Alan García: Sus palabras

Ahora que el ex presidente Alan García ya no está entre nosotros- se quitó la vida en medio de las investigaciones que lo vinculaban con los sobornos pagados por Odebrecht en el Perú- no solo ha dejado el recuerdo de sus dos gobiernos, sino también el de su enorme capacidad retórica. Varias veces le concedió entrevistas a Domingo y ahora, cuando empiezan a aquietarse las emociones de su muerte y su sepelio, presentamos extractos de esas conversaciones para acercarnos un poco al personaje a través de sus palabras.

Animal político

-Hay en la gente la percepción de que usted siempre está en campaña, como si la candidatura fuera aquí, ahora.

-Si me preguntara cuál es mi profesión, le diría que soy político. Es decir, hablar, convencer, hacer propuestas. Déjeme ser inmodesto por un momento.

-Y siendo inmodesto, también, ¿considera que ha enrumbado muchas políticas de este gobierno?

Pienso que algunos temas se han logrado por la insistencia. Y lo que debe hacer un político es plantear las cosas de manera que el adversario no las pueda ignorar. Esa es mi obligación y lo que haré hasta que me muera. (...) Ese es un tema que a mí me compromete más que volver a escuchar el tatachín con la banda en el pecho.

-Pero ese tatachín tiene sus encantos, ¿no?

-No para quien ya los tuvo.

(Maritza Espinoza, abril 2002).

Candidato permanente

-¿Pero qué es el Apra sin Alan García?

-Yo he dicho que el Apra es como el río Amazonas en la historia del Perú en el siglo veinte. El Apra es como un arañazo de Dios. (...) Y, como nosotros lo decimos, podemos ocupar un espacio del treinta o cuarenta por ciento de personas...

-A pesar de lo que usted dice, existe la idea de que el Apra sin usted es el dos por ciento del electorado. ¿Por qué no se proyectan con nuevos rostros presidenciales?

-Es lo que más quisiera yo.

-¿No será usted una presencia demasiado imponente dentro del partido que impide que se generen nuevos liderazgos?

-Primero, yo he sido presidente. Y lo digo para enfatizar que los apetitos y las expectativas de protagonismo están superados. Segundo, he tenido un largo período de reflexión, solo y perseguido, para pensar qué pasará con mi país y con mi partido. (...) Ahora, un líder no se inventa. (...) Tiene que mostrarse a sí mismo. (...).

-Aunque usted repetidas veces ha dicho que no sueña con ceñirse de nuevo la banda presidencial, sigue siendo la carta del Apra para el 2006.

-Momentáneamente, quizás la más visible.

-Dígame otro nombre.

-Tenemos un equipo de dirigentes importantes. Del Castillo es un hombre que ha ganado mucha legitimidad política. Mercedes Cabanillas ha sido ya candidata del partido. Mauricio Mulder es un hombre nuevo.

-¿Tienen ellos perfil presidencial, doctor García?

-¡Eso le toca decirlo a los votantes!

(Maritza Espinoza, agosto 2003)

Bajo sospecha

-¿Usted considera que hubo actos de corrupción en su gobierno?

-(...) Yo digo: Así como en ese gobierno se produjeron actos de corrupción muy grandes, es posible, es cierto que tienen que haberse producido actos de deslealtad con la moral durante mi gobierno.

-¿Y uno de ellos pudo ser de alguien tan cercano a usted como Mantilla?

-Esperaré las conclusiones pero, personalmente, yo jamás creí que eso fuera posible.(...).

-Dada la cercanía que tenía Agustín Mantilla con usted, la gente asocia y dice: No puede ser que alguien tan cercano haya cometido actos de corrupción sin que él supiera.

-¡¿Y cómo le parece a usted que uno tiene que saber exactamente...?!

-Eso avalaría lo que dice Fujimori: Montesinos operaba y yo no sabía...

-O avalaría lo que dice Toledo: Adam Pollack opera y no hay problema (risas) (...).

(Maritza Espinoza, enero 2006)

Disolver, disolver

-¿Cómo aprobar esta reforma con un Congreso que nunca se pone de acuerdo, y que tendrá como nuevos inquilinos a los humalistas?

–Creo que quien es elegido presidente puede cumplir sus promesas aplicando las sanciones que contempla la Constitución. Y una de esas sanciones es la disolución del Congreso. (...) Si hubiéramos tenido un presidente con energía que hubiera propuesto cinco temas al Congreso, y al no conseguirlo lo hubiera disuelto estoy seguro de que el siguiente Congreso sí hubiera actuado.

–¿No teme que esta idea de cerrar el Congreso, si no respalda sus ideas, genere mayor antivoto y rechazo a su candidatura?

–(...) Quien gana a todos en impopularidad en el país es el Congreso, porque es el centro de las prerrogativas para un grupo de personas. No habría medida más popular que plantear la disolución del Congreso, si se le pide algo y no lo quiere hacer. Le devolvería el derecho a las personas de escoger a quiénes pueden hacer las cosas, pero también sería un ejemplo de la energía que pide la gente.

(Emilio Camacho, Enero 2006)

Sobre el poder

–¿Extraña el poder?

–El poder es la capacidad de influir en el pensamiento de otras personas y en la orientación de la sociedad. Y eso no está solo en la banda presidencial, sino en la capacidad que uno tiene.

–¿Mantiene su poder de influencia?

–No sé si lo mantenga, pero creo que una persona no lo pierde cuando deja un cargo. Otra cosa es ejercer ese poder. En este momento yo estoy alejado de la acción directa. Primero porque me parece totalmente justo que quien ha dejado el cargo se mantenga en silencio dejando actuar al que lo ha sucedido. (...).

–¿No siente las ansias del futbolista retirado?

–Nooo , los políticos actuamos con el pensamiento y eso termina con la muerte. Como decía Fernando Belaunde, nosotros no pasamos al retiro como los militares. El político no tiene derecho a la jubilación.

(Oscar Miranda, mayo 2012)

Un 5 de abril

-Yo le preguntaba por el momento en que su vida corrió mayor peligro porque, coincidemente, lo veía reflejado en el Alan García de su novela El mundo de Maquiavelo, este personaje que la noche del 5 de abril ve rodeada su casa de militares y debe tomar una decisión: o abrirse paso a tiros con las dos pistolas y la escopeta que había en su casa, o salvar la vida y escapar por las azoteas, ¿usted, el Alan García real, tuvo que tomar la misma decisión?

Sí. Hechos los cálculos de posibilidad y sobrevivencia era imposible enfrentar en la oscuridad a dos tanquetas y 200 hombres del ejército...

...Acompañado sólo por Jorge del Castillo.

Sólo estaba conmigo Jorge del Castillo y su lealtad, sin ningún arma. Y de hecho, recuerdo que La República fue el único medio que publicó la foto de mi casa, sitiada por los militares, al día siguiente. Esa madrugada todo fue sorpresivo. Comprendí que lo mejor era preservar la vida.

-Me dice que no había armas en su casa, ¿esa es la diferencia con la novela?

No, Jorge es el que no tenía armas. Yo tenía dos pistolas, con sus licencias legítimas, y una escopeta de caza, de balines. Además tenía unos fusiles inutilizados que el ejército me había entregado, pero no funcionaban, eran como de museo.

-¿Usted sabe disparar? ¿Es buen tirador?

Mantengo buena puntería, aunque no parece.

-¿Sí?

Sí, pero jamás he disparado contra personas.

(Emilio Camacho, abril 2015)