Ollanta Humala: “Yo diría que a Alan García se le extraña un poco: era mi némesis”

Atrás quedó el Ollanta Humala de la Hoja de Ruta, aquel al que avaló Mario Vargas Llosa para que pudiera derrotar, en segunda vuelta, a Keiko Fujimori. Frente a nosotros, en su local partidario de Jesús María, se yergue ahora un Humala que se parece más al del 2006 (de impecable terno, eso sí), nuevamente radicalizado, que habla otra vez de cambio de modelo económico y de nueva Constitución. Aunque asegura que ser de nuevo presidente no lo tienta, uno juraría que, pese a los juicios que enfrenta y a que su partido podría ser incorporado como organización criminal en el proceso Lava Jato a pedido de los fiscales, ya se prepara para una campaña política.

Lo he escuchado decir varias veces que no le quita el sueño ser presidente, y aun así tampoco ha negado que pueda postular el 2021. ¿Esa es una posibilidad abierta?

A mí no me quita el sueño ser presidente nuevamente. Ya lo he sido. Tengo dos carreras: la militar, que tuve 25 años, y la otra, mi carrera política, que se corona con la presidencia de la República.

Pero Alan García fue presidente dos veces…

(Risas) Yo creo que ya cumplí con mi país, con mi partido, con las expectativas que me había trazado. Lo que yo quiero es entrar más por la docencia política, el fortalecimiento partidario y también dedicarle tiempo a mi familia.

PUEDES VER: El JNE tendrá la última palabra sobre candidaturas

¿Qué tendría que pasar para que usted tiente de nuevo la presidencia?

Hay que dar oportunidades a nuevos cuadros. Creo en las instituciones. Quisiera que el Partido Nacionalista se fortalezca. Es un partido joven al que le ha tocado una experiencia política muy intensa, que es llegar a ser gobierno a los seis años de vida política.

Ya que habla de cuadros, personas que fueron rostros del nacionalismo en su gobierno, como Marisol Espinoza, Omar Chehade, Daniel Abugattás, se han desmarcado de usted. ¿Con quiénes cuenta ahora que puedan ser los nuevos rostros del nacionalismo?

Hay excongresistas que están con nosotros. Freddy Otárola, por ejemplo, que ha sido presidente del Congreso. Está Cynthia Montes, que ha sido secretaria de Prensa de la presidencia y ahora es secretaria de Organización. Y así podemos contar más gente...

¿Ollanta Humala no es el candidato natural del partido nacionalista?

Aunque suene un poco trillado, mis prioridades hoy día son fortalecer mi partido, fortalecer a mi familia y absolver todos estos procesos judiciales. Más allá de eso, ya no son prioridades, sino temas secundarios.

Cuando le preguntaban, hace poco, si era de izquierda o derecha, usted dijo: “no, yo soy de abajo”. Le preguntaría si ahora piensa que debe cambiarse el modelo económico, como el Ollanta del 2011…

El modelo económico está hoy día legitimado, después de tantos años. Inclusive el comportamiento de la clase política, para no reconstruir las instituciones del país que fueron destrozadas por Fujimori y Montesinos, se explica por la protección de ese modelo…

Pero usted también lo protegió, en la medida en que no lo violentó, en su gobierno...

A eso iba. Creo que, aún con todo eso, el modelo tal cual ya no está funcionando. Hay un agotamiento y eso es parte de lo que estamos viendo en América Latina. En el Perú, con toda seguridad le digo, necesitamos una nueva Constitución. Y la mayoría de las fuerzas conservadoras del Perú no quieren ir a una constituyente, porque tienen miedo de que pueda cambiarse el modelo económico.

¿Y usted?

Yo creo que hay que mejorar el modelo económico. Tenemos que pasar de una economía de mercado a una economía con mercado.

¿Y eso requiere un cambio de Constitución, no solo su reforma?

El modelo reformista ha fracasado con el referéndum y los intentos de reformar la justicia y la política. Entonces, ya hemos ensayado por el lado de las reformas y ahora tenemos que ir por un lado más radical, que es el cambio constitucional.

Usted suena de nuevo radicalizado. ¿Un hipotético Ollanta Humala en el 2021 volvería a proponer un cambio constitucional y reformas al modelo económico?

Por supuesto. Pero después de haber tenido la experiencia de ser presidente de la República y de haber hecho todo lo que hemos podido hacer sin necesidad de un cambio constitucional: la creación del ministerio de los pobres (Midis), más de 30 programas sociales con una nueva visión del subsidio, un impulso a grandes obras de infraestructura; un sistema nacional de becas con más de 100 mil beneficiarios y una serie de programas y proyectos de desarrollo de inclusión social, y dentro de un marco económico de crecimiento. Todo eso lo hemos hecho dentro de la actual Constitución, pero si queremos avanzar más lejos, deberíamos ir a una nueva Constitución.

Entonces, en una nueva postulación suya, el empresariado le terminaría pidiendo una nueva hoja de ruta…

La necesidad de una nueva Constitución no responde solo a mejorar el modelo económico, cambiar el modelo involucra tener una alternativa a ese modelo. Los nacionalistas impulsamos un cambio de Constitución, pero sobre la consolidación y fortalecimiento de instituciones, como la política y la justicia. Hoy estamos viendo cómo la política ha penetrado en la justicia y la política, como actividad, ha sido privatizada. Cuando vemos este tema de los 12 apóstoles y el financiamiento de la señora Fujimori, es la misma élite económica que trata de domesticar a los políticos y a los partidos políticos.

Dionisio Romero confesó haber gastado 3’600,000 dólares contra usted, pero se dijo, en su momento, que usted terminó gobernando para el empresariado.

Yo les preguntaría: ¿la longitudinal de la sierra es para los empresarios o para los de abajo? O la modernización del cima, o las becas que dimos, o Qali Warma, o Pensión 65, o el Samu, ¿para quiénes son?

También se dijo que una de las concesiones que le hizo al empresariado fue mantener a Castilla en economía, a Velarde en el BCR…

Yo le entiendo, pero no nos fijemos en la anécdota. Acuérdese que Deng Xiaoping decía que no interesa el color del gato, lo importante es que cace ratones. Compare los resultados de mi gestión de gobierno con los del gobierno de Toledo, de García, de Kuczynski, y vea usted quién trabajó más para los de abajo. El problema en el país ya no es de izquierdas o derechas. Hoy día, todas las obras que le he señalado y podría enseñarle más obras, corresponden a una nueva contradicción, que es los de arriba y los de abajo. Los problemas que tenemos hoy día en la región no son por pobreza, son por desigualdad.

Usted me ha hecho una enumeración de sus logros y obras, pero al final de su mandato llegó al 13% de popularidad y se fue con un 24 o 25%. ¿No hay una autocrítica para explicar esa desconexión tan grande que se terminó dando con la ciudadanía?

Siempre hay autocríticas, pero el tema acá es que, cuando uno entra a ser presidente, la prioridad no es caer simpático, sino hacer las cosas que se tienen que hacer. Cuando uno es candidato es al revés: la prioridad es caer simpático. Yo he entendido perfectamente eso y eso es lo que he hecho.

O sea, no fue un presidente simpático…

Creo que sí, creo que he tenido muy buena popularidad. Vea usted los años y compare con otros presidentes y probablemente he sido el más popular.

Durante su gobierno, se acusó a su esposa de ejercer más poder que usted y ese fue un tema de ataque permanente. ¿Cuánto manejo tuvo ella en el Ejecutivo?

Esas son anécdotas. No confundamos la paja con el grano. Acá el presidente he sido yo, y yo asumo las responsabilidades políticas de mi gobierno.

Rafael Vela Barba. Fiscal superior. Coordinador del Equipo Especial para el caso Lava Jato

Compartir en Facebook Compartir en TwitterRedacción :

Doris Aguirre

24 Nov 2019 | 6:01 h

Jefe del Equipo Especial afirma que las donaciones clandestinas de dinero a Keiko Fujimori confirman hipótesis central de la investigación por lavado.

–El reconocimiento por varios empresarios de haber contribuido a la campaña de Keiko Fujimori con montos que no fueron declarados ni bancarizados, ¿cómo contribuye a la investigación del caso?

– Las declaraciones de estas personas de muy alto perfil empresarial son la comprobación de las líneas de investigación del Ministerio Público referente a la recepción de enormes cantidades de dinero en efectivo de Keiko Fujimori y un entorno dentro de actividades propias de una presunta organización criminal. La recepción de dinero clandestino, dinero no bancarizado que ha eludido todos los controles del sistema antilavado, coincide plenamente con la versión del colaborador eficaz Jorge Barata, de haber entregado a Jaime Yoshiyama Tanaka y Augusto Bedoya Cámere, con conocimiento pleno de la señora Fujimori, un millón de dólares proveniente del Departamento de Operaciones Estructuradas, cuyo fondo ilícito manejaba la empresa brasileña Odebrecht. Además, sobre la entrega de 200 mil dólares a la campaña de Keiko Fujimori por intermedio de la Confiep está plenamente demostrado que dentro de la madurez de la investigación todas estas declaraciones han sido de mucha utilidad.

–¿Entonces se confirma la hipótesis central de la fiscalía?

– Absolutamente, porque implica la percepción, reitero, de sumas clandestinas de dinero en efectivo, que es la modalidad que dice haber empleado el colaborador Jorge Barata, modalidad además que viene siendo corroborada por todos los testigos. Ellos han manifestado que la señora Fujimori siempre tuvo una figura presencial respecto a la recepción del dinero y también conocimiento de todas estas cantidades. Sumas que necesariamente tuvieron que ser introducidas al procedimiento de rendición de cuentas ante la ONPE. Pero en lugar de eso, recurrieron al llamado “pitufeo”.

–Keiko Fujimori reconoció que en el caso del aporte de Credicorp había un pacto con el empresario Dionisio Romero Paoletti. ¿Esto implicaría que ella conoce de otros aportes?

– Keiko Fujimori solo ha tenido una manifestación a través de sus redes sociales. El fiscal José Pérez correctamente ha programado su declaración para el día lunes 25 de noviembre, en donde se recogerá cuál es su testimonio en referencia a los acontecimientos procesales que son de su conocimiento. Y en todos ellos estuvieron sus abogados, específicamente Giulliana Loza. De tal manera que sus dichos en términos de lo que significa el derecho que le asiste serán recogidos durante dicha diligencia. Keiko Fujimori formalmente, dentro de la carpeta de investigación, no ha reconocido haber recibido ningún aporte en efectivo, aparte de las rendiciones de cuentas a la ONPE. Sin embargo, a nivel mediático se han difundido muchas expresiones, incluso las de su cónyuge (Mark Vito Villanella), en las que se admitiría la práctica ilegal del “pitufeo”, y que la percepción del dinero de forma clandestina se produjo.

–Con esta fórmula del ‘pacto de silencio’, ¿otros empresarios han hecho similares aportes?

– El abogado del empresario Dionisio Romero Paoletti, en una entrevista que es de público conocimiento ha manifestado claramente que no hubo ningún pacto de silencio. De hecho en la declaración de Romero Paoletti no consta ninguna declaración en la que se consigne ningún pacto de silencio previo. De tal manera que nosotros solamente podemos comentar lo que eventualmente se puede producir, una vez que Keiko Fujimori declare en el penal conforme lo ha dispuesto el fiscal José Domingo Pérez.

–La declaración de la excandidata presidencial es un reconocimiento de responsabilidad?

– Formalmente estamos a la espera de sus respuestas, de hecho mediáticamente puede haber varias interpretaciones respecto a lo que ella ha manifestado, sin duda su defensa legal a nivel mediático sigue negando que haya percibido la suma que es materia de imputación, pero nosotros más bien lo que interpretamos del avance de las investigaciones es que todas estas declaraciones están contribuyendo a la comprobación de los dichos del colaborador Jorge Barata. De hecho, creo ya no hay un punto de controversia respecto a las cantidades que se esfumaron en una especie de bolsa a través de la Confiep, porque todos los partícipes de esa reunión están manifestando justamente lo que dijo en su oportunidad Jorge Barata. Entonces la percepción del dinero en efectivo es también la misma modalidad que describió Barata en términos de diferencia lógica deductiva y de manejo de indicios, para nosotros estamos en la línea de comprobación de que esto era una modalidad, era una forma de operar, de captación de dinero de la presunta organización criminal.

–Hay quienes sostienen que en la época en que se hicieron estas contribuciones no declaradas no existió delito. ¿Es así?

– Los cargos están claramente determinados debido al agravamiento por pertenencia a una organización criminal por casos de lavado de activos, está claramente descrito dentro de las imputaciones que ha realizado el fiscal José Domingo Pérez. De tal manera que para nosotros los cargos están completamente establecidos respecto a la entrega de un millón de dólares producto del Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, dinero claramente de procedencia ilícita que es ingresado no solamente a lo que podría ser el patrimonio del propio partido político instrumentalizado por esta organización criminal, sino también incluso en la posibilidad de que pueda haber quedado dentro del patrimonio personal de los investigados.

–¿Entregar dinero no declarado a una campaña presidencial no implica una intencionalidad delictuosa en el sentido de que se aporte ese dinero para obtener un beneficio?

– Claramente, dentro de los cargos descritos que están vinculados a la percepción de ese millón de dólares de procedencia ilícita por parte de Odebrecht, efectivamente caben muchas interpretaciones, algunas de ellas vinculadas al ejercicio de la política y al ejercicio que podría representar el futuro cargo de presidente constitucional de la República, con todos los gravísimos conflictos de intereses que podría haber y actos de corrupción que también puedan subyacer detrás de ellas. Sin embargo, específicamente con las declaraciones de los testigos no me corresponde hacer un juicio de valor porque eso es parte de las evaluaciones del fiscal José Domingo Pérez, y cualquier comentario podría interpretarse como una lesión a su autonomía fiscal correspondiente, y respetamos inescrupulosamente eso.

–El monto hasta ahora reconocido por estos empresarios alcanza casi lo que declaró formalmente el partido fujimorista ante la ONPE. ¿Esto explica por qué este partido organizó los llamados falsos aportantes?

– Dentro de los cargos imputados a Keiko Fujimori, está claramente determinado que ese millón dólares de procedencia ilícita no podía tampoco solventar todos los gastos de campaña, enque habría incurrido la organización política, porque se trata de una campaña multimillonaria. Lo que nosotros claramente estamos demostrando a través de la proactiva actividad de investigación es que ese millón de dólares fue recibido, fue percibido y fue introducido dentro del patrimonio personal o de los gastos propios del desarrollo de una campaña. Es decir que esos recursos ingresaron dentro del tráfico jurídico comercial, y de esa manera se materializaron una serie de conductas delictivas que además están asociadas también a una defraudación de la transparencia de la voluntad popular, porque también en las rendiciones de cuentas a la ONPE se han falseado informaciones relacionadas con las rendiciones de cuentas que puedan haber existido. Entonces en esa dimensión todas las linea de investigación están avanzando y progresivamente se está comprobando por parte de la actividad fiscal.

PUEDES VER Pedro Chávarry: Fiscalía pide al Poder Judicial suspensión de extitular del MP

–¿Esto es un caso de lavado de activos? ¿ Por qué?

– Es un caso de lavado de activos agravado, también por pertenencia a una organización criminal. Es decir hay un ingreso de dinero de naturaleza ilícita de lo que es parte previa del blanqueo de capitales y luego, reitero, ingresa a través de una serie de prácticas clandestinas o ocultas dentro de la economía, no solamente lo que podría haber sido del partido político sino también del propio patrimonio personal de los investigados.

–¿Cuál cree que ha sido el objetivo de estas personas de hacer contribuciones en efectivo y no bancarizadas?

– En las investigaciones que nosotros realizamos por financiamiento ilegal, por campañas políticas, a través de prácticas de lavado, evidentemente hay cuestiones transversales a la política y a lo que es instrumentalización de una agrupación política, también para fines presumiblemente ilícitos, pero también hay una búsqueda de ventajas de quienes finalmente aportan estas sumas de dinero. Sucedió en el caso de la empresa Odebrecht, donde claramente ha declarado que a través de sus exejecutivos, colaboradores eficaces ahora, su propósito era tener no solamente un grado de influencia superlativa, sino también que en el caso que alguno de ellos no ganara las elecciones eventualmente podría existir una influencia dentro de las actividades del Congreso de la República. Para nosotros enfocados en lo que son los cargos propiamente dichos, Odebrecht claramente determinó estos móviles.

PUEDES VER El resumen político: los hechos más destacados de esta semana

¿No hay una autocrítica, de repente, de que ella no se desmarcara del accionar del Ejecutivo?

A ver, dígame: ¿yo he sido su presidente o no?

Sí, pero en algún momento se dijo que ella ejercía un poder paralelo...

En una entrevista con un expresidente, usted le está preguntando este tema, ¡por Dios!

Lo que pasa es que eso pesó en los ataques de sus enemigos. Recuerde la famosa frase de la “candidatura conyugal”. Esa no es una anécdota, porque fue un incidente que definió toda una coyuntura política.

Pero ya respondí e insisto: el presidente he sido yo. Y si vamos a entrar a los temas domésticos o a los ataques, las pullas políticas… Es como una pelea de box. Los amagues, las fintas. Es parte de la pelea. Lo importante es quién gana la pelea. Yo vengo de una carrera militar, he hecho un levantamiento militar contra un presidente, tomé prisionero a un general, he estado en las tres zonas de emergencia, en la cordillera del Cóndor, en el conflicto con Ecuador. Entonces, obviamente, ¿cómo puedes erosionar ese perfil del candidato o del político? Mellando su carácter y diciendo que él no gobernaba, sino otros.

Usted ha dicho que ni Odebrecht ni Chávez le financiaron la campaña. ¿Quién financió y cuánto costó, tanto la del 2006 como la del 2011?

Eso ya lo hemos entregado a la ONPE…

Keiko Fujimori también presentó sus balances.

(Risas) Es verdad. Pero, a diferencia de Keiko Fujimori, nosotros no hemos tenido una estructura de fraccionamiento de aportes o pitufeo, ni estos aportantes de los doce apóstoles. Lo que hemos tenido es lo que dice el informe de la ONPE. Y si bien la fiscalía ha determinado que hay aportantes que ahora niegan su aporte, eso es natural en todas las campañas por una serie de razones. Primero, porque tienen miedo de ir a declarar a una fiscalía o porque no les gustó la gestión de gobierno o, por último, porque no consiguieron trabajo en el gobierno. Como anécdota le digo que toda mi familia, que son como veinte personas que han aportado, todos se han negado.

Usted pasó diez meses en la cárcel. ¿Qué aprendizaje personal le dejó ese período de carcelería?

A un político, lo principal que le afecta esto no es la libertad, sino la calidad de tiempo que uno puede dedicar a los asuntos nacionales. Lo otro es la familia. En esos momentos eso es muy difícil, pero mi familia se unió más. Y lo otro es un sentimiento de injusticia, porque, de todos estos presidentes que ha habido, soy el único que ha sobrevivido, y quedándome en el país, no yéndome a España. Lo que pasa es que, entre los políticos que han hecho más daño al país está Alan García. Ellos inventaron la judicialización de la política y pensaron que destruyéndonos a nosotros, judicializándonos, iban a salvar al resto de la clase política, pero después no han podido hacer un control de daños y las cosas van revelando cómo eran ellos.

Siendo Alan García de repente la persona que más campaña hizo contra usted, ¿qué sintió cuando supo de su suicidio?

Fue un impacto, ¿no? Yo diría que se le extraña un poco. Era mi némesis.