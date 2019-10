La Semilla: coworking para mamás

Por: Sandra Campó

Ser mamá no debería convertirse en un obstáculo para desarrollarse profesionalmente, sin embargo, para muchas mujeres resulta difícil compatibilizar las tareas propias de la maternidad con la carga laboral de una jornada de trabajo a tiempo completo.

Para las madres que trabajan de manera independiente y con un horario flexible la situación tampoco parece mejorar, pues si tienen que realizar alguna labor durante unas horas el costo de las guarderías infantiles o nidos y el sueldo a una niñera dan como resultado una suma de dinero que no pueden pagar.

Pensando en este problema surge La Semilla, un proyecto creado por tres mujeres que ofrece un espacio de coworking y una guardería en un solo lugar. Ubicado en Miraflores, esta iniciativa autogestionada pretende convertirse en una opción accesible para las mamás de niños pequeños que son trabajadoras independientes.

El origen de La Semilla

A finales del verano del 2018, Virginia Battisti decidió que la única manera de poder trabajar y cuidar a sus hijos era crear un espacio apropiado para ello.

Para ese entonces ya había buscado opciones de guarderías en Miraflores, el distrito donde vive, y también había pensado en contratar a una niñera, pero no podía cubrir el costo de ninguna de esas dos alternativas.

Por eso esta antropóloga y educadora italiana, que vive hace una década en el Perú, no tuvo mejor idea que aliarse con otras dos mamás —Andrea Mejía y Margarita Reyes— que se encontraban en la misma situación que ella y juntas le dieron vida a La Semilla.

Como trabajadora independiente y mamá de dos pequeños, Filippo de 5 años y Pietro de 3, Battisti pensó que un coworking —que es un espacio de trabajo compartido para freelancers—, especialmente creado para mujeres como ella tendría que incluir una guardería infantil.

“La Semilla nace porque no existen espacios de coworking que nos ofrezcan la posibilidad de desarrollarnos profesionalmente al mismo tiempo que nos encargamos del cuidado de nuestros hijos. Entonces lo que nosotras ofrecemos aquí es dar apoyo en el cuidado de sus hijos pequeños a las mamás que lo necesiten en un horario flexible”, afirma Battisti, quien a sus 37 años por fin puede conciliar su carga de trabajo con su labor de mamá.

¿Qué servicios ofrece este coworking para mamás?

Ubicado en Miraflores, este coworking para mamás cuenta en el primer piso con una guardería infantil en donde los niños se quedan al cuidado de profesionales de educación inicial. En el segundo piso se encuentran las oficinas acondicionadas para que las mamás puedan trabajar en un ambiente tranquilo y ordenado.

A diferencia de un nido miraflorino, que usualmente tiene un horario de 3 horas por la mañana, La Semilla ofrece guardería de 8am a 1pm; y también tiene un horario por la tarde hasta las 6pm.

Además, cada mamá puede armar un horario en base a sus necesidades personales, de tal manera que los precios varían desde los 40 soles hasta los 600 soles.

Pero la creadora de esta iniciativa aclara que su interés no es el de generar ganancias: “Nosotras no somos un negocio, somos una comunidad de crianza por eso cada mamá que forma parte de nuestro proyecto participa en la toma de decisiones de La Semilla. El proyecto es autosostenible, no genera ingresos, pero se mantiene a flote y marcha solo”.

¿Quieres formar parte de La Semilla?

Actualmente hay 15 mamás que hacen uso del servicio, junto con sus hijos, y cada una realiza un pago diferente de acuerdo a si lo emplea unos días a la semana o si lo hace a diario.

También se ofrecen becas completas o medias becas, así como un plan solidario que busca ayudar a mujeres que no cuentan con el apoyo económico del padre de sus hijos o que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Algunas pagan la mitad y otras no realizan pago alguno, pero a cambio llevan a cabo algunas tareas administrativas del proyecto.

Con información de Wapa.pe.