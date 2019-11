La falsa renovación y la copa

#Elecciones2020. La palabra más cacareada en estos días por los movimientos políticos es “renovación”. Muchos aseguran que las elecciones de enero de 2020 son un buen pretexto para presentar y postular a cuadros nuevos que acerquen a la población a un Congreso distinto, empático y cercano a las necesidades más urgentes del elector. Pero ese es un discurso que suena bonito y nada más. La verdad es que en estas elecciones, además de aventureros reclutados a última hora, volveremos a ver caras que, la verdad, encarnan el mismo espíritu obstruccionista y prepotente que tenía el anterior Congreso, hoy disuelto. La muestra más palpable de esto es la presencia de Martha Chávez como cabeza de lista de Fuerza Popular en Lima. Chávez es símbolo no del anterior Congreso sino del cinismo del régimen corrupto que tuvimos del 90 al 2000. Fue ella quien sugirió que los vladivideos eran un montaje, y los comparó con las escenas con efectos especiales de Forrest Gump. Además votó por la amnistía a los miembros del Grupo Colina, responsables de ejecuciones extrajudiciales comprobadas. Es más, en una declaración de diciembre de 2005, declaró que lo volvería a hacer. Si este es el espíritu de “renovación” que muestran las fuerzas conservadoras, es mejor pedirles que no se esfuercen. Su ánimo no es renovador. Es más de lo mismo. Y a veces peor.

#Libertadores2019. Algo tiene este año. En poco tiempo, los deportes nos han dado satisfacciones a las que no estábamos acostumbrados. Contra nuestras propias expectativas, en julio vimos al cuadro de Ricardo Gareca recuperarse de una olvidable primera fase de la Copa América, llegar a la final goleando al hasta entonces campeón del torneo: Chile, y obtener un subcampeonato que, valgan verdades, no esperábamos. Unos días después, la inauguración de los Panamericanos de Lima sorprendió a todo el continente, y nuestros atletas, con sus históricas once medallas de oro, nos dejaron postales que difícilmente olvidaremos. Los Parapanamericanos fueron más intensos. Deportistas de espíritu indómito demostraron que el ser humano es capaz de lograr hazañas que parecen inalcanzables. Cerramos el 2019 con un evento que no estaba en nuestra agenda. La final de la Copa Libertadores se jugará en el Monumental de Ate. River y Flamengo serán parte de un año en el que los eventos deportivos nos han llenado de orgullo. Nos toca ser anfitriones nuevamente. Sin duda estamos a la altura de este reto.