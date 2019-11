El banquero y la tesorera

#Credicorp. El lunes pasado se conoció que Dionisio Romero Paoletti, Presidente del directorio de Banco de Crédito del Perú (BCP) y de Credicorp, le había donado 3.65 millones de dólares a Keiko Fujimori para su campaña de 2011. Y se supo que lo lo mismo hicieron otros empresarios con distintos montos. El dueño del BCP se ha justificado indicando que su aporte era para sostener el modelo económico ante la “amenaza chavista” que significaba Ollanta Humala, el candidato rival de KF. La excusa es endeble. Para esas fechas Humala, estaba lejos de la órbita de Hugo Chávez. Todo indica que Romero y los demás empresarios tenían intereses vinculados a sus negocios y esperaban buen trato si Keiko ganaba la presidencia. Eso no ocurrió y años después esos aportes hechos en efectivo, sin bancarizar, por debajo de la mesa -sí, eso hizo el dueño de un banco- salen a la luz como parte de las investigaciones por el caso Odebrecht, confirmando una vieja práctica en la política peruana (ver la nota sobre el tema que hemos preparado en esta edición). El escándalo también revela que en el Perú un grupo de poderosos no tiene escrúpulos en usar su dinero para intentar torcer la voluntad popular. Por eso, urgen cambios para que los aportes privados a las campañas políticas sean transparentes y tengan mayores controles.

#MaritaLetts. “Si yo te digo que vengas, tu vienes”, le dijo Marita Letts Colmenares, tesorera de la Federación Peruana de Atletismo al entrenador José Luis Chauca, como si de un sirviente se tratara. Y no. El entrenador es un profesional de la federación, no su mandadero. La acción fue un acto de racismoclasismo puro y duro. Y peor fue la solución que la FPA intentó darle: un abrazo entre maltratadora y maltratado. Sobre todo porque la susodicha funcionaria ya tiene antecedentes: maltratos a una atleta como Gladys Tejeda en el pasado y represalias contra entrenadores que no le caen bien. Es decir, un elemento tóxico. El IPD ha pedido actuar al Consejo Superior de Justicia Deportiva, pero al cierre de esta edición no se había pronunciado. Desde aquí esperamos la destitución de la señora e incluso una sanción al presidente de la federación que sugirió un abrazo -y hasta posó para la foto- para dar por concluido el asunto.