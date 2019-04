Fútbol femenino contra el acoso

Escribe: Sinar Alvarado.

Tomado de The New York Times

"Ten cuidado, porque te voy a robar un beso". Carolina Rozo, una fisioterapeuta que trabajó para la selección colombiana de fútbol femenino sub-17, dice que esas fueron las palabras de Didier Luna, entonces director técnico del equipo, cuando la abordó en enero de 2018.

Durante todo ese mes y desde diciembre de 2017, Rozo asegura que el director técnico tuvo hacia ella gestos que la incomodaron: abrazos apretados, piropos y algunas frases al oído. “Me decía que quería tener algo conmigo. Y que él podía llevarme a grandes cosas en el fútbol”, dice la fisioterapeuta, quien denunció también haber visto cómo Luna tocaba a las jugadoras y que ellas le contaron que intentaba besarlas durante los entrenamientos. Meses más tarde, en septiembre, Rozo acudió a la Fiscalía General para formalizar su acusación.

Los reportes de acoso y abuso sexual en Colombia han ido en aumento en los últimos meses. Hasta agosto de 2018, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses recibió 15.408 denuncias por delitos sexuales contra menores de edad. En Colombia, según dijo el exdirector de ese instituto, el promedio de impunidad de estas denuncias supera el 90 por ciento.

De forma verbal, la fisioterapeuta Carolina Rozo había informado de este caso a su jefe, Carlos Ulloa, entonces coordinador médico de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF). “Pero no pasó nada”, dice. Hoy, Ulloa admite que recibió la denuncia y recuerda el incidente con claridad, pero prefiere no comentar sobre este asunto. “Ya no trabajo allá. Todas las declaraciones tienen que salir de la federación”, dice.

El de Rozo no era el primer caso dentro de la federación. En junio de 2018, John Cano, padre de una jugadora menor de edad, interpuso en el Ministerio Público una denuncia contra Sigifredo Alonso, entonces preparador deportivo de la selección femenina sub-17, por presunto acoso contra su hija. En una entrevista radial, Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, dijo que Alonso ya fue separado de su cargo.

Menos miedo

Ambas historias llamaron la atención a partir del 18 de febrero, cuando dos jugadoras de la selección nacional de mayores denunciaron maltratos, nóminas paralelas, salarios sin pagar y otros problemas en el manejo del equipo. Juntas, Isabella Echeverri y Melissa Ortiz revelaron las denuncias en un video que se hizo viral en las redes sociales con la etiqueta #MenosMiedoMásFútbol.

El revuelo público animó a Carolina Rozo y a John Cano a dejar el anonimato y lanzar sus denuncias de acoso sexual.

Como reacción, el ministerio público anunció el 4 de marzo que el exdirector técnico de la selección femenina de fútbol sub-17, Didier Luna, será imputado como posible responsable de acoso sexual en una audiencia que se celebrará el 22 de abril en Bogotá. Mientras tanto, avanzan también las indagaciones contra Sigifredo Alonso por el mismo delito.

El 7 de marzo, un grupo de jugadoras de la selección de mayores ofreció una rueda de prensa “para aclarar muchas informaciones y datos que han expresado los dirigentes de la Federación Colombiana de Fútbol en los últimos días”, dijo la capitana del equipo, Natalia Gaitán. “Acá la invitación clara es a que no nos callemos”, agregó Isabella Echeverri, una de las jugadoras que apareció en el primer video que expuso la situación ante la opinión pública.

Carolina Rozo piensa que el escándalo actual es apenas el principio. “Los abusos son más frecuentes en el fútbol femenino. Los hombres ven a las mujeres más vulnerables y se aprovechan de ellas”, dice.

La fisioterapeuta explica que se animó a denunciar porque consideró que había llegado el momento de detener los abusos. Después de seis meses bajo tratamiento psicológico, después de recibir amenazas anónimas al teléfono, después de semanas sin animarse a salir de casa, decidió hablar ante los medios y dar la cara. “Ellos creyeron que podían callarnos pero no pudieron”, dice.