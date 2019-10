José José, yo te recuerdo

Uno de los mejores recuerdos que Jorge Henderson atesora de su amigo José José ocurrió en el 2012: él volvía a la radio y recibió una llamada desde Miami. A través del teléfono, la voz ya bastante apagada del cantante mexicano le deseaba suerte en ese regreso. “Jorgito, que gusto que vuelvas otra vez...”, le dijo entonces, bonachón, amistoso.

“Fuimos grandes amigos”, rememora Jorge, con nostalgia. Han pasado apenas unos días de la muerte de El príncipe de la canción y él le ha rendido homenaje en su programa de Radio Exitosa. “Yo lo recuerdo como una persona sencilla, que te abrazaba, que te agarraba del cuello con cariño”, relata.

Henderson conoció al cantante allá por el año 84. José José grababa la película Gavilán o Paloma, y él, que dirigía el programa Enhorabuena, no había podido pactar una entrevista. Se lanzó a buscarlo en los estudios donde grababa. Le hizo la guardia, llegó hasta él y le pidió la entrevista. José José le dijo que tenía un break en una hora, que lo espere. Y sí, lo atendió.

A partir de allí se hicieron amigos y Jorge lo entrevistó muchas veces a lo largo de los años. Pero no solo eso, sino que se hizo amigo del cantante, de su familia, y hasta tuvo participación en su llegada al Perú años más tarde. “Yo le preguntaba ¿Cuándo vas al Perú? Y el me respondía: encárgate tú, he tenido malas experiencias con otros empresarios”. Y con el apoyo del empresario Jorge Fernández, el cantante vino.

Aquí actuó en Iquitos, primero, y después en Lima. En la primera ciudad, incluso, se fue el agua después del concierto.

“Era un poco vergonzoso, pero él no se quejó sino que dijo ‘a ver cómo lo solucionamos’. Y claro nos encargamos de arreglar el tema. Pero él, un ídolo, se comportó con una gran sencillez”, dice Henderson. Más tarde daría un concierto en la Carpa del Hotel Crillón, con lleno total.

Jorge Henderson también recuerda la parte oscura de la vida del cantante: sus problemas con el alcohol, la tristeza que lo acompañaba. “Hace muchos años que tenía problemas con su salud. Yo lo he visto sufrir mucho”, dice Jorge.

El sábado pasado un amigo le preguntó por mensaje si José José había muerto. Vio las noticias y comprobó que era cierto. Se le estrujó el corazón. “Era una de las mejores voces de la canción romántica”. Por eso hoy recuerda y rinde homenaje a ese hombre sencillo que le dio tanto romance al mundo.





Un fan conocedor

El 16 de febrero de 2013 José José actuó por última vez en el Perú. Fue en el Centro de Convenciones María Angola y su voz ya estaba bastante deteriorada. Sin embargo, la gente entendió que estaba frente a una leyenda, coreó sus canciones, lo aplaudió de pie y hasta le cantó el Happy Birthday a la medianoche porque el 17 era su cumpleaños.

Testigo presencial fue Koky Salgado, conductor de La Hora del Lonchecito en radio La Inolvidable y presentador del concierto. “Lo traté poco, pero fue suficiente para ver su talla como artista y ser humano. Por algo le decían El principe de la canción. Se emocionó mucho con el cariño de la gente”, cuenta.

Cuando hace unos días se enteró del deceso del cantante en Miami, el popular Koky se dirigió a la radio y allí comentó la noticia, puso sus temas y abrió los teléfonos a los oyentes. La tristeza era evidente. “Mi padre, fundador de Radio Mar, llevaba los discos a mi casa y allí yo, muy niño, conocí a José José y me hice fan de sus canciones”. Koky es un melomano y un romántico empedernido: su programa La Hora del Lonchecito es un clásico de ese género.

Koky, un conocedor de artistas y discos, nos muestra una gran colección de vinilos de José José. Coge uno de tapa roja, Secretos, y nos dice: “Este es el disco más vendido de José José. Se grabó en 1983 con la composición y producción de Manuel Alejandro. Todas las canciones fueron éxitos: Lo dudo, El amor acaba, Voy a llenarte toda, Cuando vayas conmigo, He renunciado a ti, Quiero perderme contigo, y otras más. Este LP vendió millones”.

Para el conductor, si Europa tiene a Camilo Sesto como el mayor ícono en el género de la balada, en Latinoamérica está José José. “¿Quién no ha sufrido por amor y tiene una canción de José José preferida?”, se pregunta. Y concluye: “Mientras una canción suya siga sonando, él nunca morirá”. Una verdad incontestable.