿qué esperas para comenzar a disfrutar contigo misma?

Hay muchas mujeres, incluso mayores, casadas y con hijos, que nunca han experimentado orgasmos y recién los descubren gracias a la masturbación.

