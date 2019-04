¿Qué es el cuidado natural de la piel?

Lourdes Martínez

Fundadora y CEO de Lou Botanicals & Co.

Cuando hablamos del cuidado de la piel, automáticamente imaginamos cremas o elíxires que nos dejarán la piel lozana y tersa sin pensar en qué pueden contener. De pronto, si somos un poco curiosos y leemos la etiqueta, encontraremos ingredientes muy difíciles de pronunciar y probablemente no tendremos idea de su procedencia.

Se estima que una mujer utiliza, en promedio, doce productos para el cuidado personal en un solo día, los cuales pueden llegar a tener hasta 168 ingredientes altamente tóxicos y carcinógenos, y ser absorbidos en tan solo 26 segundos por nuestra piel y así llegar al torrente sanguíneo. Esto, combinado con el sedentarismo y el estrés, eleva el riesgo de contraer males a largo plazo.

Pero con un poco de investigación encontraremos un sinfín de alternativas para el balance natural en nuestra rutina, con productos sin preservantes irritantes ni disruptores hormonales e, incluso, veganos libres de testeo animal.

Pero el cuidado natural de la piel no solo se trata de productos, sino que tiene como propósito nutrir la piel, sin despojarla de sus aceites naturales y mantenerla limpia para que pueda regenerarse sola de manera continua. Es un trabajo permanente en el que la constancia es lo más importante y en el que es necesaria una alimentación con muchos antioxidantes, omega 3, vitaminas A, C, E y K, que promueven la regeneración de la piel y combaten los radicales libres. Las horas de sueño y la hidratación con abundante agua son también significativas para mejorar cómo nuestra piel se ve y siente.

El cuidado natural de la piel no solo nos ayuda a promover un estilo de vida más consciente con nuestro entorno y con nuestro cuerpo, también nos permite ver con claridad la belleza de nuestra naturaleza, en este mundo en el que nuestras imperfecciones no son normalmente celebradas. La verdadera belleza se encuentra en la bondad de nuestras acciones, en la naturaleza de nuestro corazón y en la increíble fuerza que poseemos para crear un mundo en el que nuestras diferencias no se oculten, sino que más bien, se celebren con amor infinito.