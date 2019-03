La resurrección de María T-ta

Era ella. La misma pose desgarbada, el pelo enmarañado, la lengua afuera e insolente a lo Kiss, los ojos abiertos como platos, toda la locura de María T-ta reencarnada en el cuerpo de Daniela Trusios, una novata actriz de 27 años. Apenas la vieron, el equipo de producción paró el casting. Era ella. La habían encontrado.

Ximena Small (23), una de los realizadores de Punto de placer, narra los entretelones del cortometraje que contará en quince minutos la pena y la gloria de la fugaz Patricia Roncal, el aullido femenino más potente del rock subterráneo de los ochenta, hoy rescatada por un grupo de estudiantes de Comunicaciones de la Universidad de Lima.

La encontraron googleando en sus smartphones, navegando en YouTube, donde hay decenas de videos que la han inmortalizado en toda su esencia. Ahí se la ve a la Teta gritando en escenarios inauditos, sacando de las entrañas letras como: Menos mal mi vecina tiene unas pepas / que no son las aspirinas / y también un polvillo blanco / que no es algo para niñas / Miraflores y Barranco son la misma patada.

"A mí el tema que me encanta es Se necesita muchucha", dice Small, "habla de cómo los jóvenes de clase alta abusan de las empleadas del hogar. Cuando la escuché, me dije, qué increíble que esta mujer se atreva a hablar de temas tan tabú".

La idea de resucitar la leyenda de María T-Ta nació de Germán Coronel (20), el director del corto, que como Small, es un millennial que casi nada sabía de la movida musical antisistema que remeció a los jóvenes peruanos en plena crisis económica y terrorismo. Junto a un grupo de veinte compañeros tenían que encontrar un tema para un taller de cine que llevaban en paralelo a sus clases.

La aparición en la escena de esta chica "locaza", que se burlaba de la doble moral y de la pose, que se disfrazaba con el hábito del Señor de los Milagros o con el uniforme de empleada doméstica y que soltaba frases ingeniosas como "la ropa de marca no es antibalas", los conquistó al nivel de trabajar durante un año y financiar con su propio dinero la realización de esta película corta que entregarán el 5 de abril y se difundirá en un circuito cerrado de cine clubes.

El arte o nada

Si bien la Teta los impresionó a primera vista, Patricia Roncal, la chica detrás del personaje, los inspiró aún más. Han sido meses de hurgar en su vida, de preguntar a los exintegrantes de su grupo, Empujón Brutal, como Iván Santos o Kimba Bilis cómo era ella, por qué se había ido a vivir a Alemania, cómo murió. Se sabe que Patricia falleció hace siete años de un cáncer de páncreas. Germán y Ximena nos muestran una foto inédita en la que se le ve posando con un grupo de mariachis en una plaza de Berlín.

"La máxima de Patricia fue la defensa de la libertad de expresión", dice Germán, "nunca se estancó en una sola actividad creativa, llevó talleres de teatro, estudió en Bellas Artes, compuso canciones, impuso un estilo en la movida subte que se llamó 'chongorock' teatral".

Patricia se abrió paso a codazos en un mundo dominado por hombres, eso lo sabemos. Fue una "rara" a quien se le escuchaba gritar sus letras en medio de la turba de chibolos lisurientos que a veces la insultaban, pero ella seguía allí plantada.

Daniela, la actriz que la interpreta, no la considera feminista. Antes que nada, fue una artista que se expresó sin miedo a incomodar:

"En sus letras no critica al mundo de los hombres sino a las mujeres que no hacen algo por romper con el patriarcado o con su propio destino... les dice, en sus videos, 'mujeres, no se queden como amas de casa, si tienen ideas, háganlas'. Nunca se vio como víctima", añade Daniela, vestida con una falda escolar y el brasier sobre el polo. La Teta está de vuelta.

Para los nostálgicos, habrá momentos de la legendaria vida de Patricia Roncal que se recrearán en el cortometraje tal cual, como la vez que fue detenida por la Policía en la avenida Venezuela, cuando escribía su nombre María T-ta en un papelógrafo y los agentes leyeron MRTA.

Germán y Ximena dicen que invitarán a la mamá de Paty al estreno del cortometraje como tributo. Ella es quien mejor sabe por qué Patricia desapareció de la escena así de repente, durmiendo a la Teta para siempre.