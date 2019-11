Cómo superar el alcoholismo y escribir un libro

Por: Juan Carlos Soto

Me confiesa que hace treinta años no toma una gota de alcohol. Laurence (Lol) Tolhurst, cofundador de la banda de rock The Cure, ofrece en su libro Cured un testimonio honesto sobre sus adicciones y cómo zafó de ellas.

A mediados de los ochenta su vida era una contradicción: mientras The Cure alcanzaba la cúspide, Lol descendía al infierno. “Me encontré con mi demonio” dice el baterista invitado al Hay Festival Arequipa. Lol permanece sentado en el hall del hotel. Los fans lo asedian para arrancarle una firma. Él dice: “los seguidores de The Cure son intensos y obsesivos pero muy inteligentes”. Del baterista con peinados raros queda poco, con 60 años ahora parece un sacerdote de atuendo negro. “Durante 35 años intenté cambiar mi guardarropa. Nunca funciona cuando voy a la tienda a comprar algo diferente, como una camisa roja".

En la primera pregunta le entrego un CD de Disintegration, el último disco donde participó como integrante del grupo (1988) "Me genera ambivalencia", dice.

Al oír las primeras mezclas del disco usted dijo que la mitad era auténtico y lo demás una porquería.

Estaba muy enfermo, por eso dije lo que dije. Me gusta mucho la música pero mis emociones no estaban a buen nivel, no era capaz de explicarme a mí mismo.

Tolhurst fue expulsado de la banda. El alcoholismo lo inhabilitó para tocar. Mientras sus compañeros trabajaban en las grabaciones, él vaciaba las cervezas de la nevera. Cansado de la situación, Robert Smith, el líder, le mandó una carta. “Todos en la banda dicen que si participas en la próxima gira ellos no irán”, le dijo Smith, su amigo de infancia, con quien fundó la agrupación.

¿Fue duro de asimilar que lo despidieran de The Cure?

El momento más difícil de escribir (para el libro) fue cuando recibo la carta de Robert. Me senté sobre una roca, la lluvia me caía encima, mi perro al lado, y yo llorando.

Usted estaba enfermo.

Había empezado una recuperación, pero quizá la enfermedad que tuve era The Cure, podría ser…

Pero también dijo que era su cura.

Hay dos lados de la moneda, el genio y la locura, para todo lo que estaba bien en The Cure, siempre había algo exactamente contrario.

PUEDES VER El fin del neoliberalismo y el renacimiento de la historia

En los inicios de la banda, su madre murió, usted estaba de gira, regresó a casa para tocar en el funeral.

En ese momento la música me sirvió para calmar mis emociones. Otros artistas, antes de subir al escenario, sienten palpitaciones, para mí es lo contrario, en el escenario mi pulso y corazón se reducen, me siento relajado. Tocar esas canciones en el funeral fue una liberación. Volví a la gira y cada noche estaba tocando mis emociones.

¿Se necesitan sustancias tóxicas para inspirarse?

Diría que hay otros modos de entrar en contacto con tu espiritualidad sin sustancias.

¿La muerte de la abuela de Robert y la de su madre marcan el sonido oscuro de la banda?

La expresión dice que el arte imita a la vida, y la vida imita al arte y esa es la mejor manera de explicarlo. Escribimos y expresamos lo que vivimos, es la única manera de hacer las cosas. Si no, uno sería una especie de mono repitiéndose.

Tres discos son capitales en la discografía de The Cure: Pornography, Faith y Disintegration, de la vena oscura, luego cambiaron.

Después de The Top creo que cerramos una etapa. Dijimos: Vamos a divertirnos. Haremos música pop, por qué no.

Kiss me, kiss me fue el disco más popular y criticado...

Es mi favorito. Teníamos muchas canciones, por lo menos cien. Estábamos en un proceso creativo, lo registramos al sur de Francia. Mi tema favorito es "How beautiful you are".

¿Los peinados y el maquillaje fueron otra de las particularidades de la banda?

Queríamos copiar a los estilos del siglo XVIII y también a Siouxsie (cantante británica), porque en 1979 hicimos una gira con ella. Si la veías, era una muy buena intérprete que controlaba su imagen. Eso nos influyó.

¿Hay una fórmula para hacer canciones durables en el tiempo?

Si lo supiera, lo patentaría y vendería, es algo desconocido y no quiero ser pretencioso, pero es algo que nace tan naturalmente que lo hace ser bueno y posible.

Un artista dijo que es saber tocar las fibras más íntimas del alma.

Cierto, pero me parece un poco egoísta decirlo. Admiro al pintor Salvador Dalí, y él, cada vez que le preguntaban cosas profundas, respondía de la manera más ridícula y las personas lo creían porque lo dijo él. Es como la idea de la eternidad, si yo supiera dónde está la eternidad, yo sería el Papa.