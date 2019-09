Fernando Cilloniz: “Yo también siento que este es el peor Congreso”

Ha sido sin duda el político revelación de estos días, después de que su nombre apareciera en segundo lugar de las preferencias para próximo presidente del Perú -solo precedido por Julio Guzmán- en la encuesta anual de Ipsos entre empresarios y líderes de opinión. En esta entrevista, Fernando Cilloniz reitera sus deseos de candidatear y, aunque aún no tiene partido ni equipo de gobierno, confía en que las cosas se encaminarán como -asegura- se encaminaron cuando candidateó a presidente regional de Ica por Fuerza Popular y terminó ganando.

Usted ha sido la sorpresa de la encuesta de líderes de opinión. ¿Ve cerca su candidatura?

Cada vez más cerca, en honor a la verdad. Yo pensé que iba a terminar mi gestión como gobernador regional e iba a volver a mi vida privada, que tiene mucho que ver con la agricultura, pero me ha sorprendido la cantidad de invitaciones que he empezado a recibir...

¿Invitaciones de partidos?

No. Invitaciones, sobre todo, de universidades regionales de todo el Perú. Y en todos lados, las preguntas recurrentes son: ¿cómo hicieron (en Ica) para hermanarse con Huancavelica, cuando la relación entre costa y sierra siempre es tirante? Y ese fue uno de nuestros principales logros: el hermanamiento a través del agua. O sea, invertir recursos iqueños en territorio huancavelicano para captar agua de lluvias y disponer de ella en los estiajes. La otra pregunta es: ¿cómo hiciste para confrontar a los congresistas corruptos?

¿Se refiere a los congresistas a los que denunció y que eran del partido por el que había sido elegido?

Tengo que aclarar que no fue una situación producida por Keiko Fujimori. Fueron sus congresistas, pero no solo los de ella: tuve muchos conflictos con congresistas de Peruanos Por el Kambio y también del Frente Amplio.

Siempre señala que tiene la mejor opinión de Keiko Fujimori, pese a que en su momento ella lo llamó corrupto y traidor. ¿Ese puente ya está roto políticamente?

Está completamente roto y se perdió el día que ella perdió las elecciones. Después se corroboró con las opiniones que dio públicamente, tildándome de traidor, corrupto y todo lo demás.

Terreno hipotético: si ella reflexionara y lo llamara para una campaña, ¿aceptaría?

Primero, es utópico. Ya me hubiera llamado. Y no va a ocurrir. La verdad es que uno va conociendo a las personas, y a mí me gustan los valores del respeto, la lealtad, la coherencia, y, lamentablemente, esos no creo que sean sus atributos.

Hace unos días dijo que pronto va a dar a conocer el partido por el cual candidatearía.

Hice esta aclaración porque todavía no lo sé. Pero, en aras de la verdad, hay conversaciones con Perú Patria Segura, con Todos por el Perú…

¿Para que sea el candidato presidencial?

Sí. En esos términos estamos conversando.

¿Y la conversación con Julio Guzmán también fue en esos términos?

La de Julio Guzmán fue una invitación a almorzar. Comimos un sanguchito muy frugal y fue absolutamente cordial. Era para intercambiar ideas del Perú.

¿Se ve integrando una plancha presidencial con Julio Guzmán?

No me veo. Creo que él está absolutamente armado y está avanzando, como todos sabemos.

¿Y qué tan armado está Fernando Cilloniz?

Fernando Cilloniz recién está iniciando. Yo soy el principal sorprendido de esta avalancha de entrevistas, y lo que tengo es la experiencia extraordinaria de haber gobernado Ica durante cuatro años. Creo que he aprendido a gobernar (se persigna) en nombre del agua, la salud, la educación y la seguridad. Y eso es extrapolable. Lo que estamos viendo en estos días (muertes de bebés en incubadoras) no es falta de recursos financieros, de presupuesto, de infraestructura ni de especialistas. Eso se llama corrupción. Esas incubadoras no se malogran sino que las malogran, sea por falta de mantenimiento, adrede, o por boicots internos.

¿Eso es lo que llama recurrentemente la microcorrupción?

Sí. Yo diría que, en términos cuantitativos, los 30 millones de dólares de (coima de) Toledo son poca cosa comparados con la suma de estos miles y miles de casos de corrupción menuda. La corrupción menuda supera en monto a la gran corrupción.

Pero la corrupción menuda está enquistada en la sociedad...

Pero así como está enquistada, también está enquistada la integridad. Es un fenómeno extrañísimo, pero extraordinario a la vez. El problema es que la integridad suele ser silenciosa y un poco mansa, pero cuando uno castiga a la corrupción, como hicimos en Ica, aparece la integridad de donde uno menos espera.

¿Pero cómo lograr la continuidad?

Yo confío mucho en la prensa, porque, hoy por hoy, los órganos de control no funcionan. En cambio, la prensa controla más. Si no fuese por la prensa, olvídate de Cuellos Blancos, olvídate de Lava Jato y olvídate de Toledo y compañía.

¿No es de los que piensa, como ciertos sectores políticos, que el Poder Judicial está manejado por Gustavo Gorriti y el IDL?

El Poder Judicial está podrido, y yo sí valoro el rol de Gustavo Gorriti, y sí valoro el rol de los fiscales Vela y José Domingo Pérez. Nunca había visto esa entereza, esa valentía. Ojalá tuviésemos más gente dispuesta a desenmascarar la corrupción. Yo tengo amigos que despotrican de IDL, pero ha jugado un rol estupendo.

En ese sentido, usted ha sido crítico del presidente Vizcarra, incluso lo ha llamado pusilánime, pero, ¿reconocería que levantar la bandera anticorrupción es un logro?

Pero la ha puesto en un espacio de la corrupción, la de alto vuelo, pero la corrupción de abajo es mucho más maltratadora. La corrupción de arriba es indignante, pero esa corrupción no le quita la plata al pobre. A mí la que más me duele es la de abajo. Contra esa, Vizcarra no está luchando.

Usted ha dicho que no quiere definirse de derecha o de izquierda. Pero, en una posible segunda vuelta, ¿sus votantes estarían en Fuerza Popular o con Verónika Mendoza?

Creo que los intelectuales, los periodistas, la academia, los políticos, hacen mal en poner la disyuntiva derecha o izquierda. Pregunten a la gente: ¿agua, salud, educación, seguridad? Pero, por encima de eso, pregunten: ¿corrupción o integridad? Cuando a mí me hablan de izquierda, yo siempre contesto: ¿la izquierda de Maduro o la izquierda de Lagos en Chile? Yo me voy por la izquierda de Lagos. Una izquierda íntegra que reconoce las bondades de la economía de mercado, pero con sensibilidad social.

Ha dicho también que el Congreso no tiene la culpa de los fracasos del gobierno de Vizcarra. ¿Por qué la ciudadanía percibe otra cosa? ¿Por qué Vizcarra tiene más de un 50% de aprobación?

Cuidado: el Congreso es indefendible. Ha pretendido interferir en la gestión del Ejecutivo y quiere enterrar vivo a Vizcarra. Yo he vivido el clientelismo político de parte de los congresistas. No estoy defendiendo al Congreso. Lo que estoy diciendo es que el problema de salud no es un problema generado desde el Congreso. Es un problema del Ejecutivo y, en este caso concreto, de los gobiernos regionales.

¿El gobierno de Vizcarra es un fracaso?

Yo creo que en el ámbito de la reconstrucción del norte es un fracaso. Yo creo que en el ámbito de la promoción de inversión empresarial privada es un fracaso.

¿Le reconocería algún mérito?

Los Panamericanos. Un éxito rotundo. Al César lo que es del César: este gobierno ha hecho los mejores Juegos Panamericanos de la historia. Pero es un fracaso estrepitoso en materia de reconstrucción de la infraestructura dañada por el Niño. Y desde el punto de vista iqueño, y sumo a medio Perú, es un fracaso en la construcción de infraestructura vial.

Hay quienes dicen que con la lucha anticorrupción se han logrado cosas buenas, pero que también las autoridades temen actuar, porque los pueden acusar de corruptos...

Es un tema vital el que tocas. La Contraloría también ha fracasado: en vez de controlar, ha infundido temor, y hay muchos funcionarios que no firman nada por temor. Además, la Contraloría debió detectar la corrupción. ¿Dónde estuvo en Lava Jato? ¿Por qué no detectó la sobrevaloración de las obras?

¿Hizo bien Vizcarra en pechar al Congreso?

Sí, a la corrupción hay que pecharla. En eso hizo bien. En lo que critico a mi amigo Martín Vizcarra es en que ha fracasado en la reconstrucción del norte, donde el Congreso no tiene nada que ver. La Autoridad Nacional para la Reconstrucción con Cambios es una institución del gobierno central. Tiene presupuesto y ha fracasado.

¿Ese es el mayor fracaso de Vizcarra?

Yo diría que sí. Y lo de Tía María, me parece.

¿Qué tan dispuesto estaría, más allá de sus legítimas aspiraciones presidenciales, a apoyar al presidente Vizcarra en el Ejecutivo?

La verdad que no creo que funcione. Somos completamente diferentes, y eso lo he descubierto últimamente.

Pero tienen un montón de coincidencias: ambos han sido gobernadores regionales exitosos...

Y ambos somos de la UNI, somos amigos... Pero yo veo que se necesita más firmeza. Mira qué popular es George Forsyth. ¿Y qué hizo? Puso orden. Ni una bala, ni un herido y menos muertos. El peruano valora el orden. En cambio, esas reuniones del presidente Vizcarra, que trascendieron deslealmente, denotan pusilanimidad. A mí me hubiese gustado verlo imponerse por el bien de los isleños.

Tras lo ocurrido, ¿está de acuerdo con el adelanto de elecciones...?

A mí me hubiese gustado que se respeten los plazos pero, con lo que estamos viviendo, que venga el adelanto, porque el presidente lo está proponiendo, porque el país se ha enredado en un mar de incertidumbres, porque nadie sabe cuándo van a ser las elecciones. Estamos en el peor de los mundos...

¿Realmente en el peor de los mundos? La economía todavía tiene algún crecimiento, hay cierta estabilidad...

Tienes razón. La economía peruana es muy sólida. Corrijo: no estamos en el peor de los mundos. Pero la incertidumbre política no es buena. Nosotros hemos tenido pésimos gobernantes, como Toledo o Humala, y la economía siguió creciendo y nadie habló de adelanto de elecciones.

Pero tal vez porque no hubo un Congreso tan obstruccionista y hostil, ¿no?

Yo también siento que este es el peor Congreso, pero dicen los analistas que los congresos anteriores eran tan malos como este. Cuando uno elige a un Congreso malo hay que saber asumir la responsabilidad, y a tragarse el sapo, y a terminar. El 2021 no está muy lejos. Lo ideal hubiera sido que terminemos el período, pero dadas las circunstancias y dado que el propio presidente está planteando el adelanto ya pues, que venga.