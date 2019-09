Rosalía incendia la noche

Hace once años a Rosalía le dijeron que no, que no tenía el carácter ni la voz para convertirse en una estrella del canto. Sucedió en el programa concurso de canto Tú sí que vales, de España.

Era ella aún una adolescente, tenía 15 años y su voz, esa voz aflamencada que hoy atrae con fuerza magnética a miles, se esforzaba por interpretar, por sonar como la cantante de soul Alicia Keys en el escenario, pero no convencía, desafinaba, no estaba lista.

La descalificaron y otro concursante se llevó el reconocimiento del jurado, pero ella, gallarda y con determinación, respondió a las críticas: “No pasa nada, yo he venido a aprender de profesionales como vosotros y acepto su opinión”.

“Tozuda y valiente”, así calificaron sus familiares a la cantante en una entrevista para El País de España, y es que, contaron, cuando Rosalía no veía un crecimiento en su carrera artística, no claudicaba.

Le dijeron que estudie para maestra de canto cuando nadie, ni un productor musical, le devolvía las llamadas, y la muchacha, cuya pasión por el flamenco le viene de su abuela que cantaba por pura afición, dijo que no, que ella sería una estrella.

Y vaya que lo está logrando. Rosalía Vila, natural del barrio de Sant Esteve de Sesrovires de Cataluña, ha crecido, tiene 25 años y acaba de ganar, junto al reguetonero J. Balvin, dos premios en la última edición de los MTV Music Awards, en las categorías mejor videoclip latino y mejor coreografía por el hit Con altura, que la está rompiendo en YouTube pues al cierre de esta edición ya pasaba los 790 millones de reproducciones.

La artista barcelonesa –también productora, compositora y actriz (ha cantado en la última película de Pedro Almodóvar, Dolor y gloria)– se está convirtiendo en un fenómeno global y, al igual que la música de su paisano Alejandro Sanz, ha trascendido la península. Su rostro, ese rostro enmarcado en ese largo pelo negro que cae como cascada, se ha vuelto a ver por estos días en las pantallas gigantes del Times Square, el epicentro de Manhattan en Nueva York. Ni bien lo supo, como buena hija de estos tiempos, Rosalía subió esta noticia a su cuenta de Instagram donde tiene más de 7 millones de seguidores.

La creadora del Tra trá ...

La han llamado la revolucionaria del flamenco, la millennial que ha acercado ese género musical tan intenso y desgarrador a los más jóvenes, y la atrevida que ha reinterpretado esta expresión artística de la España más tradicional bajo sus propias reglas.

Rosalía no viste el clásico vestido rojo y los taco nes altos, los ha cambiado por enterizos de estilo sporty chic y zapatillas de plataforma alta. “No es necesario vestir vestido para cantar flamenco”, dijo en una entrevista.

No proviene de una familia de bailaores, a ella la atrapó esa música “tan emotiva y brutal”, le dijo al The New York Times, cuando tenía 13 años. Llevó clases de canto, se matriculó en la Escuela Superior de Música de Cataluña, y su trabajo final de carrera se convirtió en su segundo disco El mal querer (Sony, 2018). Producción que la crítica calificó como “obra maestra” por lo experimental y conceptual.

Las once canciones que la componen exploran el devenir de una relación tóxica. En el último single, A ningún hombre, con voz desgarradora, Rosalía canta Voy a tatuarme en la piel / tu inicial porque es la mía / pa’ acordarme para siempre / de lo que me hiciste un día.

Si se explora la breve y fructífera carrera de la cantante nos encontraremos con la artista que nunca perdió su raíz, y aunque ha fusionado el flamenco con ritmos más urbanos como el rap y el trap, persisten en sus videoclips los símbolos de la tradición española como los toreros, los nazarenos, los bailaores, las vírgenes.

Rosalía pisa fuerte para coronarse como la reina definitiva del flamenco pop. Se ha rodea do de gente talentosa como la coreógrafa Charm La’Donna, autora de los pegajosos movimientos de Con altura, y el artista Filip Custic, que la ha fotografiado para las portadas de las prestigiosas revistas Vogue y Esquire. El mundo está viendo crecer a un nuevo ícono de la música; Rosalía, con sus uñas largas de gel y sus flecos flamencos, lo ve todo desde lo alto.