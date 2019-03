Los eSports: el deporte del presente

En esta semana, días antes de que la selección peruana de fútbol concitara nuestra atención en New Jersey, un equipo peruano se fajó en Estocolmo, Suecia, frente a un rival más temerario que los paraguayos.

Una escuadra compuesta por jugadores jordanos, polacos, estonios, suecos y malayos. No batallaron desde el grass sintético de un estadio, pero sí desde un estudio (Annexet) ubicado a unos escasos metros del Ericcson Globe. Infamous gaming, que es como se llama el equipo nacional, vendió cara su derrota frente a Team Secret, el top entre tops que encabeza el circuito mundial de Dota 2.

Aunque la desazón fue inevitable, Infamous se marchó del DreamLeague Season 11 con 15 mil dólares. Un monto nada despreciable por ubicarse entre el noveno y décimosegundo de un torneo que repartió un millón de dólares. Una cifra que confirma un detalle revelador: ninguno de los 16 equipos se fue con las manos vacías.

Y esa es la tónica de los eSports desde hace no pocos años. Un pozo creciente, y una profesionalización de un deporte electrónico que hace rato traspasó las fronteras de lo que comunmente denominamos como vicio.

No puede serlo si los integrantes de cada uno de los teams viven de ello. Y se preparan con antelación para llegar en las mejores condiciones. Menos si conviven en aras de pulir sus habilidades.

Es lo que sucede con Infamous, una organización formal desde diciembre de 2015 que se tomó tan en serio el hecho de ser la abanderada de los eSports en el Perú que acondicionó un espacio en el céntrico Lince para que sus miembros se concentraran a plenitud. La gaming house que le llaman. Allí duermen, se ejercitan, entrenan, comen, y vuelven a entrenar. Promedian entre ocho y diez horas de práctica al terminar el día. Prácticamente como un trabajo convencional con sobretiempo.

El compromiso proviene desde la cabeza: un administrador que renunció a una estabilidad de cuatro años en un banco (Christian Roque) y se ramifica a sus talentos: un estudiante de ingeniería que ingresó a la UNI a los 16 años y dejó la carrera a medias (Joel Mori, 'MoOz'), un argentino que pese al poco entusiasmo de sus padres se vinopara Perú, el paraíso del Dota 2 en la región (Mariano Caneda, 'Papita'), y un jovencito que no concluyó la secundaria para convertirse en el mejor de su posición a nivel mundial (Enzo Gianoli, 'Timado'). Decisiones complejas que dividen aguas, indudablemente.

¿No se puede llevar todo a la par? Según Renato Gianoli, alias 'Egorco', coach de Infamous Gaming, no. Ambos demandan tanto sacrificio que deben optar por alguno. Lo curioso es que Gianoli, un actor de teatro, cine y televisión, habla desde la experiencia: 'Timado' es su hijo.

Como lo leen: Gianoli primero fue su aliado y ahora es su jefe. La explicación la encuentra en la calidez que su hijo, ahora de 18 años, siempre encontró cada vez que sus padres se juntaban con sus amigos en casa para vivir otras vidas desde sus consolas.

A los doce, 'Timado' se le plantó y le dijo muy suelto de huesos: quiero ser un pro-gamer. Gianoli confiesa que se rió, pero que la determinación del niño lo dejó pensando. Cuatro años después, en el 2016, firmó su primer contrato profesional con el Team Freedom de los Estados Unidos. Ni rastro de duda.

“Los padres tenemos que aceptar lo que nuestros hijos quieren ser. Son sus vidas. No las nuestras”, dice Gianoli, de 48 años, desde el bootcamp (espacio de entrenamiento), en Estocolmo.

En agosto de 2017, meses después de convencer a la mamá de 'Timado' de que interrumpir el colegio, en quinto de secundaria, ad portas de la vida universitaria, era lo indicado para su hijo, Gianoli lo acompañó, aún no como coach, a la séptima edición del International en Seattle, Washington. El Mundial del Dota 2, donde Infamous logró un hito para la escena local y de la región: ubicarse entre los 13 mejores equipos del planeta embolsándose 123 mil dólares por ello. Esa vez el campeonato repartió 25 millones de dólares en premios.

¿Por qué cada vez que hablamos de eSports en el Perú, Dota 2 parece acapararlo todo?

El gamer y docente universitario Juan Pablo Robles da una respuesta sociológica si quiere: “la mayoría de gamers no pueden comprarse una consola de 400 o 500 dólares. ¿Qué hacen? Buscar una cabina. Somos un país cabinero”.

El año pasado, Valve, la corporación estadounidense de juegos, creadora de Dota 2 visitó Lima para grabar un documental sobre el tema en un intento por comprender.

Son dos los equipos en el Perú que cuentan con una gaming house además de Infamous Gaming: Thunders Predators y Gorillaz Pride. En ese sentido, potenciar la liga local es un desafío que algunos medios de comunicación, como esta casa editora, han asumido. Las dos semanas de competencia del DreamLeague Season 11 fueron narradas al rojo vivo a través de LRTV, nuestro canal digital.

De acuerdo a un estudio de Lenovo, el 60% de consumidores de videojuegos en el Perú son adultos jóvenes. Es decir, se encuentran en el rango entre los 18 y los 35 años. Un mercado atractivo por donde se vea.

Juan Pablo Robles, quien se encuentra desarrollando una tesis doctoral en la Complutense de Madrid sobre el rol educativo que pueden ejercer los videojuegos, sostiene que no debemos satanizar a los eSports.

“Aceleran el estímulo-respuesta desde edades tempranas, estimulan la creatividad, enseñan inglés de una manera indirecta y generan muchas soluciones a los problemas de la vida cotidiana”.

Robles, quien cuenta con dos blogs especializados y colecciona todo tipo de consolas desde el atari hasta el Nintento Switch, considera que la prehistoria de los eSports reside en Counter Strike, ese videojuego de terroristas y antiterroristas aparecido a finales de los noventa. Otro que produce nostalgia es el Pro Evolution Soccer, aunque el FIFA haya cobrado mayor relevancia en el último tiempo. De hecho, aunque no tuvo la repercusión merecida, en el 2017 tuvimos un compatriota que ganó el bronce en el Mundial de PES. Luis Salazar se llevó 50 mil dólares.

En la actualidad, los eSports que puntean en las preferencias son Clash Royale, League of Legends, Overwatch, Heroes of the Storm, StarCraft 2, entre otros. En el 2018 se repartieron más de 130 millones de dólares entre los diez juegos que más dinero entregaron en sus distintas competencias.

Desde una pantalla, es el deporte del presente.