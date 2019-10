Lima, visiones del caos

Habitamos una ciudad invivible. Visitar cualquier lugar (a cualquier hora) es una aspiración. Una fantasía con dos horas de tardanza. Una ciudad sin subterráneos, con metros colapsados, colectivos informales, y cada vez más autos.

Una fauna del sálvese quien pueda con pasajeros apretujados y empapados, conductores que tocan claxon, policías tocapito, carretilleros aireando patas de pollo y ambulantes ingeniosos ofreciendo gelatinas en bolsa y tunas peladas.

Nos hemos acostumbrado al “al fondo hay sitio” y al pie derecho. Pero sobre todo a que transitar en Lima sea un campo de batalla. Sí, no es nada nuevo. De hecho, es algo que ya damos por sobreentendido, bajando la cabeza, como si se trataran de las reglas implícitas de esta convivencia tóxica.

Para Martha de Rivero, sin embargo, ha significado inspiración. La suficiente como para presentar una nueva muestra pictórica después de doce años.

Habla Barrio es el retrato crudo de aquello que preferimos denominar como folklore. Doce piezas al óleo, con centenares de personajes grises (como nuestro cielo y nuestras frentes luego de tanto smog) pero con chispazos de color.

“Me provocaba pintar esta histeria. No me siento saturada ni me agobia. En vez de quejarme me puse a mirar”, dice Martha de Rivero, quien ha elegido a Tierra Baldía, en Miraflores (desde mañana hasta el 16 de noviembre), para exponer dos años de trabajo.

De Rivero, una psicóloga especializada en terapias de pareja que nunca ejerció, se formó artísticamente entre Lima y Londres, allá por los ochenta. Durante toda su trayectoria se ha dedicado a explorar la figura humana, tanto en desnudos como en autorretratos. El estado del ser en su condición más libre y despojada.

Habla Barrio es su primera muestra urbana. Y uno creería que durante este proceso recorrió toda la capital y sus balnearios. Pero no. De Rivero no recuerda la última vez que visitó los conos de Lima, así como la última vez que tomó el transporte público. Sostiene que nada de eso la invalida. Que todo proviene de su memoria emotiva. Y de sus viajes matutinos, cuando sale muy temprano desde Magdalena hasta San Borja para nadar.

“En las mañanas agarro las peloteras de gente. No sabes lo que se ve todos los días. He aprendido a meter todo las cosas en la maletera, porque te rompen el vidrio y no pasa nada. Normal nomás”. No realiza ningún dibujo previo antes de pintar. Pinta directamente, conforme vaya sintiendo y apropiándose de la temática.

¿Alguna vez Lima no fue caótica y traumática? Ella dice que en los ochenta ir de Magdalena a La Molina no era un calvario. Que todo se agravó en los noventa. Y desde entonces no hubo marcha atrás.

La exposición, por cierto, describe más situaciones: personas aferradas a las barandas de los buses, tubos de escape, metidas de mano, gente ensimismada en sus celulares, con los audífonos puestos a todo volumen, gallinazos acorralando a un gato negro con la mirada, sánguches al paso, semáforos malogrados, letreros chicha, jabas de frutas, perritos deambulando. Y, por supuesto, las infaltables combis asesinas con el implícito afiche de las calaveras.

“El transporte es una excusa para plasmar todo lo que pasa por mi mente, pero estas situaciones no solo ocurren en las pistas. En el mercado de frutas se te cruzan sin pedirte permiso. Prácticamente, el más vivo es quien avanza. Y nadie dice nada”, afirma.

Hemos normalizado cada uno de estos incidentes. Y es allí que la pintora ha sabido mantener distancia para cumplir su labor. Una mirada más calmada donde el que menos estalla.

La lingüista y curadora Ana María Rodrigo Pardo ha dicho sobre Habla Barrio: “Nos hace leer la ciudad, la urbe sin límites, el tráfico sin leyes, sin organización alguna. Muestra básicamente su percepción del caos, del aceptado malestar de la vida en la calle, de esta forma de vivir, de la aterradora conformidad del sujeto ante una violencia invisibilizada”.

Precisamente mañana lunes se inaugurará la muestra, desde las 7:30 p.m., en Tierra Baldía, Miraflores. Una ocasión para meditar sobre nuestro caos.