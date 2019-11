Los 38 años y el salsero

#AniversariodeLaRepública. Los 38 años de este diario (Domingo tiene un año menos) llegan en un momento interesante para el periodismo. La tecnología nos ofrece diferentes plataformas para difundir la información que obtenemos. Hoy se puede hacer una transmisión en video, a través de las redes sociales, con el celular que llevamos en el bolsillo. O se puede hacer una versión en podcast de ese reportaje escrito que tardamos un par de semanas en armar; entre la búsqueda de fuentes, el reporteo y la confección de infografías e ilustraciones. Las plataformas cambian, seguirán transformándose sin duda, pero la esencia es la misma. El periodismo es la búsqueda de la verdad y su presentación de la manera más interesante posible. Lo saben los fundadores de este diario, aquellos que publicaron nuestra primera denuncia en portada: el tráfico de bebés de familias pobres. Lo sabían también nuestros mártires, que arriesgaron su integridad en los duros años de guerra contraterrorista. Lo sabían los integrantes de la Unidad de Investigación que siguieron la pista de los enjuagues y chanchullos del gobierno corrupto de Alberto Fujimori. Lo saben los jóvenes reporteros que aprendieron a contar historias felices: como la histórica clasificación del Perú al mundial de Rusia 2018. La tecnología nos hará diferentes pero siempre nos veremos en el espejo de nuestros antecesores. Los que seguimos en Camaná 320 miramos con respeto a los pioneros, a los que empezaron en Huancavelica 446. Mantenemos vivo el legado de Gustavo Mohme Llona. Nos alimentamos de nuestra propia historia. Y miramos con optimismo los años que han de venir.

#TonySuccar. Tony Succar, el joven compositor y percusionista que saltó a la fama con el homenaje en versión salsa que hizo a Michael Jackson, en su disco Unity (2015), ha ganado dos premios Grammy: como productor del año y como mejor disco de salsa, con Más de mí (2019), su nueva entrega musical. Lo curioso es que Succar no es conocido en su patria, el Perú. De chico tuvo que migrar a los Estados Unidos y fue allí donde desarrolló su prometedora carrera. Pese a ello, el joven productor no olvida sus raíces. No solo porque sigue en contacto con su familia, sino porque ya se ha asociado con artistas nacionales, como Gianmarco y el Grupo 5, para componer temas que suenan en las radios. Es un artista al que nos toca conocer. Vale la pena seguir su ritmo.