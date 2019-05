Netflix, jóvenes y suicidios

Cuando se estrenó en Estados Unidos la serie 13 Reasons Why, una producción original de la plataforma de streaming Netflix, varios especialistas expresaron su preocupación por el efecto que una historia que trataba sobre el suicidio podría tener sobre los adolescentes. La primera temporada tiene 13 episodios, uno por cada casete que la protagonista, Hannah, dirige a quienes culpa de empujarla a tomar la decisión de matarse.

"La gente joven se va a identificar con Hannah y es probable que veamos más suicidios como resultado de esta serie de televisión", le había dicho entonces al diario The Washington Post, Dan Reidenberg, director de Suicide Awareness Voices of Education (SAVE), un programa de prevención del suicidio.

"Los jóvenes no son muy buenos para separar la ficción de la realidad. Eso es todavía más difícil si estás luchando con tus pensamientos", dijo Reidenberg, que criticó que el programa no hubiera incluido "una alternativa viable al suicidio" ni mencionara las enfermedades mentales o la depresión. "Mi opinión es que quizá haga más daño que bien", concluyó.

Parece que el tiempo fortalece esos argumentos: un estudio, publicado el lunes en el Journal of American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, parte de los datos recogidos por el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades entre 2013 y 2017 y llega a una conclusión: al mes siguiente del estreno de 13 Reasons Why en Estados Unidos -el 31 de marzo de 2017- los suicidios en la franja de edad de 10 a 17 años aumentaron un 28,9% en ese país.

"Aunque los autores advierten de que no se puede establecer una relación causal, las expertas consultadas inciden en el peligro de que en los medios de comunicación se presente el suicidio en términos idealizados: es importante hablar del suicidio, sí, pero desde el punto de vista de la prevención y animando a quien piense en quitarse la vida a buscar ayuda", reseñaba el diario español El País .

Es la tasa más alta de cualquier mes de los cinco años estudiados. Los investigadores estiman que el estreno de Por trece razones, cuya tercera temporada está en fase de producción, se asocia con unos 195 suicidios adicionales en 2017 entre los 10 y los 17 años. No han encontrado un aumento en las demás franjas de edad, lo que, afirman, va en la línea de trabajos previos según los cuales los más jóvenes pueden ser particularmente vulnerables al contagio del suicidio.

"La cautela al momento de exponer a niños y adolescentes a la serie está justificada", concluyen los autores del estudio.

Un tema polémico

Ahora la polémica se centra en si la serie es una propuesta valiente que habla de un tema que ha sido tabú durante mucho tiempo para públicos juveniles o si se trata de una glorificación del suicidio a través de la historia de Hanah, una estudiante adolescente que sufre acoso y bullying en su escuela y no logra superarlo. La serie está basada en el libro del mismo nombre escrito por Jay Asher en 2007.

La crítica televisiva, desde un principio aplaudió 13 Reasons Why, y los productores defendieron su propuesta indicando que trataron el tema con valentía. Incluso la escena del suicidio es muy descriptiva. Uno de los guionistas, Nic Sheff, escribió en ese momento una columna para explicar por qué lo hicieron así. "Parecía la ocasión perfecta para mostrar cómo se ve realmente un suicidio, quitarle esa imagen mítica de un irse a la deriva tranquilamente. Hacerle frente siempre será la mejor defensa contra la pérdida de otra vida".

Para la segunda temporada, Netflix consultó a expertos en prevención del suicidio. Ellos también citaron otro estudio, publicado por la Universidad de Pensilvania que arrojó que la serie resultó beneficiosa para los estudiantes que la veían hasta el final. La serie, producida por Selena Gómez, ha tenido un éxito enorme a nivel mundial y está en la fase de producción de su tercera temporada.

Por su parte los responsables del estudio publicado el lunes por el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades señalan que los resultados deberían aumentar la conciencia de que los jóvenes son particularmente vulnerables a los medios. "Los medios de comunicación deben tener cuidado para ser constructivos y serios con los temas que se cruzan con las crisis de salud pública”, dijo Lisa Horowitz, coautora de la investigación. (R.M).