La Sunedu y el 2020

#Sunedu. Después de dos años y seis meses de evaluación, la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) le denegó la licencia a la Universidad Alas Peruanas porque esta, a despecho de sus 67 mil alumnos y 17 filiales en todo el país, “no cumplió con ninguna de las condiciones básicas de calidad evaluadas”, según el jefe de la Sunedu, Martín Benavides. La UAP no se adecuó a los estándares mínimos de calidad y ahora deberá cesar actividades en dos años. Ha sido uno de los casos más sonados de denegación de licenciamiento este 2019 debido al gran número de alumnos que tenía, pero también es un ejemplo de que la Sunedu está haciendo bien su trabajo y que la adecuación a la Ley Universitaria es necesaria para asegurar educación de calidad. Hasta ahora, 86 universidades se han licenciado y el proceso de evaluación de las que faltan podría culminar en dos meses. Desde su creación la Sunedu ha avanzado en contra de lobbys e intereses políticos que querían cerrarle el paso y mantener así un statu quo de mediocridad rentista en el sistema educativo. Al cierre del año, 34 universidades no lograron licenciarse y deberán cerrar. Ha sido lo justo. Porque si no cumplían estándares mínimos, estaban engañando a sus estudiantes.

#FelizAñoNuevo2020. Por su impacto en la vida nacional, el cierre del Congreso, en setiembre pasado, se convirtió en la noticia del 2019. El presidente Martín Vizcarra tomó la decisión ante el obstruccionismo ‘fujiaprista’ a las iniciativas del gobierno, y el blindaje que hacían a personajes vinculados a la corrupción. Hoy todavía vivimos las secuelas de ese momento. Otro hito del año que se va fue el suicidio del líder aprista Alan García, quizá el político más influyente de los últimos tiempos, pero también el más controvertido. Desde el lado deportivo, el 2019 nos deja el recuerdo alegre de unos Juegos Panamericanos y Parapanamericanos organizados con gran nivel. Cuando hay buena gestión y esfuerzo compartido se pueden conseguir logros enormes. Para el 2020, que ya llega, esperamos que el número de feminicidios -que este año superó las 160 víctimas- disminuya drásticamente en base a políticas que combatan el machismo; y que el próximo Congreso -a elegir en enero- sea muchísimo mejor que el anterior en todo sentido. Feliz 2020.