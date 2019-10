El viaje de Rito

Por Yuriko Cabeza

Dicen que las mejores vacaciones son las que se comparten con los amigos y en familia. No se equivocaron. En esta ocasión, decidí que Rito, mi perrhijo shih tzu, me acompañara en mi viaje a Piura y sea parte de hermosos recuerdos.

Al principio tuve miedo, ya que Rito es un perro de edad avanzada y me preocupaba que algo pudiera sucederle. Sin embargo, luego me demostraría que tiene mucha vitalidad y que está dispuesto a ser mi compañero de viajes. Por supuesto, antes de emprender la aventura, me informé muchísimo.

Cuando llegó el día del vuelo, Rito era el más contento. Siguió mis órdenes, y pese a que era su primera vez en un canil, se mostró relajado.

La primera anécdota fue en el aeropuerto. Rito y yo debíamos pasar caminando por el arco detector de metales, cuando de pronto la alarma sonó. Me pidieron que brindara su nombre y que me quedara del otro lado, junto al señor de seguridad, quien al llamarlo abrió los brazos y lo esperó en cuclillas. Rito pasó corriendo y la alarma no sonó. Todos rieron. La tercera es la vencida. Así que volvimos a pasar el arco juntos y la alarma ya no sonó.

Una vez en el avión, luego de despegar, me dejaron colocar el canil sobre mis piernas, así Rito sentiría más cerca mi presencia y ganaría confianza.

Ya en Piura, recorrimos juntos la Plaza de Armas y visitamos la ciudad de Paita, un lindo puerto donde paseamos en lancha. Era la primera vez que Rito subía a este transporte y, la verdad, la forma en que miraba el mar, tan relajado, me daba la satisfacción de que todo estaba bien.

Catacaos fue nuestra siguiente parada. Fue una visita rápida. El calor era intenso y decidí no exponerlo tanto. Lo tenía en brazos, pero aun así el ambiente era muy sofocante.

Cada día salía a caminar con Rito muy temprano para evitar el sol y por las noches, cuando corre aire fresco y reparador. En cada paseo me aseguraba de llevar una botella de agua fresca, comida balanceada, un recipiente, bolsas para limpiar y mandarinas. Sí, a Rito le encantan.

Este viaje nos unió mucho más. Soy consciente de los años de Rito (13) y con esta experiencia me di cuenta de que cada momento que vivo con él es energía pura para mi corazón. Verlo disfrutar, caminar sin problemas, que no nos impidan ingresar a un restaurante, que las personas lo acaricien y lo traten con respeto fue muy gratificante para mí… y estoy segura de que para él también.