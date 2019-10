La historia en siete postales

• LA CONSIGNA. "Eran las 11 de la noche. Vi al señor que estaba con la vincha que decía 'No a la corrupción' y me acerqué. Él estaba parado en la Avenida Abancay y al fondo estaba el Congreso. La frase en la vincha sintetiza la discusión de todos estos días. Y saqué al Congreso difuminado porque es una manera de representar que está desapareciendo, que ya no existe". (John Reyes)