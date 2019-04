Ese terrible dolor en las rodillas

Un día del 2016, Arantxa Alfaro, 24 años, estudiante universitaria, se despertó con un gran dolor en las rodillas. No se lo explicaba, porque no había sufrido ningún golpe reciente. Fue al centro médico de su universidad, sacó una cita, y cuando el traumatólogo la atendió, días después, el diagnóstico fue sorprendente: condromalacia rotuliana grado dos. Es decir, medianamente avanzada.

La condromalacia es la degeneración del cartílago articular que protege la rótula. Su inflamación, lesión, e incluso desaparición, es la que provoca el dolor y los grados en que la dolencia se encuentra. El grado cuatro es el más avanzado. Caminar, hacer deporte o subir escaleras activan el dolor.

Los casos de condromalacia rotuliana en pacientes menores de 25 años aumentaron en los últimos años en nuestro país, según cifras de Essalud. De igual forma, más del 50% de las personas mayores de 50 años en el Perú también sufren de artrosis, enfermedad que causa la degeneración de las articulaciones en rodillas, cadera, hombros, columna, manos y pies.

Arantxa Alfaro siguió un tratamiento con equipos láser que han calmado en parte el dolor en sus rodillas, pero todavía debe continuar con sus terapias. "La condromalacia tiene periodos de crisis, hay momentos en que te duele más. Pero después de que inicié el tratamiento, el dolor que estaba, por ejemplo, en nueve, ha bajado a siete", dice. Ella lleva un número determinado de terapias, descansa un mes y luego vuelve a terapia.

Tecnología médica

El doctor Mycola Inyutin, del Instituto de Salud Medintex, realiza terapia contra la artrosis y la condromalacia con equipos láser. "La condromalacia o la artrosis no tienen cura, el cartílago no se regenera, pero si el paciente viene en una etapa inicial o moderada, es posible detener el proceso degenerativo en la articulación", afirma.

¿Cómo ocurre eso? La dolencia puede ser controlada mediante el tratamiento con ondas electromagnéticas, es decir, mediante el uso de distintos tipos de láser de baja potencia.

"El cartílago articular degenera porque los tejidos no reciben la nutrición adecuada y eso sucede porque no llega suficiente sangre. Disminuye la red de microcapilares que lleva nutrientes a los tejidos. Este tratamiento con láser neovasculariza, regenera los capilares, lleva sangre y nutrientes a las articulaciones, y así paramos el proceso degenerativo", comenta el especialista.

El paciente debe acudir al experto en las etapas iniciales porque sino puede ser tarde y el daño es irreversible. Cuando la condromalacia es de primer grado se hincha el cartílago; en el segundo grado pasa a fisura; en el tercer grado el cartílago sufre fisuras grandes; y en el cuarto grado ya desaparece el cartílago casi por completo. "Hemos comprobado que muchas personas acuden a terapia en etapas muy avanzadas. Y en esos casos ya no hay nada que hacer", dice Inyutin.

El efecto regenerativo, analgésico y antiinflamatorio que tienen las ondas electromagnéticas quitan el dolor y la limitación del movimiento que causa esta enfermedad.

"Nuestra preferencia es el láser porque regenera microcapilares y vasculariza, no hay otro factor que haga eso". El día que lo entrevistamos había pacientes en terapia. Los equipos para el tratamiento eran una especie de punteros que lanzaban sus ondas y una luz roja sobre parte de la articulación que necesitaba tratamiento.

"Los tratamientos con terapia láser se usan desde los años 70 en la Unión Soviética después de que, tras años de investigaciones, se comprobó que no tienen efectos colaterales en las personas", explica el médico. También dice que las terapias alternativas como la glucosamina, la ingesta de colágeno o pastillas contra la artrosis no tienen efecto. "No se puede curar, pero sí detener y controlar el deterioro de la articulación" (R. M.).