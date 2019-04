Kevin Feige: El vengador oculto

Fue en la Comic Con de 2006 cuando Kevin Feige (45) tuvo la primera visión de lo que con el tiempo se llamaría el Universo Cinematográfico Marvel (UCM).

Era entonces jefe de producción de Marvel Studios y visitaba por primera vez la convención de amantes de los cómics más grande del mundo, con el fin de presentar Iron Man, la primera cinta que la compañía producía por su cuenta, luego de años asociada a las grandes cadenas de Hollywood, cediendo las historias de sus superhéroes pero sin mayor influencia en el área creativa de las películas.

Un fanático tomó el micrófono y le preguntó a Feige si algún día los personajes de Marvel podrían cruzarse, como ocurre muchas veces en las historietas.

–Si escuchaste los [nombres de los] personajes que mencioné, en los que estamos trabajando actualmente, no es una coincidencia que algún día eso pueda ser el equivalente a Los Vengadores– contestó, siendo interrumpido por los vítores de un enfervorizado público.

En ese momento Iron Man ni siquiera había sido estrenada y parecía una locura hablar de "crossovers" con Hulk, Thor o el Capitán América. Feige dice que para entonces solo le interesaba que a su primera película como estudio independiente le fuera bien. Y que pudiera hacer la siguiente y la siguiente.

Pero fue en ese momento que empezó a darle vueltas la idea de crear un "universo".

Amante de los cómics

A pocos días del estreno mundial de Avengers: Endgame, casi no hay lugar del planeta donde no se conozcan los rostros de Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, Chris Evans o Liam Hemsworth. Muchos fanáticos también se han aprendido los nombres de directores como Joss Whedon o los hermanos Russo. Pero son menos los que reparan en el hombre que verdaderamente impulsó la creación de este universo cinematográfico. Ese es Kevin Feige, el presidente de Marvel Studios.

Nacido en Boston en 1973, Feige se mudó a California para asistir a la Escuela de Cine de la USC, en la que estudiaron directores tan enormes como George Lucas y Ron Howard.

Era un amante de los cómics, pero no de los que se saben todos los arcos narrativos de los personajes. Lo suyo siempre fueron las películas, como Star Wars, Indiana Jones o Volver al futuro.

Comenzó en la industria de la mano de la productora Lauren Shuler, con la que hizo Volcano (1997) y Tienes un email (1998). En 2000 fue productor asociado de X-Men. Fue allí –dice– donde se volvió un experto en Marvel. Por su labor en esta cinta, Avi Arad, jefe de Marvel Studios, se lo llevó a trabajar como su mano derecha.

Escenas postcréditos

Cuando Marvel decidió hacer sus propias películas, otras compañías tenían los derechos de sus personajes más populares, como El hombre araña (Sony), los Cuatro Fantásticos y los X-Men (Fox). Los superhéroes más grandes que tenían entonces eran Iron Man y Hulk. Y fue a ellos a los que Feige decidió dedicar sus primeros filmes.

Fue durante la producción de Iron Man que sucedió un hecho que terminó de encaminar en la mente del productor la idea de crear el universo de Los Vengadores. El representante de Samuel Jackson lo llamó para contarle que el actor era un fan de Marvel y que quería tener algún papel en la película.

–En las tramas de Ultimate de Marvel Comics habían estado dibujando a Nick Fury idéntico a Sam Jackson– le contó Feige al New York Times. –Entonces pensé "¿qué tal si hiciéramos una miniescena como Fury?". Lo arreglamos para que saliera al final de los créditos, cuando solo los ultrafanáticos se quedan en la sala. No queríamos interrumpir la película de modo que algunos dijeran "¿Por qué Sam Jackson trae un parche en el ojo? ¿qué está pasando?".

En la escena postcréditos, Fury le habla por primera vez a Tony Stark –y a los espectadores– de la "Iniciativa Avengers".

–En Hulk: el Hombre Increíble, se nos ocurrió que Robert Downey apareciera al final. Pensamos que, si acaso, podríamos construir después el universo.

Iron Man se estrenó en mayo de 2008 y el primer fin de semana recaudó más de US$ 98 millones. Fue un éxito. El lunes siguiente, Feige, para entonces ya presidente de la compañía, anunció los estrenos de Iron Man 2, Thor, Capitán América y Avengers. Era un plan muy ambicioso. No se trataba solo de secuelas ni de una saga tipo Star Wars, sino de diferentes superhéroes, con sus propias historias y villanos, que viven en un mismo tiempo y que, eventualmente, se encuentran y trabajan juntos como equipo.

Ni la prensa ni el público se volvieron especialmente locos. Feige lo atribuyó a un natural escepticismo. Ellos mismos tenían dudas. ¿Qué pasaría si la gente odiaba a Thor o les parecía ridículo Loki? ¿Si no se creían la historia de un super soldado congelado por 70 años?

A pesar de eso, el jefe de Marvel Studios ya empezaba a hablar de las fases del Universo Cinematográfico Marvel. De la Fase 1, que comenzó con Iron Man y que acabaría con la primera película de Avengers. Y de las siguientes cuatro fases, con nuevos personajes, cada una de las cuales acabaría con una cinta que reuniría a este grupo de superhéroes enfrentando amenazas cada vez mayores.

Crear un universo

Once años y 22 películas después, la industria se pregunta cuál es la fórmula que llevó a Feige a construir la franquicia cinematográfica más grande de la historia. Otros grandes estudios intentan o planean crear sus propios universos y, en el camino, algunos fracasan estrepitosamente. Por eso los periodistas se lo suelen preguntar siempre: ¿cuál es la receta?

–El único consejo es que no te preocupes por el universo– le dijo Feige a Vanity Fair. –Preocúpate por la película. Nunca nos propusimos construir un universo. Nos propusimos hacer una gran película de Iron Man, una película de Hulk, una película de Thor, y luego poder hacer lo que en ese momento nadie más estaba haciendo: unirlos (...) La idea de sentarse a decir "vamos a construir un universo cinematográfico" podría estar un poco fuera de lugar. "Vamos a sentarnos a hacer una gran película y, si la gente está interesada en eso, hay formas e ideas para unirlos en el futuro".

Aunque, tras años de cintas sobre estos personajes, algunos críticos han señalado que empiezan a parecerse demasiado, hay cierto consenso en que todas son por lo menos de calidad promedio y que hay algunas verdaderamente notables.

¿Cómo lograr que cada una no se alejara demasiado del espíritu del universo, tomando en cuenta que fueron escritas y dirigidas por distintas personas? Fue Feige, con su conocimiento enciclopédico del mundo Marvel, quien ofició de guía creativo, cuidando que no se perdiera la coherencia en cada uno de los capítulos de esta vasta historia.

Cuando Disney compró Marvel Studios, en 2009, él alabó la libertad que le dio la compañía para seguir haciendo películas bajo su propia mirada. Hoy, que acaba de adquirir Fox, Feige se frota las manos. Después de dos décadas , podrá volver a trabajar con los X-Men, una saga que a él lo apasionaba desde niño. Y esta vez, el control creativo estará en sus manos.

Cuando mira atrás, Feige no puede evitar sentir melancolía.

–Esto ha sido mi vida por alrededor de una década. Me casé en esa década, tuve dos hijos en esa década y he producido 23 películas en esa década. Me cuesta detenerme a pensar en eso, por temor a que me ponga a llorar y hacer el ridículo. (O.M)