Sinceramente Cristina

Sea por morbo, curiosidad o fanatismo, si el libro de Cristina Kirchner, con un tiraje de 20 mil ejemplares, se agotó en un par de horas solo significa una cosa: que Argentina necesita saber, con urgencia, qué tiene que decir la expresidenta, ex primera dama, exdiputada y ahora senadora.

Editado por el conglomerado Penguin Random House bajo su sello Sudamericana, Sinceramente –que es como se llama este bodoque de 600 páginas dividido en diez capítulos– es producto de un trabajo de un año y medio donde lo contado prevalece sobre lo escrito. Si bien las versiones oficiales dan cuenta de que cada página lleva su puño y letra, lo cierto es que Kirchner se lo dictó íntegramente a su secretario privado Mariano Cabral. En medio de sus viajes, su despacho y su departamento, Cabral escribía a mano, artesanalmente, cada cosa que le era narrada.

Los archivos, pasados a computadora, no fueron enviados en correos electrónicos sino a través de USB para evitar filtraciones. La escritora María Seoane y la periodista Ana Laura Pérez tuvieron la trabajosa tarea de hallar el tono en primera persona. Es decir, que sonara a ella en cada coma y en cada punto. La impresión no quedó exenta de secretismo: se realizó en tres imprentas distintas. El anuncio, desde luego, provino desde su Twitter.

“Creyeron que tanto acoso terminaría abatiéndome. Hicieron y siguen haciendo todo lo posible para destruirme, literalmente. Es claro que no me conocían”, dice en uno de los pasajes, ardida, con aires revanchistas y con la promesa ególatra de que ahora sí la conocerán.

En 600 páginas tenía que haber revelaciones. Como su resistencia a entregarle la banda presidencial a Mauricio Macri, en diciembre del 2015. “Todo Cambiemos quería esa foto mía entregándole el mando a Macri porque no era cualquier otro presidente. Era Cristina, era la 'yegua', la soberbia, la autoritaria, la populista en un acto de rendición”. Obviamente, se despachó contra el actual mandatario en una vieja práctica de los políticos: descalificar todo lo que no hizo o dejó de hacer el siguiente y viceversa. Y lo tildó de ser “el caos de la Argentina”.

Pero si algo ha provocado ojos saltones es uno de los capítulos donde Cristina Kirchner se refiere a cómo obtuvo la carta que el general don José de San Martín le envió a Bernardo O’Higgins, en 1835. Documento histórico que fue robado en 1981 del archivo Vicuña Mackenna, en Chile, y que fue encontrado durante un allanamiento a su propiedad, hecho por el que fue procesada en marzo.

"Cuando visité Moscú, en 2015, luego del almuerzo de trabajo que nos ofreció el presidente de la Federación Rusa, Vladímir Putin, al retirarnos del mismo hizo detener el paso de nuestra comitiva y pidió a uno de sus colaboradores, que tenía una caja en sus manos, que se acercara. Y allí, ante mi sorpresa y traductor mediante, me dijo: "Esto es para usted, presidenta". Cuando abrí la caja y pude ver la carta original de San Martín a O'Higgins, casi me muero. Lo miré y le pregunté: '¿Y esto? ¿De dónde lo sacaron?'. La respuesta no se hizo esperar y me sorprendió aún más: 'La mandamos a comprar para usted en Nueva York'", cuenta.

Cristina dedicó varias páginas, desde luego, a su esposo Néstor Kirchner, quien la antecedió en la presidencia, y que falleció en el 2010. "Si tengo que decir qué es lo que más extraño de Néstor es no tener una persona con quien hablar y discutir a fondo. Sé que puede sonar mal, o tal vez injusto, pero es la verdad: lo que podía sentir y tener de esas conversaciones con él, nunca más lo volví a encontrar con nadie".

Todo esto sucede mientras Kirchner se encuentra en Cuba, visitando a su hija Florencia, procesada por blanqueo de capitales, y a su vez hospitalizada en La Habana por un cuadro de estrés postraumático. Inverosímil o no, no son buenos tiempos en general. Su madre Ofelia Wilhelm falleció hace dos viernes, a los 89 años, a causa de un cáncer de endometrio; y el juez Claudio Bonadio amplió el procesamiento en su contra por supuestos sobornos en diversas obras públicas.

Sea como fuere, la presentación de Sinceramente, programada para el 9 de mayo en la Feria del Libro de Buenos Aires, será un acto político. Quién sabe y allí anuncia oficialmente su candidatura a los próximos comicios electorales. Cristina Kirchner parece haberse salido con la suya: es sinceramente candidateable (R. G.).